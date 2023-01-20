Мэр Екатеринбурга уволил протеже экс-министра

Инсайд: чиновницу, отвечавшую за имидж города, подвели закупки. Сама Юракова все отрицает

21 января 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

По версии источника, Виктория Казакова рекомендовала Алексею Орлову назначить Юракову в МКУ за несколько недель до своей отставки Фото: Анна Майорова © URA.RU В МКУ «Столица Урала», распоряжающемся бюджетами на продвижение позитивного образа Екатеринбурга, очередная смена директора. По решению, согласованному мэром Алексеем Орловым, должность покинула Ольга Юракова. Ее называют ставленницей экс-министра инвестиций и участницей противостояния влиятельных свердловчанок из окружения губернатора. По данным URA.RU, причиной ухода Юраковой могли стать нарушения при проведении закупок. При этом в разговоре с агентством Юракова заявила, что это неправда. МКУ «Столица Урала» презентует Екатеринбург на выставках, координирует поездки делегаций, выпускает и распространяет сувенирную продукцию, а также занимается выставочной деятельностью. Годовая смета учреждения — порядка 40 миллионов рублей. МКУ «Столица Урала» участвует в организации крупнейших выставок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юракова возглавила МКУ в начале февраля 2022-го. До нее менее чем за год сменились три начальника. До назначения в муниципальную власть Юракова отвечала за работу областного «Агентства по привлечению инвестиций» (связано с мининвестиций, которое до марта 2022-го возглавляла Виктория Казакова — соратница Орлова) и работала в Центре развития туризма. Шефом Юраковой в ЦРТ была Эльмира Туканова. «У Тукановой с Казаковой очень плохие отношения (об этом уже писало URA.RU — прим. ред.). Поэтому, когда Туканова рассталась с Юраковой, Казакова взяла ее к себе — причем так, чтобы Юракова могла давать Тукановой поручения», — рассказал собеседник в региональном кабмине. В «Столицу Урала» Юракова пришла по рекомендации Казаковой, утверждает другой источник — близкий к МКУ. Сейчас Виктория Казакова работает в УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «В пятницу [20 января] у Юраковой был последний рабочий день. По решению руководства города контракт расторгнут досрочно. В числе претензий к Юраковой — превышение лимита по закупкам у единственного поставщика (на несколько миллионов рублей) и в целом неаккуратная работа с тендерной документацией. Из-за этого были внеплановые проверки УФАС», — поделился собеседник. Еще один источник, работавший с Юраковой в МКУ, добавил, что при ней у «Столицы Урала» также не было долгосрочной стратегии. «Но отмечу, что она грамотный работник, по-хорошему наглый», — оговорился он. А четвертый собеседник поделился, что одной из причин отставки Юраковой могли стать и «испортившиеся отношения с областью». «За нее не стали вступаться», — отметил источник. Новость по теме В 2021-м «Столицу Урала» зачистили от представителей старой городской команды Сама Ольга Юракова не подтвердила корреспонденту, что пришла в МКУ по рекомендации Казаковой. И сказала, что расторжение контракта — не одностороннее, а обоюдное решение. На своей странице во «ВКонтакте» она накануне разместила пост, в котором поделилась, что получила предложение от уважаемых структур — Агентства стратегических инициатив и РАНХиГС — «заниматься экспертизой, аудитом и разработкой познавательно-индустриальных экскурсий для ведущих регионов Российской Федерации». По словам Юраковой, претензий о превышении лимитов по закупкам учредитель МКУ — то есть мэрия — ей не выдвигал. А со стороны УФАС, утверждает она, была лишь одна проверка — по двум жалобам. «Они касались одной закупки и поступили в антимонопольную службу от одного и того же заявителя. Обе жалобы были отклонены. Закупка состоялась, было подано три заявки, выявлен победитель, но контракт пришлось расторгнуть по соглашению сторон по причине очень короткого срока исполнения в рамках финансового года», — объяснила Юракова. Кроме того, она подчеркнула, что гордится итогами своей работы в «Столице Урала». В частности, напомнила Юракова, в 2022-м