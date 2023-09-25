Как режиссеры проникли в закрытый мир бойцов ММА

Сергей Бондарчук и Михаил Дворжецкий о съемках и премьере фильма про ММА

25 сентября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Александр Шлеменко стал одним из героев сериала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многосерийный фильм «Большая битва», посвященный бойцам MMA, презентовали в Екатеринбурге на прошлой неделе. Те, кто пока еще не успел оценить сериал, до сих пор задаются вопросами: зачем смотреть на драку девушек на ринге, почему бойцы такие необщительные и как ММА получил огромную популярность в России, в том числе на Урале? Все это URA.RU обсудило с создателями фильма «Большая битва» — режиссером Михаилом Дворжецким и продюсером Сергеем Бондарчуком. — На ваш взгляд, чем обязательно привлечет ваш сериал тех, кто никогда не пытался разобраться, что такое смешанные боевые искусства (ММА) и как они устроены? — Михаил: У нас в сериале есть прекрасные истории, которые рассказывают про интересный вид спорта. Люди, которые посмотрят наш сериал, смогут принять для себя решение, что это — командный вид спорта или индивидуальный? Они узнают о тонкостях подготовки бойцов, об их буднях, также у нас есть истории, которые мы ведем на протяжении сериала. Одним из главных героев является Виталий Слипенко, которого за время съемок мы провели от подготовки в Кисловодске до чемпионского пояса лиги ACA. Фото: Анна Майорова © URA.RU — В анонсе к фильму говорится, что зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире. Как вам удалось этот занавес приоткрыть? — Михаил: Все благодаря тесной работе с героями — здесь огромная благодарность Алексею Сафонову, сценаристу проекта: он со многими спортсменами был знаком, поэтому мне, как режиссеру, было проще работать. Например, на турнире, где дрались Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов (он прошел в мае 2022 года в Екатеринбурге — прим URA.RU), у нас был полный доступ к точкам, камера находилась непосредственно у ринга, где располагались телевизионные команды. Нас даже пускали в раздевалки, и однажды мы попали на невероятно закрытое мероприятия — весогонку бойцов (кратковременная потеря веса, чтобы выступать в более легкой весовой категории — прим URA.RU). Наши камеры совсем их не смущали. — Сергей: Они нас не замечали. В какой-то момент все переросло в живую игровую историю. Порой чувствовали закрытость спортсменов, потому что мы пытались из них что-то такое вытащить. Но это же дополнительные эмоции! — Вы говорите, что чувствовали закрытость спортсменов. А как вам удавалось вывести их на откровенность? Может быть, были какие-то заранее подготовленные вопросы, по которым бойцам было легче ориентироваться? — Михаил: Герои не получали вопросов, а у Алексея Сафонова, как ни у кого, получилось разговорить тех людей, которые, на самом деле, не разговаривают. У нас возникали темы, за которые мы цеплялись, а затем развивали их. Мы постоянно находились в контакте со сценаристом во время интервью, чтобы могли помогать друг другу на монтаже. Фото: Размик Закарян © URA.RU — Сергей: Они не разговаривают, не потому что они какие-то там глупые ребята или еще что-то. Они сами по себе такие — в силу темперамента и профессии. Каждое интервью во время съемок фильма по итогу выходило минимум на час, с некоторыми мы снимали по два-три часа. Представляете, у нас было 52 спикера, нам надо было все серии грамотно заполнить и огромное количество монологов укомплектовать всего лишь в восемь серий по 35 минут. — И вы нашли такого человека, который смог бы убрать все лишнее и включить в сериал только самое интересное? — Михаил: Хотелось бы отметить команду пост-продакшна, которые прикладывали усилия на протяжении всего проекта. Нам