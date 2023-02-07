Путин объяснил, чем Москва лучше других городов мира

Москва в сравнении с другими крупными городами мира является лучшей по городскому трафику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Еще несколько лет назад большие сомнения были, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города. <…> Но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира», — подчеркнул Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Москвы Сергеем Собяниным. Результаты встречи приводятся на официальном сайт Кремля. Также Собянин отметил, что город должен развиваться комплексно, качественно и динамично по каждому из основных направлений.
Ранее президент РФ охарактеризовал развитие Москвы как мощное. Он оценил развитие в системе здравоохранения, транспорта, а также экономическое развитие города в целом.
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Москва в сравнении с другими крупными городами мира является лучшей по городскому трафику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Еще несколько лет назад большие сомнения были, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города. <…> Но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира», — подчеркнул Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Москвы Сергеем Собяниным. Результаты встречи приводятся на официальном сайт Кремля. Также Собянин отметил, что город должен развиваться комплексно, качественно и динамично по каждому из основных направлений. Ранее президент РФ охарактеризовал развитие Москвы как мощное. Он оценил развитие в системе здравоохранения, транспорта, а также экономическое развитие города в целом.