Колбасный спор, взятки и реальный срок для топ-менеджера

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Главные бизнес-скандалы, сотрясавшие Пермский край в 2023 году

08 января 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В 2023 году пермские суды завалили исками на миллиарды рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Для многих предприятий Пермского края 2023 год выдался непростым. Кто-то продолжал бороться с последствиями санкций, а у других возникли сложности из-за долгов, а также уголовных дел и тяжб за активы. О наиболее громких ЧП, скандальных судах и банкротствах — в материале URA.RU. ЧП на производствах и стройках с гибелью рабочих В 2023 году на пермских стройках случались ЧП с гибелью рабочих Фото: Денис Моргунов © URA.RU В августе 2023 года в пермской деревне Кондратово на стройке компании «СтройПанельКомплект» произошло ЧП, в результате которого погиб рабочий из Таджикистана. Он штукатурил потолки на третьем этаже строящегося дома и упал в шахту лифта. В результате получил несовместимые с жизнью травмы. А в ноябре еще один рабочий компании был смертельно травмирован в помещении выдачи бетона. Его намотало на ленту конвейера. Позже выяснилось, что он был осужденным, выполнявшим на предприятии «СПК» исправительные работы. В августе в Индустриальном районе Перми рабочий погиб при падении конструкции башенного крана. Трагедия случилась во время погрузки крановых частей в транспорт. Этим занимались двое мужчин. Один из монтажников поднялся на конструкцию, поскользнулся и упал на землю. Следом на него рухнул тяжелый механизм. В результате 26-летний пермяк получил смертельные травмы. В октябре трагедия с гибелью рабочего произошла в Березниках, где в результате обрушения кровли в шахте Усть-Яйвинского рудника скончался машинист горно-выемочной машины. ЧП случилось из-за внезапного газодинамического явления, во время которого случился выброс газа и горной породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и сумел самостоятельно эвакуироваться. Второго мужчину подняли спасатели. Ему была оказана медицинская помощь, но спасти пострадавшего не удалось. Растраты, взятки и сокрытие налогов В начале ноября 2023 года ранее сотрудники ФСБ провели выемку документов в МУП «Пермгорэлектротранс». В результате были задержаны два сотрудника муниципального учреждения. Это заместитель гендиректора МУП по финансам Андрей Волосатых и начальник автобусного парка Сергей Семушев. По версии следствия двое фигурантов уголовного дела незаконным путем получили более 242 тысяч рублей. Оперативные мероприятия были связаны с приобретением запчастей для автобусов. По мнению силовиков, закупки осуществлялись по завышенным ценам. Это привело к возбуждению уголовных дел и в ряде других регионов, где ФСБ также проводила обыски. В октябре в Перми суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденному в отношении директора и главного бухгалтера ООО «Трест «Уралстальконструкция-СМУ 7». Их обвиняют в сокрытии денежных средств и имущества компании в особо крупном размере на сумму более 40 млн рублей. Денежные средства должны были пойти на погашение долгов по налогам. В 2023 году в Пермском крае вынесли приговор по громкому уголовному делу о растрате Фото: Антон Белицкий © URA.RU В декабре суд вынес приговор по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении экс-гендиректора «Соликамского магниевого завода» Артура Уртаева. Его обвиняли в растрате 1,5 млн рублей и передаче под видом заемных средств 250 млн рублей одному из акционеров завода Игорю Пестрикову, позже сбежавшему за границу. Еще одно обвинение касалось покушения на хищение 2,5 млрд рублей под видом покупки заводом четверти долей в компании, принадлежавшей Пестрикову. Уртаева в итоге приговорили к четырем годам колонии общего режима. За аналогичное преступление был также осужден финдиректор СМЗ Вахтанг Джигкаев, которому назначили три года лишения свободы условно. Тяжба за активы и скандальная стройка В 2023 году активы химического предприятия «Метафракс» перешли под контроль государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году арбитражный суд по иску Генпрокуратуры РФ национализировал пермский завод «Метафракс Кемикалс». Контрольный пакет акций химического предприятия перешел в собственность государства в лице Росимущества. Прокуратура посчитала, что завод в 90-е годы был приватизирован без согласия российского правительства, а суд согласился с этими доводами. На время судебного процесса на активы и счета АО «Метафракс Кемикалс» был наложен арест, позже его сняли. После проведенной национализации предприятия, на нем частично сменилось руководство. В 2023 году в Перми разгорелся скандал вокруг стройки дочерней компании ПЗСП ООО «СЗ «Дом учителя». Застройщик намеревался возвести на улице Героев Хасана многоквартирный жилой дом, но власти отозвали разрешение на строительство после жалоб родителей учеников расположенной поблизости от стройплощадки школы. Минимущества края посчитало, что работы могут угрожать безопасности детей. Застройщик оспорил запрет в суде, но позже отозвал иск, сумев договориться с властями. Они предоставили ПЗСП участок под строительство в другом районе города. А землю рядом со школой решили отдать в ведение образовательного учреждения. Самые громкие банкротства В 2023 году в арбитражный суд поступили исковые заявления от пермских бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Они добиваются признания самих себя банкротами. Годовалов и Шаврин являются фармацевтической сети, работающей под брендом «Аптека от склада». С начала года юрлицо данной сети в судах завалили массовыми исками о взыскания долгов