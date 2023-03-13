Правительство и Госдума ускорят интеграцию новых регионов

Власти начали обсуждать подробный план на 2023 год

13 марта 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Полноценное присоединение новых территорий к России может состоятся быстрее сроков, обозначенных президентом РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Если прошлый год российские власти посвятили реструктуризации экономики и борьбе с санкциями, то новый 2023 год — социально-экономической и инфраструктурной поддержке новых регионов РФ. Перед правительством и Госдумой стоит задача по полноценной социально-экономической интеграции, как минимум, двух регионов — ДНР и ЛНР. Так эксперты URA.RU оценили итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством фракции «Единая Россия» 13 марта. Мишустин потребовал от вице-премьеров и министров четкого взаимодействия с парламентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Активная позиция парламентариев «Единой России», по мнению главы кабинета министров, не только позволяет принимать законы, которые необходимы для социально-экономического развития нашей страны, но и обеспечивает обратную связь с людьми в каждом субъекте, что существенно повышает качество контроля за уже принятыми нормативными актами, дает возможность своевременно корректировать, регулировать действующее законодательство в интересах Россиян. «Немало было сделано и для того, чтобы ускорить интеграцию четырех новых регионов, жители которых нуждаются в особом внимании, в поддержке. Целый ряд инициатив помог правительству в короткие сроки подготовить законопроекты, обеспечивающие пенсионные и социальные гарантии граждан, которые проживают в новых субъектах, а также, конечно, традиционно поддержку культуры, образования и науки», — сказал Мишустин. «Единая Россия» рассчитывает на всестороннюю поддержку кабинета министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отдельно премьер упомянул о введении механизма специальных казначейских кредитов, которые будут направлены на улучшении инфраструктуры регионов по поручению президента РФ Владимира Путина. Пристальное внимание, по словам Мишустина, будет уделено мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Им уже предоставлены льготы и выплаты в различных сферах — в образовании, медицине, предпринимательстве, кредитовании, налогообложении. Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в своем вступительном слове поблагодарил главу правительства за тесное взаимодействие и доложил, что Госдума уже приняла целый пакет законопроектов по поддержке участников СВО. Им и членам их семей гарантировали право на кредитные каникулы, освободили от пеней за просрочки платежей по ЖКХ, от взносов на капремонт, а также гарантировали сохранение рабочих мест. «Быть фракцией большинства не так просто. Мы понимаем, что иногда нужно принимать не те законы, которые нравятся, а те, которые необходимы. И для этого, конечно, такое взаимодействие, понимание совместной ответственности очень важны», — резюмировал Васильев. Статья по теме Путин обновил установки по Донбассу В 2022 году перед властью стояла задача систематизировать все экономические процессы в условиях внешних вызовов, в этом же — заняться экономической и социальной интеграцией новых регионов, высказал мнение директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Встреча Михаила Мишустина с руководством фракций понятна. Речь идет о переходе в активную фазу интеграции новых регионов в состав России. В прошлом году кабинет министров занимался экономическими вопросами, в силу понятных причин. Сейчас перед правительством и партиями стоит очень непростая задача по изменению российского законодательства. Особенно это касается бюджетирования новых регионов для их восстановления», — поделился Данилин своим мнением с URA.RU. Коллегу поддерживает и член экспертного совета «Единой России», политолог и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Интеграция новых регионов — задача, которую правительство определяет как приоритетную в 2023 году. Неудивительно, что стержнем повестки встречи Мишустина с руководством фракции „Единой России“ была именно эта проблема», — сказал эксперт. Первыми будут полноценно интегрированы ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для Государственной думы и правительства наступило время по полноценной интеграции, как минимум, двух регионов — ДНР и ЛНР, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Если судить по документам, которые сейчас подготавливаются, то речь будет в основном идти о ДНР и ЛНР. Существует много накопленных проблем, которые правительству и Госдуме необходимо решить. Нельзя забывать, что на новых территориях в этом году состоятся выборы в различные структуры и выдвиженцы пойдут именно с подготовленными социально-экономическими программами, которые сейчас обсуждаются», — подытожил Кирьян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если прошлый год российские власти посвятили реструктуризации экономики и борьбе с санкциями, то новый 2023 год — социально-экономической и инфраструктурной поддержке новых регионов РФ. Перед правительством и Госдумой стоит задача по полноценной социально-экономической интеграции, как минимум, двух регионов — ДНР и ЛНР. Так эксперты URA.RU оценили итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством фракции «Единая Россия» 13 марта. Активная позиция парламентариев «Единой России», по мнению главы кабинета министров, не только позволяет принимать законы, которые необходимы для социально-экономического развития нашей страны, но и обеспечивает обратную связь с людьми в каждом субъекте, что существенно повышает качество контроля за уже принятыми нормативными актами, дает возможность своевременно корректировать, регулировать действующее законодательство в интересах Россиян. Отдельно премьер упомянул о введении механизма специальных казначейских кредитов, которые будут направлены на улучшении инфраструктуры регионов по поручению президента РФ Владимира Путина. Пристальное внимание, по словам Мишустина, будет уделено мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Им уже предоставлены льготы и выплаты в различных сферах — в образовании, медицине, предпринимательстве, кредитовании, налогообложении. Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в своем вступительном слове поблагодарил главу правительства за тесное взаимодействие и доложил, что Госдума уже приняла целый пакет законопроектов по поддержке участников СВО. Им и членам их семей гарантировали право на кредитные каникулы, освободили от пеней за просрочки платежей по ЖКХ, от взносов на капремонт, а также гарантировали сохранение рабочих мест. «Быть фракцией большинства не так просто. Мы понимаем, что иногда нужно принимать не те законы, которые нравятся, а те, которые необходимы. И для этого, конечно, такое взаимодействие, понимание совместной ответственности очень важны», — резюмировал Васильев. В 2022 году перед властью стояла задача систематизировать все экономические процессы в условиях внешних вызовов, в этом же — заняться экономической и социальной интеграцией новых регионов, высказал мнение директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Встреча Михаила Мишустина с руководством фракций понятна. Речь идет о переходе в активную фазу интеграции новых регионов в состав России. В прошлом году кабинет министров занимался экономическими вопросами, в силу понятных причин. Сейчас перед правительством и партиями стоит очень непростая задача по изменению российского законодательства. Особенно это касается бюджетирования новых регионов для их восстановления», — поделился Данилин своим мнением с URA.RU. Коллегу поддерживает и член экспертного совета «Единой России», политолог и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Для Государственной думы и правительства наступило время по полноценной интеграции, как минимум, двух регионов — ДНР и ЛНР, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Если судить по документам, которые сейчас подготавливаются, то речь будет в основном идти о ДНР и ЛНР. Существует много накопленных проблем, которые правительству и Госдуме необходимо решить. Нельзя забывать, что на новых территориях в этом году состоятся выборы в различные структуры и выдвиженцы пойдут именно с подготовленными социально-экономическими программами, которые сейчас обсуждаются», — подытожил Кирьян.