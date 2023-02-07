Путин одним словом охарактеризовал развитие Москвы

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал развитие российской столицы как мощное. Об этом российский президент заявил в ходе встречи с главой Москвы Сергеем Собяниным.
«Мощное развитие Москвы, мощное», — подчеркнул Владимир Путин в ходе рабочей встречи. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. В ходе диалога Путин и Собянин обсуждались вопросы экономики, промышленности, здравоохранения, а также транспортной инфраструктуры Москвы.
Ранее президент РФ Владимир Путин выражал полную поддержку мэру Москвы. Об этом он заявлял в Кремле год назад, 20 января 2022 года.
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Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал развитие российской столицы как мощное. Об этом российский президент заявил в ходе встречи с главой Москвы Сергеем Собяниным. «Мощное развитие Москвы, мощное», — подчеркнул Владимир Путин в ходе рабочей встречи. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. В ходе диалога Путин и Собянин обсуждались вопросы экономики, промышленности, здравоохранения, а также транспортной инфраструктуры Москвы. Ранее президент РФ Владимир Путин выражал полную поддержку мэру Москвы. Об этом он заявлял в Кремле год назад, 20 января 2022 года.