очень повезло, что у нас есть прекрасный режиссер монтажа Ульяна Лабутина. — Сергей: Это девушка, которая почувствовала тематику, стилизацию, темп монтажа, поймала момент и услышала нас с Мишей. Мы слились в танце, и по итогу материал, который мы получаем от Ульяны, нам очень сильно нравится. Надеюсь, понравится и зрителю. — Есть стереотипное представление, что ММА — это исключительно мужская тема, однако у вас монтажом занимается девушка. Почему этот фильм должен быть интересен представительницам женского пола? — Сергей: Мы специально делали героинь-девочек — это была наша задумка с первых дней, чтобы женская аудитория разного возраста могла увидеть все это. Мы не навязываем, что нужно идти и заниматься самбо, как в случае с Мариной Мохнаткиной (самбистка, семикратная чемпионка мира — прим URA.RU). Мы говорим о том, что, возможно, мы кого-то подтолкнем к занятиям, и у нас родится талантливый спортсмен. Или женская аудитория посмотрит и получит своего героя в женском обличии. — Сергей, ранее вы представили публике сериал «Балет». На ваш взгляд, что сложнее снимать — бойцов или балерин? — Сергей: Это колоссальная разница, потому что «Балет» — это художественный фильм, а «Большая битва» — художественно-документальный. Тут ты просто берешь интервью, а там это высокопрофессиональная съемка: выставление света, работа режиссера с артистами. Актеры учат тексты, есть прохождение по точкам. Если говорить по поводу самой тематики, то нам кажется, что в балете более конкурентная среда, чем в мире ММА. И срок у балетных артистов короче, совсем тяжелая история, и это тоже своего рода спорт. Фото: Илья Московец © URA.RU — Как думаете, почему ММА в последние годы стал дико популярным видом спорта? — Сергей: Наши спикеры часто рассказывают о видеокассетах, которые приехали в Россию из США. Первоначально вся история оттуда, первые двигатели процесса — это, конечно, американцы и бразильцы, а уже потом это пришло к нам. Кроме этого, я думаю, что секрет популярности ММА в том, что люди хотят хлеба и зрелищ. По сути, бойцы — это гладиаторы. Об этом говорят ведущие промоутеры, которые запустили этот вид спорта — Вадим Финкельштейн, Камиль Гаджиев, Александр Иншаков. — Не кажется ли вам, что популярность возросла еще и по той причине, что стали больше вкладывать денег в этот вид спорта? — Сергей: Мы видим, какие инвестиции вкладываются в бои, какие залы и стадионы строятся, какая поддержка бойцов и людей около них. Это максимально достойно уважения. Мы сняли документальный фильм — это, по сути, альманах: куда мы пришли и что сейчас имеем. Если вы увидите хронику, то почувствуют разницу. — Чуть раньше вы говорили, что у вас по итогу получилось много отснятого материала. Ждать ли нам второго сезона «Большой битвы»? — Сергей: Мы, когда снимали проект «Балет», придумали фильм о фильме. Здесь у нас больше материала, если мы увидим хорошие показатели, может быть, психанем и сделаем девятую [серию]. Еще мы хотим сделать какой-нибудь прикольный материал с крылатыми фразами, которые прозвучали внутри нашего дока. Как сказал Ваня Штырков: «В мир ММА не попадают люди, спящие на шелковых простынях. Сюда приходят парни с улицы». Возможно, такие парни, посмотрев наш фильм, услышат слова Вани и что-то для себя отметят. А мы, как создатели, будем рады, что смогли нечто подобное после себя оставить. — Если резюмировать, то какой главный посыл вы хотели донести через этот фильм до зрителей? — Михаил: Это история про менторство и путь. Мы рассказываем про спорт как про некий социальный лифт, который помогает ребятам [расти]. — Сергей: Те, кто уже находился на высшей степени пьедестала, рассказывают ребятам помладше, которые грезят и мечтают пробиться в большой спорт, мол, братцы, вам надо собраться, подготовиться и пройти тяжелый и долгий путь. Поясняют, что важно не оскорблять своих сокомандников, которые поддерживают, тратят время на вас, чтобы вы реализовались. Если убрать тему ММА и подставить любую другую, то вот наш месседж, который мы хотели донести до нашего поколения. 