Власти подготовили Россию к новым вызовам со стороны Запада

В этом им помогли пандемия COVID, санкции и спецоперация

16 января 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Правительству РФ за 3 года удалось сформировать технологическую базу для дальнейшего развития Фото: Владимир Андреев © URA.RU За прошедшие 2020, 2021 и 2022 годы правительству РФ удалось не просто преодолеть эпидемию коронавируса, но стабилизировать экономику на фоне спецоперации, внешних санкций и ограничений со стороны Запада, а также сформировать базу и обеспечить технологическую независимость страны. К такому выводу пришли эксперты URA.RU, оценивая работу Михаила Мишустина и кабинета министров. 16 января исполняется ровно три года с момента его вступления в должность. В 2020 году все страны мира охватила пандемия коронавируса, которая нанесла значительный урон мировой экономике. Затем последовало ухудшение отношений РФ с западными странами, вводились новые санкции, закрывались границы, замораживались активы, арестовывалось имущество. При этом российскому правительству не просто удалось стабилизировать экономическую ситуацию в стране, поддержать граждан и производство, но и нарастить новые мощности для создания технологического суверенитета страны, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Впервые за долгое время в правительстве присутствуют не политики. Мишустин подчеркивает, что он управленец и администратор, а не политический деятель. В непростых и кризисных условиях правительству удалось сохранить финансовую систему, увеличить налоговые поступления. Велась активная работа по развитию промышленности и импортозамещению, которое оказалось значительно больше, чем ожидали наши западные партнеры. Также правительству удалось сдержать рост цен на основные продукты и товары. Самое главное, что сложные экономические проблемы не вылились в социальную сферу», — пояснил Журавлев. Правительство оказывало оперативную поддержку медицинским работникам и гражданам Фото: URA.RU 2020 год для всего мира прошел под знаком «COVID-19», эпидемия захлестнула все страны. Для Михаила Мишустина и кабинета министров это стало настоящим вызовом. Даже сам премьер впоследствии заболел, но не прекращал рабочую деятельность и был на постоянной связи с коллегами. Обновленному кабинету министров удалось в оперативном режиме обеспечить выделение необходимых денежных средств на поддержку врачей, предприятий и граждан. В России были построены новые больницы, пересмотрены механизмы финансирования для проведения противоэпидемиологических мероприятий, указал первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «Государству удалось развернуть необходимое количество больничных коек при существовавшем дефиците, было налажено производство и затем обеспечение медицинских работников средствами защиты, населения масками и антисептическими препаратами. Была разработана вакцина „Спутник V“, которая однозначно действовала и спасла очень много жизней», — отметил Прохоренко. Он также отметил, что правительство озаботилось разработкой концепции противоэпидемиологической системы «Санитарный щит», чтобы отлавливать другие потенциально опасные вирусы еще на подходе. Проект рассчитан до 2024 года и подразумевает создание системы отслеживания потенциальных эпидемиологических угроз внутри страны и на ее границах. Санкционное давление не помешало России почти в половину увеличить несырьевой экспорт и обеспечить бесперебойную работу предприятий Фото: URA.RU Вслед за глобальной пандемией Россия столкнулась с очередным пакетом западных санкций. Экспортно-импортные ограничения Евросоюза против России были введены на товары стоимостью более 100 млрд евро. Под эмбарго попали: нефтепродукты, пластик, полупроводники, драгоценные камни, металл, авиационные комплектующие, продукты химической промышленности и многое другое. Главной задачей был выход из ограничений и включение стимулирующих механизмов для экономики, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, осуществлялась гибкая денежно-кредитная политика, был выбран умеренно-консервативный бюджетный курс, но с упором на повышение эффективности расходов и стабильности налоговой базы. «Правительство плавно, без рывков работало над включением стимулирующих механизмов, которые сыграли свою роль. Запущены структурные трансформации, механизм защиты и поощрения капиталовложений, многое делалось для отработки инструментов по финансированию инфраструктурных проектов. При существующем давлении действия правительства заслуживают позитивных оценок. Если бы не была создана технико-регулятивная база, то сейчас было бы намного сложнее», — считает Масленников. Приоритетная задача правительства — обеспечить технологический суверенитет страны Фото: URA.RU В 2022 перед правительством на фоне спецоперации стояла задача не только поддерживать стабильность в различных секторах экономики, но и обеспечить технологический суверенитет страны, который невозможен без квалифицированных кадров. Благодаря действиям Минцифры молодых специалистов удалось удержать в стране, в том числе такими решениями, как льготная ипотека и отсрочка от армии. После объявления мобилизации Максут Шадаев лично договорился с Министерством обороны, чтобы призыву не подлежали специалисты аккредитованных при Минцифры IT-компаний. Это очень сильная мера, которая позволила сдержать отток кадров, считает глава НП «Руссофт» Валентин Макаров. По его словам, власти также позаботились об импортозамещении иностранного софта. «Необходимо отметить внедрение системы грантов Фонда РФРИТ для особо значимых проектов по импортозамещению ПО. Для обеспечения и сохранения технологического суверенитета Минцифры запустило абсолютно правильный и работающий механизм, предусматривающий выделение финансирования крупным заказчикам для того, чтобы они сформировали ТЗ и нашли поставщиков, способных разработать импортозамещающее ПО. В конце декабря пошло финансирование первых проектов. Еще была введена компенсация ставок по коммерческим кредитам IT-компаний под 3%. Она была востребована, но применима только к так называемым системообразующим компаниям», — подытожил Макаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За прошедшие 2020, 2021 и 2022 годы правительству РФ удалось не просто преодолеть эпидемию коронавируса, но стабилизировать экономику на фоне спецоперации, внешних санкций и ограничений со стороны Запада, а также сформировать базу и обеспечить технологическую независимость страны. К такому выводу пришли эксперты URA.RU, оценивая работу Михаила Мишустина и кабинета министров. 