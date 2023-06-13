Губернатор Махонин и мэр Демкин встретились лицом к лицу

Пережить встречу помогли депутат Госдумы и пермский олигарх

14 июня 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Губернатор Махонин (в центре) и Мэр Демкин (крайний справа) старались не замечать друг друга Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермской политтусовке обсуждают взаимодействие губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и мэра Перми Алексея Демкина на мероприятиях по случаю 300-летия краевой столицы. 11 и 12 июня им пришлось нарушить негласное правило, которое запрещало их совместное появление в одних и тех же локациях. В воскресенье, 11 июня, губернатор и мэр вместе участвовали в церемонии награждения победителей Строгановской премии, которую проводит Пермское землячество. На ней присутствовали депутаты Госдумы, заксобрания, городской думы, члены правительства региона и вице-мэры, а также бывшие статусные чиновники региона, представители культурных учреждений и многие другие VIP-персоны. Дмитрий Махонин в компании олигарха Андрея Кузяева пришел чуть раньше Демкина. «То ли так совпало, то ли действительно было негласное правило, но, приветствуя высоких гостей церемонии, Демкин и Махонин двигались по фойе театра строго параллельно», — иронизируют в политэлитах. Когда оба оказались в фотозоне церемонии и встали для съемки, Андрей Кузяев со словами «давайте я встану между вами» разбавил фотографию, рассказал собеседник в политтусовке. В зале во время вручения премий Демкина и Махонина разделяли два кресла, которые занимали все тот же Кузяев (председатель правления Пермского землячества) и Игорь Шубин (первый заместитель председателя правления землячества). На сцене во время подведения итогов и общей фотографии губернатора и мэра друг от друга отделяли победители. На следующий день, 12 июня, Махонин и Демкин встретились на церемонии открытия памятных звезд на Аллее славы. Инсайдеры подметили, что на фотографиях с мероприятия между ними стоит Игорь Шубин. На всех остальных мероприятиях мэр и губернатор уже не пересекались. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора и мэра Перми. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий краевым властям, на вопрос о том, избегали ли мэр и губернатор встречи друг с другом, ответил так: «Когда у начальника есть к тебе вопросы, у тебя два варианта: не попадаться на глаза начальнику, вдруг пронесет или выяснить вопросы в прямом диалоге. Выбор каждого». Собеседник в мэрии отметил, что главу региона приглашали абсолютно на все мероприятия 300-летия. И это был уже его выбор, присутствовать на них или нет. Ранее URA.RU сообщало, что возникший между губернатором и мэром конфликт в марте 2023 года обострился. Махонин добивается досрочной отставки Демкина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пермской политтусовке обсуждают взаимодействие губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и мэра Перми Алексея Демкина на мероприятиях по случаю 300-летия краевой столицы. 11 и 12 июня им пришлось нарушить негласное правило, которое запрещало их совместное появление в одних и тех же локациях. В воскресенье, 11 июня, губернатор и мэр вместе участвовали в церемонии награждения победителей Строгановской премии, которую проводит Пермское землячество. На ней присутствовали депутаты Госдумы, заксобрания, городской думы, члены правительства региона и вице-мэры, а также бывшие статусные чиновники региона, представители культурных учреждений и многие другие VIP-персоны. Дмитрий Махонин в компании олигарха Андрея Кузяева пришел чуть раньше Демкина. «То ли так совпало, то ли действительно было негласное правило, но, приветствуя высоких гостей церемонии, Демкин и Махонин двигались по фойе театра строго параллельно», — иронизируют в политэлитах. Когда оба оказались в фотозоне церемонии и встали для съемки, Андрей Кузяев со словами «давайте я встану между вами» разбавил фотографию, рассказал собеседник в политтусовке. В зале во время вручения премий Демкина и Махонина разделяли два кресла, которые занимали все тот же Кузяев (председатель правления Пермского землячества) и Игорь Шубин (первый заместитель председателя правления землячества). На сцене во время подведения итогов и общей фотографии губернатора и мэра друг от друга отделяли победители. На следующий день, 12 июня, Махонин и Демкин встретились на церемонии открытия памятных звезд на Аллее славы. Инсайдеры подметили, что на фотографиях с мероприятия между ними стоит Игорь Шубин. На всех остальных мероприятиях мэр и губернатор уже не пересекались. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора и мэра Перми. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий краевым властям, на вопрос о том, избегали ли мэр и губернатор встречи друг с другом, ответил так: «Когда у начальника есть к тебе вопросы, у тебя два варианта: не попадаться на глаза начальнику, вдруг пронесет или выяснить вопросы в прямом диалоге. Выбор каждого». Собеседник в мэрии отметил, что главу региона приглашали абсолютно на все мероприятия 300-летия. И это был уже его выбор, присутствовать на них или нет. Ранее URA.RU сообщало, что возникший между губернатором и мэром конфликт в марте 2023 года обострился. Махонин добивается досрочной отставки Демкина.