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Многосерийный фильм «Большая битва», посвященный бойцам MMA, презентовали в Екатеринбурге на прошлой неделе. Те, кто пока еще не успел оценить сериал, до сих пор задаются вопросами: зачем смотреть на драку девушек на ринге, почему бойцы такие необщительные и как ММА получил огромную популярность в России, в том числе на Урале? Все это URA.RU обсудило с создателями фильма «Большая битва» — режиссером Михаилом Дворжецким и продюсером Сергеем Бондарчуком. — На ваш взгляд, чем обязательно привлечет ваш сериал тех, кто никогда не пытался разобраться, что такое смешанные боевые искусства (ММА) и как они устроены? — Михаил: У нас в сериале есть прекрасные истории, которые рассказывают про интересный вид спорта. Люди, которые посмотрят наш сериал, смогут принять для себя решение, что это — командный вид спорта или индивидуальный? Они узнают о тонкостях подготовки бойцов, об их буднях, также у нас есть истории, которые мы ведем на протяжении сериала. Одним из главных героев является Виталий Слипенко, которого за время съемок мы провели от подготовки в Кисловодске до чемпионского пояса лиги ACA. — В анонсе к фильму говорится, что зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире. Как вам удалось этот занавес приоткрыть? — Михаил: Все благодаря тесной работе с героями — здесь огромная благодарность Алексею Сафонову, сценаристу проекта: он со многими спортсменами был знаком, поэтому мне, как режиссеру, было проще работать. Например, на турнире, где дрались Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов (он прошел в мае 2022 года в Екатеринбурге — прим URA.RU), у нас был полный доступ к точкам, камера находилась непосредственно у ринга, где располагались телевизионные команды. Нас даже пускали в раздевалки, и однажды мы попали на невероятно закрытое мероприятия — весогонку бойцов (кратковременная потеря веса, чтобы выступать в более легкой весовой категории — прим URA.RU). Наши камеры совсем их не смущали. — Сергей: Они нас не замечали. В какой-то момент все переросло в живую игровую историю. Порой чувствовали закрытость спортсменов, потому что мы пытались из них что-то такое вытащить. Но это же дополнительные эмоции! — Вы говорите, что чувствовали закрытость спортсменов. А как вам удавалось вывести их на откровенность? Может быть, были какие-то заранее подготовленные вопросы, по которым бойцам было легче ориентироваться? — Михаил: Герои не получали вопросов, а у Алексея Сафонова, как ни у кого, получилось разговорить тех людей, которые, на самом деле, не разговаривают. У нас возникали темы, за которые мы цеплялись, а затем развивали их. Мы постоянно находились в контакте со сценаристом во время интервью, чтобы могли помогать друг другу на монтаже. — Сергей: Они не разговаривают, не потому что они какие-то там глупые ребята или еще что-то. Они сами по себе такие — в силу темперамента и профессии. Каждое интервью во время съемок фильма по итогу выходило минимум на час, с некоторыми мы снимали по два-три часа. Представляете, у нас было 52 спикера, нам надо было все серии грамотно заполнить и огромное количество монологов укомплектовать всего лишь в восемь серий по 35 минут. — И вы нашли такого человека, который смог бы убрать все лишнее и включить в сериал только самое интересное? — Михаил: Хотелось бы отметить команду пост-продакшна, которые прикладывали усилия на протяжении всего проекта. Нам очень повезло, что у нас есть прекрасный режиссер монтажа Ульяна Лабутина. — Сергей: Это девушка, которая почувствовала тематику, стилизацию, темп монтажа, поймала момент и услышала