сотрудники МКУ презентовали туристический потенциал Екатеринбурга более чем на 40 выставках, на шести выставках и форумах были организованы презентационные стенды города. На августовском фестивале Русского географического общества в Москве количество консультаций екатеринбургского туристско-информационного центра превысило полторы тысячи, заключила Юракова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В МКУ «Столица Урала», распоряжающемся бюджетами на продвижение позитивного образа Екатеринбурга, очередная смена директора. По решению, согласованному мэром Алексеем Орловым, должность покинула Ольга Юракова. Ее называют ставленницей экс-министра инвестиций и участницей противостояния влиятельных свердловчанок из окружения губернатора. По данным URA.RU, причиной ухода Юраковой могли стать нарушения при проведении закупок. При этом в разговоре с агентством Юракова заявила, что это неправда. МКУ «Столица Урала» презентует Екатеринбург на выставках, координирует поездки делегаций, выпускает и распространяет сувенирную продукцию, а также занимается выставочной деятельностью. Годовая смета учреждения — порядка 40 миллионов рублей. Юракова возглавила МКУ в начале февраля 2022-го. До нее менее чем за год сменились три начальника. До назначения в муниципальную власть Юракова отвечала за работу областного «Агентства по привлечению инвестиций» (связано с мининвестиций, которое до марта 2022-го возглавляла Виктория Казакова — соратница Орлова) и работала в Центре развития туризма. Шефом Юраковой в ЦРТ была Эльмира Туканова. «У Тукановой с Казаковой очень плохие отношения (об этом уже писало URA.RU — прим. ред.). Поэтому, когда Туканова рассталась с Юраковой, Казакова взяла ее к себе — причем так, чтобы Юракова могла давать Тукановой поручения», — рассказал собеседник в региональном кабмине. В «Столицу Урала» Юракова пришла по рекомендации Казаковой, утверждает другой источник — близкий к МКУ. «В пятницу [20 января] у Юраковой был последний рабочий день. По решению руководства города контракт расторгнут досрочно. В числе претензий к Юраковой — превышение лимита по закупкам у единственного поставщика (на несколько миллионов рублей) и в целом неаккуратная работа с тендерной документацией. Из-за этого были внеплановые проверки УФАС», — поделился собеседник. Еще один источник, работавший с Юраковой в МКУ, добавил, что при ней у «Столицы Урала» также не было долгосрочной стратегии. «Но отмечу, что она грамотный работник, по-хорошему наглый», — оговорился он. А четвертый собеседник поделился, что одной из причин отставки Юраковой могли стать и «испортившиеся отношения с областью». «За нее не стали вступаться», — отметил источник. Сама Ольга Юракова не подтвердила корреспонденту, что пришла в МКУ по рекомендации Казаковой. И сказала, что расторжение контракта — не одностороннее, а обоюдное решение. На своей странице во «ВКонтакте» она накануне разместила пост, в котором поделилась, что получила предложение от уважаемых структур — Агентства стратегических инициатив и РАНХиГС — «заниматься экспертизой, аудитом и разработкой познавательно-индустриальных экскурсий для ведущих регионов Российской Федерации». По словам Юраковой, претензий о превышении лимитов по закупкам учредитель МКУ — то есть мэрия — ей не выдвигал. А со стороны УФАС, утверждает она, была лишь одна проверка — по двум жалобам. «Они касались одной закупки и поступили в антимонопольную службу от одного и того же заявителя. Обе жалобы были отклонены. Закупка состоялась, было подано три заявки, выявлен победитель, но контракт пришлось расторгнуть по соглашению сторон по причине очень короткого срока исполнения в рамках финансового года», — объяснила Юракова. Кроме того, она подчеркнула, что гордится итогами своей работы в «Столице Урала». В частности, напомнила Юракова, в 2022-м сотрудники МКУ презентовали туристический потенциал Екатеринбурга более чем на 40 выставках, на шести выставках и форумах были организованы презентационные стенды города. На августовском фестивале Русского географического общества в Москве количество консультаций екатеринбургского туристско-информационного центра превысило полторы тысячи, заключила Юракова.