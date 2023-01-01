Топ мероприятий для тех, кто отмечает Новый год в Екатеринбурге

Вечеринка в стиле «нулевых» и постановка «Служебного романа» на современный лад

02 января 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцев ждут выступление хора, бесплатные кинопоказы и обмен подарками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Длительные новогодние праздники — это не только шанс выспаться, но и возможность устроить себе и своей семье необычный досуг. Поностальгировать по старых хитам на концерте или прокатиться на волшебном экспрессе? Остается лишь решить, куда направиться, чтобы запомнить новогодние каникулы надолго. Самые оригинальные события Екатеринбурга на праздничных каникулах — в афише URA.RU. Что послушать Для тех, кто хочет вернуться в начало 2000-х, устроят вечеринку «Вечно молодой» в концерт-холл «Свобода». На концертной площадке прозвучат хиты «девяностых» и «нулевых»: от «Руки Вверх» до МакSим. Все это будет сопровождаться лазерным шоу, живыми барабанами, хороводами и подарками от Деда Мороза. Мероприятие пройдет 2 января в 23.00. Ценителей классической музыки ждут в атриуме ЖК Forum City 7 января. Там хор любителей пения из Свердловской филармонии исполнит рождественские песни. Услышать праздничные песнопения смогут как жители жилого комплекса, так и любой желающий — вход на концерт свободный. Гостей будут ждать к 17.00 в ЖК Forum City на Радищева, 24 (возле входа на территорию жилого комплекса). Фото: Александр Мамаев © URA.RU Что посмотреть Для тех, кто не успел в новогодние праздники посмотреть легендарный фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман», артисты Свердловского драматического театра подготовили одноименную постановку. Отличие лишь в том, что действия комедии происходят не в советское время, а в наше и под песни уральской группы NUGGERS. Спектакль покажут 6 января, стоимость билета ­— от 400 до 1600 рублей. В Ельцин Центре со 2 по 6 января будет работать бесплатный кинотеатр в кино-конференц-зале на первом этаже. На первом сеансе 2 января в 12.00 покажут фильм «Девять причин, чтобы жить», 3 января — романтическую комедию «Анонимные романтики». Все киносеансы запланированы на полдень, более подробная информация размещена в социальных сетях . Куда сходить В Ельцин Центре проведут ряд экскурсий, посвященных тому, как менялись надежды россиян накануне Нового года во времена репрессий, период оттепели и перестройки. Также посетителям расскажут, почему елка то появлялась в домах, то пропадала на долгие годы, и как новогодние украшения отражали дух эпохи. На экскурсию ждут жителей и гостей города старше 12 лет, при этом каждому обещают сладкий подарок. Музей Бориса Ельцина ждет посетителей со 2 по 8 января в 16.00. Стоимость билета — 600 рублей. Непонравившиеся подарки также можно будет принести в Ельцин Центр. Там в новогодние праздники будет работать кладовка-своп «Меняем радость на радость» — здесь примут подарки, а взамен можно взять то, что принесли другие горожане. Акция ждет екатеринбуржцев со 2 по 8 января с 10.00 до 22.00. Фото: Размик Закарян © URA.RU Где развлекать детей В «Екатеринбург-Экспо» будут работать три развлекательные площадки, куда можно отправиться с детьми. Внутри конгресс-холла пройдет интерактивный спектакль «Чудеса случаются», также здесь расположен огромный безлимитный парк аттракционов. На площадке возле «Экспо» горожан и гостей Екатеринбурга будет ждать 10-метровая елка, каток, аниматоры, фудкорт с безлимитными напитками и зажигательная музыка. «ЭкспоЕлка» работает ежедневно с 10.00 до 22.00. В зимние каникулы родителям с детьми предлагают прокатиться на «Полярном экспрессе», где пассажиров познакомят со сказочными персонажами. В программе обещают игровое и научное шоу, фокусы, мыльные пузыри, сюрпризы и сладкий подарок в конце. Сменять друг друга артисты будут каждые 15 минут. Рассадка в поезде свободная, цена билета — 2500 рублей с человека. Поезд будет ходить ежедневно с 3 по 7 января с 10.40. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Длительные новогодние праздники — это не только шанс выспаться, но и возможность устроить себе и своей семье необычный досуг. Поностальгировать по старых хитам на концерте или прокатиться на волшебном экспрессе? Остается лишь решить, куда направиться, чтобы запомнить новогодние каникулы надолго. Самые оригинальные события Екатеринбурга на праздничных каникулах — в афише URA.RU. Что послушать Для тех, кто хочет вернуться в начало 2000-х, устроят вечеринку «Вечно молодой» в концерт-холл «Свобода». На концертной площадке прозвучат хиты «девяностых» и «нулевых»: от «Руки Вверх» до МакSим. Все это будет сопровождаться лазерным шоу, живыми барабанами, хороводами и подарками от Деда Мороза. Мероприятие пройдет 2 января в 23.00. Ценителей классической музыки ждут в атриуме ЖК Forum City 7 января. Там хор любителей пения из Свердловской филармонии исполнит рождественские песни. Услышать праздничные песнопения смогут как жители жилого комплекса, так и любой желающий — вход на концерт свободный. Гостей будут ждать к 17.00 в ЖК Forum City на Радищева, 24 (возле входа на территорию жилого комплекса). Что посмотреть Для тех, кто не успел в новогодние праздники посмотреть легендарный фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман», артисты Свердловского драматического театра подготовили одноименную постановку. Отличие лишь в том, что действия комедии происходят не в советское время, а в наше и под песни уральской группы NUGGERS. Спектакль покажут 6 января, стоимость билета ­— от 400 до 1600 рублей. В Ельцин Центре со 2 по 6 января будет работать бесплатный кинотеатр в кино-конференц-зале на первом этаже. На первом сеансе 2 января в 12.00 покажут фильм «Девять причин, чтобы жить», 3 января — романтическую комедию «Анонимные романтики». Все киносеансы запланированы на полдень, более подробная информация размещена в социальных сетях. Куда сходить В Ельцин Центре проведут ряд экскурсий, посвященных тому, как менялись надежды россиян накануне Нового года во времена репрессий, период оттепели и перестройки. Также посетителям расскажут, почему елка то появлялась в домах, то пропадала на долгие годы, и как новогодние украшения отражали дух эпохи. На экскурсию ждут жителей и гостей города старше 12 лет, при этом каждому обещают сладкий подарок. Музей Бориса Ельцина ждет посетителей со 2 по 8 января в 16.00. Стоимость билета — 600 рублей. Непонравившиеся подарки также можно будет принести в Ельцин Центр. Там в новогодние праздники будет работать кладовка-своп «Меняем радость на радость» — здесь примут подарки, а взамен можно взять то, что принесли другие горожане. Акция ждет екатеринбуржцев со 2 по 8 января с 10.00 до 22.00. Где развлекать детей В «Екатеринбург-Экспо» будут работать три развлекательные площадки, куда можно отправиться с детьми. Внутри конгресс-холла пройдет интерактивный спектакль «Чудеса случаются», также здесь расположен огромный безлимитный парк аттракционов. На площадке возле «Экспо» горожан и гостей Екатеринбурга будет ждать 10-метровая елка, каток, аниматоры, фудкорт с безлимитными напитками и зажигательная музыка. «ЭкспоЕлка» работает ежедневно с 10.00 до 22.00. В зимние каникулы родителям с детьми предлагают прокатиться на «Полярном экспрессе», где пассажиров познакомят со сказочными персонажами. В программе обещают игровое и научное шоу, фокусы, мыльные пузыри, сюрпризы и сладкий подарок в конце. Сменять друг друга артисты будут каждые 15 минут. Рассадка в поезде свободная, цена билета — 2500 рублей с человека. Поезд будет ходить ежедневно с 3 по 7 января с 10.40.