Компания пермского экс-депутата почти втрое увеличила прибыль

После ухода из политики Виктор Суетин продолжил лоббировать строительную отрасль Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

АО «СтройПанельКомплект», которым руководит бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Суетин, улучшило финансовые показатели. По итогам 2021 года чистая прибыль компании увеличилась почти в три раза, сообщает СБИС.

«Выручка: 2,4 млрд рублей, чистая прибыль: 61,7 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка АО «СПК» составила 2 млрд рублей, а чистая прибыль — 22,8 миллионов рублей.

«СтройПанельКомплект» занимается строительством панельных жилых домов и продажей квартир. Также компания выпускает различные стройматериалы, в том числе готовые стеновые панели из керамических блоков.

По данным СБИС, основными держателями акций СПК являются Ирина Суетина, Норик Кочарян, Татьяна Голубчикова и Владимир Ноговицын. В последние 6 лет прибыль предприятия растет в среднем на 23% в год.

Руководит компанией пермский предприниматель Виктор Суетин. С 2006 по 2011 год он был депутатом краевого Законодательного Собрания от ЛДПР, с 2010 по 2011 годы возглавлял региональное отделение партии. После ухода с политической сцены продолжил лоббировать строительную отрасль. Сейчас занимает должность председателя совета Ассоциации «Пермские строители», входит в состав градостроительного совета при губернаторе.