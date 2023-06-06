Свердловчанка рассказала, как ложный донос сломал жизнь ее семье

Отца расстреляли из-за ложного доноса безответно влюбленной соседки

06 июня 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Эльвира Алиева каждый год посещает митинг, посвященный жертвам репрессий 1930-х — 1950-х годов Фото: Московец Илья © URA.RU От репрессий 1930-1950-х годов в Свердловской области пострадало огромное количество людей. При Сталине для того, чтобы избавиться от неугодного человека, было достаточно написать на него ложный донос. Подобная история случилась и в семье Валентина Жганьяра. Из-за ложного доноса безответно влюбленной соседки мужчину расстреляли в 1938 году, когда его дочери было всего 8 месяцев. Историю своей семьи журналисту URA.RU поведала дочь репрессированного Эльвира Алиева (в девичестве Жганьяр). Справка: Иосиф Сталин — советский политический, государственный, военный и партийный деятель, российский революционер. Фактический руководитель СССР. Генеральный секретарь ЦК КПСС с 1922 года по 1953 год. Председатель Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) СССР с 1941 по 1953 годы. Скончался 5 марта 1953 года. «Я родилась в 1938 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Этот год в моей семьи ознаменовался не только радостным событием — моим рождением, но и горем. В 1938 году расстреляли моего отца. Мне на тот момент было всего 8 месяцев. Прошло столько лет. Мне уже 86 лет, но всю свою жизнь я жила с четким осознанием того, что мне не хватало отцовской любви. Мама мне не рассказывала в детстве истинную причину отсутствия в моей жизни папы», — вспоминает Эльвира Алиева. Мемориал жертвам репрессий находится на Московском тракте под Екатеринбургом Фото: Московец Илья © URA.RU Будучи ребенком, Алиева не понимала, почему к ней предвзятое отношение от соседей и детей во дворе. «Я приходила домой, жаловалась на то, что сверстники называют меня дочкой „врага народа“. Иногда прибегала в слезах. Мама всегда успокаивала и говорила, что все, что они говорят — ложь. И только когда я стала подростком, мама мне поведала историю, которую я всегда вспоминаю со слезами на глазах», — говорит дочь репрессированного. «Оказывается в моего отца была влюбленна соседка, которая ко всему прочему приходилась хорошей подругой моей маме. Но моя мама в жизни не могла подумать, что та, которой она доверяет все секреты в один день предаст. Но это жизнь, и сюрпризы в ней бывают гораздо чаще, чем нам хотелось бы», — посетовала свердловчанка. Женщина продолжает чтить память репрессированного отца Фото: Московец Илья © URA.RU По словам Алиевой, мама не смогла отправиться от горя до конца жизни. «В 14 лет я узнала, что соседка была безумно влюблена в моего отца. Но папа не отвечал взаимностью. Он любил мою маму и был счастлив. Все попытки соседки привлечь внимание отца не венчались успехом. А мама продолжала считать ее подругой, рассказывая, как она счастлива. В один прекрасный день безответно влюбленная соседка не выдержала и написала донос, который стал началом конца счастливой семейной жизни Жганьяр», — делится свердловчанка. «Наша соседка написала на отца донос о том, что он ведет антисоветскую деятельность. Соседка указала, что отец передавал данные Польше. Сотрудники НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР) сразу поверили словам соседки, так как папа имел польское происхождение. В конце 1937 папу арестовали, а в 1938 году расстреляли», — вспоминает женщина. На памятных плитах комплекса высечены имена 18 тысяч 475 человек. Там есть и отец Эльвиры. Фото: Московец Илья © URA.RU По словам женщины, новость о том, что ее отца расстреляли, привела в шок всю округу. «Все, кто знал моего отца, был в шоке. Все знали, что мой отец — обычный работяга. Он любил свою родину и точно ее не предавал. Люди пытались утешить маму, но до конца своих дней мама носила траур по папе. Соседка очень скоро переехала. А еще через несколько лет отца реабилитировали. Но всю свою жизнь я считаю себя сиротой», — говорит она. Эльвира Алиева каждый год посещает