16 января исполняется ровно три года с момента его вступления в должность. В 2020 году все страны мира охватила пандемия коронавируса, которая нанесла значительный урон мировой экономике. Затем последовало ухудшение отношений РФ с западными странами, вводились новые санкции, закрывались границы, замораживались активы, арестовывалось имущество. При этом российскому правительству не просто удалось стабилизировать экономическую ситуацию в стране, поддержать граждан и производство, но и нарастить новые мощности для создания технологического суверенитета страны, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Впервые за долгое время в правительстве присутствуют не политики. Мишустин подчеркивает, что он управленец и администратор, а не политический деятель. В непростых и кризисных условиях правительству удалось сохранить финансовую систему, увеличить налоговые поступления. Велась активная работа по развитию промышленности и импортозамещению, которое оказалось значительно больше, чем ожидали наши западные партнеры. Также правительству удалось сдержать рост цен на основные продукты и товары. Самое главное, что сложные экономические проблемы не вылились в социальную сферу», — пояснил Журавлев. 2020 год для всего мира прошел под знаком «COVID-19», эпидемия захлестнула все страны. Для Михаила Мишустина и кабинета министров это стало настоящим вызовом. Даже сам премьер впоследствии заболел, но не прекращал рабочую деятельность и был на постоянной связи с коллегами. Обновленному кабинету министров удалось в оперативном режиме обеспечить выделение необходимых денежных средств на поддержку врачей, предприятий и граждан. В России были построены новые больницы, пересмотрены механизмы финансирования для проведения противоэпидемиологических мероприятий, указал первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «Государству удалось развернуть необходимое количество больничных коек при существовавшем дефиците, было налажено производство и затем обеспечение медицинских работников средствами защиты, населения масками и антисептическими препаратами. Была разработана вакцина „Спутник V“, которая однозначно действовала и спасла очень много жизней», — отметил Прохоренко. Он также отметил, что правительство озаботилось разработкой концепции противоэпидемиологической системы «Санитарный щит», чтобы отлавливать другие потенциально опасные вирусы еще на подходе. Проект рассчитан до 2024 года и подразумевает создание системы отслеживания потенциальных эпидемиологических угроз внутри страны и на ее границах. Вслед за глобальной пандемией Россия столкнулась с очередным пакетом западных санкций. Экспортно-импортные ограничения Евросоюза против России были введены на товары стоимостью более 100 млрд евро. Под эмбарго попали: нефтепродукты, пластик, полупроводники, драгоценные камни, металл, авиационные комплектующие, продукты химической промышленности и многое другое. Главной задачей был выход из ограничений и включение стимулирующих механизмов для экономики, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, осуществлялась гибкая денежно-кредитная политика, был выбран умеренно-консервативный бюджетный курс, но с упором на повышение эффективности расходов и стабильности налоговой базы. «Правительство плавно, без рывков работало над включением стимулирующих механизмов, которые сыграли свою роль. Запущены структурные трансформации, механизм защиты и поощрения капиталовложений, многое делалось для отработки инструментов по финансированию инфраструктурных проектов. При существующем давлении действия правительства заслуживают позитивных оценок. Если бы не была создана технико-регулятивная база, то сейчас было бы намного сложнее», — считает Масленников. В 2022 перед правительством на фоне спецоперации стояла задача не только поддерживать стабильность в различных секторах экономики, но и обеспечить технологический суверенитет страны, который невозможен без квалифицированных кадров. Благодаря действиям Минцифры молодых специалистов удалось удержать в стране, в том числе такими решениями, как льготная ипотека и отсрочка от армии. После объявления мобилизации Максут Шадаев лично договорился с Министерством обороны, чтобы призыву не подлежали специалисты аккредитованных при Минцифры IT-компаний. Это очень сильная мера, которая позволила сдержать отток кадров, считает глава НП «Руссофт» Валентин Макаров. По его словам, власти также позаботились об импортозамещении иностранного софта. «Необходимо отметить внедрение системы грантов Фонда РФРИТ для особо значимых проектов по импортозамещению ПО. Для обеспечения и сохранения технологического суверенитета Минцифры запустило абсолютно правильный и работающий механизм, предусматривающий выделение финансирования крупным заказчикам для того, чтобы они сформировали ТЗ и нашли поставщиков, способных разработать импортозамещающее ПО. В конце декабря пошло финансирование первых проектов. Еще была введена компенсация ставок по коммерческим кредитам IT-компаний под 3%. Она была востребована, но применима только к так называемым системообразующим компаниям», — подытожил Макаров.