нас с Мишей. Мы слились в танце, и по итогу материал, который мы получаем от Ульяны, нам очень сильно нравится. Надеюсь, понравится и зрителю. — Есть стереотипное представление, что ММА — это исключительно мужская тема, однако у вас монтажом занимается девушка. Почему этот фильм должен быть интересен представительницам женского пола? — Сергей: Мы специально делали героинь-девочек — это была наша задумка с первых дней, чтобы женская аудитория разного возраста могла увидеть все это. Мы не навязываем, что нужно идти и заниматься самбо, как в случае с Мариной Мохнаткиной (самбистка, семикратная чемпионка мира — прим URA.RU). Мы говорим о том, что, возможно, мы кого-то подтолкнем к занятиям, и у нас родится талантливый спортсмен. Или женская аудитория посмотрит и получит своего героя в женском обличии. — Сергей, ранее вы представили публике сериал «Балет». На ваш взгляд, что сложнее снимать — бойцов или балерин? — Сергей: Это колоссальная разница, потому что «Балет» — это художественный фильм, а «Большая битва» — художественно-документальный. Тут ты просто берешь интервью, а там это высокопрофессиональная съемка: выставление света, работа режиссера с артистами. Актеры учат тексты, есть прохождение по точкам. Если говорить по поводу самой тематики, то нам кажется, что в балете более конкурентная среда, чем в мире ММА. И срок у балетных артистов короче, совсем тяжелая история, и это тоже своего рода спорт. — Как думаете, почему ММА в последние годы стал дико популярным видом спорта? — Сергей: Наши спикеры часто рассказывают о видеокассетах, которые приехали в Россию из США. Первоначально вся история оттуда, первые двигатели процесса — это, конечно, американцы и бразильцы, а уже потом это пришло к нам. Кроме этого, я думаю, что секрет популярности ММА в том, что люди хотят хлеба и зрелищ. По сути, бойцы — это гладиаторы. Об этом говорят ведущие промоутеры, которые запустили этот вид спорта — Вадим Финкельштейн, Камиль Гаджиев, Александр Иншаков. — Не кажется ли вам, что популярность возросла еще и по той причине, что стали больше вкладывать денег в этот вид спорта? — Сергей: Мы видим, какие инвестиции вкладываются в бои, какие залы и стадионы строятся, какая поддержка бойцов и людей около них. Это максимально достойно уважения. Мы сняли документальный фильм — это, по сути, альманах: куда мы пришли и что сейчас имеем. Если вы увидите хронику, то почувствуют разницу. — Чуть раньше вы говорили, что у вас по итогу получилось много отснятого материала. Ждать ли нам второго сезона «Большой битвы»? — Сергей: Мы, когда снимали проект «Балет», придумали фильм о фильме. Здесь у нас больше материала, если мы увидим хорошие показатели, может быть, психанем и сделаем девятую [серию]. Еще мы хотим сделать какой-нибудь прикольный материал с крылатыми фразами, которые прозвучали внутри нашего дока. Как сказал Ваня Штырков: «В мир ММА не попадают люди, спящие на шелковых простынях. Сюда приходят парни с улицы». Возможно, такие парни, посмотрев наш фильм, услышат слова Вани и что-то для себя отметят. А мы, как создатели, будем рады, что смогли нечто подобное после себя оставить. — Если резюмировать, то какой главный посыл вы хотели донести через этот фильм до зрителей? — Михаил: Это история про менторство и путь. Мы рассказываем про спорт как про некий социальный лифт, который помогает ребятам [расти]. — Сергей: Те, кто уже находился на высшей степени пьедестала, рассказывают ребятам помладше, которые грезят и мечтают пробиться в большой спорт, мол, братцы, вам надо собраться, подготовиться и пройти тяжелый и долгий путь. Поясняют, что важно не оскорблять своих сокомандников, которые поддерживают, тратят время на вас, чтобы вы реализовались. Если убрать тему ММА и подставить любую другую, то вот наш месседж, который мы хотели донести до нашего поколения.