митинг, посвященный жертвам репрессий 1930-х — 1950-х годов. Таким образом, она не только чтит память своего отца, но приезжает посмотреть на него. Единственная фотография отца, которая сохранилась, находиться в музее при памятном комплексе. Редакция URA.RU благодарит Эльвиру Алиеву за рассказанную историю своей семьи. Если Вы хотите рассказать о героях СВО, героях ВОВ, тружениках и репрессированных или о тех, чью память бережно храните в вашей семье, напишите автору публикации на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От репрессий 1930-1950-х годов в Свердловской области пострадало огромное количество людей. При Сталине для того, чтобы избавиться от неугодного человека, было достаточно написать на него ложный донос. Подобная история случилась и в семье Валентина Жганьяра. Из-за ложного доноса безответно влюбленной соседки мужчину расстреляли в 1938 году, когда его дочери было всего 8 месяцев. Историю своей семьи журналисту URA.RU поведала дочь репрессированного Эльвира Алиева (в девичестве Жганьяр). «Я родилась в 1938 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Этот год в моей семьи ознаменовался не только радостным событием — моим рождением, но и горем. В 1938 году расстреляли моего отца. Мне на тот момент было всего 8 месяцев. Прошло столько лет. Мне уже 86 лет, но всю свою жизнь я жила с четким осознанием того, что мне не хватало отцовской любви. Мама мне не рассказывала в детстве истинную причину отсутствия в моей жизни папы», — вспоминает Эльвира Алиева. Будучи ребенком, Алиева не понимала, почему к ней предвзятое отношение от соседей и детей во дворе. «Я приходила домой, жаловалась на то, что сверстники называют меня дочкой „врага народа“. Иногда прибегала в слезах. Мама всегда успокаивала и говорила, что все, что они говорят — ложь. И только когда я стала подростком, мама мне поведала историю, которую я всегда вспоминаю со слезами на глазах», — говорит дочь репрессированного. «Оказывается в моего отца была влюбленна соседка, которая ко всему прочему приходилась хорошей подругой моей маме. Но моя мама в жизни не могла подумать, что та, которой она доверяет все секреты в один день предаст. Но это жизнь, и сюрпризы в ней бывают гораздо чаще, чем нам хотелось бы», — посетовала свердловчанка. По словам Алиевой, мама не смогла отправиться от горя до конца жизни. «В 14 лет я узнала, что соседка была безумно влюблена в моего отца. Но папа не отвечал взаимностью. Он любил мою маму и был счастлив. Все попытки соседки привлечь внимание отца не венчались успехом. А мама продолжала считать ее подругой, рассказывая, как она счастлива. В один прекрасный день безответно влюбленная соседка не выдержала и написала донос, который стал началом конца счастливой семейной жизни Жганьяр», — делится свердловчанка. «Наша соседка написала на отца донос о том, что он ведет антисоветскую деятельность. Соседка указала, что отец передавал данные Польше. Сотрудники НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР) сразу поверили словам соседки, так как папа имел польское происхождение. В конце 1937 папу арестовали, а в 1938 году расстреляли», — вспоминает женщина. По словам женщины, новость о том, что ее отца расстреляли, привела в шок всю округу. «Все, кто знал моего отца, был в шоке. Все знали, что мой отец — обычный работяга. Он любил свою родину и точно ее не предавал. Люди пытались утешить маму, но до конца своих дней мама носила траур по папе. Соседка очень скоро переехала. А еще через несколько лет отца реабилитировали. Но всю свою жизнь я считаю себя сиротой», — говорит она. Эльвира Алиева каждый год посещает митинг, посвященный жертвам репрессий 1930-х — 1950-х годов. Таким образом, она не только чтит память своего отца, но приезжает посмотреть на него. Единственная фотография отца, которая сохранилась, находиться в музее при памятном комплексе. Редакция URA.RU благодарит Эльвиру Алиеву за рассказанную историю своей семьи. Если Вы хотите рассказать о героях СВО, героях ВОВ, тружениках и репрессированных или о тех, чью память бережно храните в вашей семье, напишите автору публикации на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.