на общую сумму более 4,1 млрд рублей. В результате количество «Аптек от склада» в Перми стало резко сокращаться. Если в январе 2023 года в краевой столице работали 45 торговых точек сети, то к концу года их осталось лишь восемь. Бывшего руководителя НПФ «Стратегия» в 2023 году признали банкротом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В октябре арбитражный суд признал банкротом бывшего руководителя пермского некоммерческого пенсионного фонда «Стратегия» Петра Пьянкова. В отношении него ввели процедуру реструктуризации долгов. Их сумма составила 73,4 млн рублей. Сам НПФ в 2018 году также признали банкротом. А в отношении руководителя фонда Петра Пьянкова возбудили уголовное дело и признали виновным в хищении активов «Стратегии» на сумму более 220 млн рублей, отмывании средств на 150 млн рублей и незаконном образовании юрлиц. В 2018 году суд приговорил Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу на сумму два миллиона рублей. Споры из-за авторских прав В июне 2023 года в арбитражный суд с исковым заявлением в адрес пермского ООО «Мясокомбинат Кунгурский» обратилась ПАО «Группа Черкизово». Оно потребовало взыскать с комбината 141 млн рублей за использование товарного знака «Южная». Под этим брендом «Группа Черкизово» выпускает вареную колбасу. Под тем же названием мясокомбинат в Кунгуре производил и продавал мясную грудинку. Суд принял иск к производству, но позже прервал рассмотрение дела. Причиной приостановки судебных разбирательств послужило обращение ответчика в Роспатент, где он оспаривает предоставление защиты прав на данный бренд. В 2023 году писателя Алексея Иванова возмутило использование бренда «Сердце Пармы» Фото: Анна Майорова © URA.RU Еще один скандал разгорелся в Перми вокруг бренда «Сердце Пармы». Автор одноименного романа Алексей Иванов намеревался судиться с ювелирной компанией «Сереброника» и производителем алкоголя «Амбер Пермалко», зарегистрировавшими торговые знаки «Сердце Пармы». Он также собирался предъявить иск официальному дилеру «Тойоты» Verra, который запустил систему коммерческих туристических маршрутов «Сердце Пармы» и «Чердынь — княгиня гор». После соответствующего заявления продюсера писателя Иванова Юлии Зайцевой, Verra и «Амбер Пармалко» отозвали заявки на регистрацию товарных знаков. А права владельца сети «Сереброника» Германа Саламатина аннулировала Палата по патентным спорам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для многих предприятий Пермского края 2023 год выдался непростым. Кто-то продолжал бороться с последствиями санкций, а у других возникли сложности из-за долгов, а также уголовных дел и тяжб за активы. О наиболее громких ЧП, скандальных судах и банкротствах — в материале URA.RU. ЧП на производствах и стройках с гибелью рабочих В августе 2023 года в пермской деревне Кондратово на стройке компании «СтройПанельКомплект» произошло ЧП, в результате которого погиб рабочий из Таджикистана. Он штукатурил потолки на третьем этаже строящегося дома и упал в шахту лифта. В результате получил несовместимые с жизнью травмы. А в ноябре еще один рабочий компании был смертельно травмирован в помещении выдачи бетона. Его намотало на ленту конвейера. Позже выяснилось, что он был осужденным, выполнявшим на предприятии «СПК» исправительные работы. В августе в Индустриальном районе Перми рабочий погиб при падении конструкции башенного крана. Трагедия случилась во время погрузки крановых частей в транспорт. Этим занимались двое мужчин. Один из монтажников поднялся на конструкцию, поскользнулся и упал на землю. Следом на него рухнул тяжелый механизм. В результате 26-летний пермяк получил смертельные травмы. В октябре трагедия с гибелью рабочего произошла в Березниках, где в результате обрушения кровли в шахте Усть-Яйвинского рудника скончался машинист горно-выемочной машины. ЧП случилось из-за внезапного газодинамического явления, во время которого случился выброс газа и горной породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и сумел самостоятельно эвакуироваться. Второго мужчину подняли спасатели. Ему была оказана медицинская помощь, но спасти пострадавшего не удалось. Растраты, взятки и сокрытие налогов В начале ноября 2023 года ранее сотрудники ФСБ провели выемку документов в МУП «Пермгорэлектротранс». В результате были задержаны два сотрудника муниципального учреждения. Это заместитель гендиректора МУП по финансам Андрей Волосатых и начальник автобусного парка Сергей Семушев. По версии следствия двое фигурантов уголовного дела незаконным путем получили более 242 тысяч рублей. Оперативные мероприятия были связаны с приобретением запчастей для автобусов. По мнению силовиков, закупки осуществлялись по завышенным ценам. Это привело к возбуждению уголовных дел и в ряде других регионов, где ФСБ также проводила обыски. В октябре в Перми суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденному в отношении директора и главного бухгалтера ООО «Трест «Уралстальконструкция-СМУ 7». Их обвиняют в сокрытии денежных средств и имущества компании в особо крупном размере на сумму более 40 млн рублей. Денежные средства должны были пойти на погашение долгов по налогам. В декабре суд вынес приговор по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении экс-гендиректора «Соликамского магниевого завода» Артура Уртаева. Его обвиняли в растрате 1,5 млн рублей и передаче под видом заемных средств 250 млн рублей одному из акционеров завода Игорю Пестрикову, позже сбежавшему за границу. Еще одно обвинение касалось покушения на хищение 2,5 млрд рублей под видом покупки заводом четверти долей в компании, принадлежавшей Пестрикову. Уртаева в итоге приговорили к четырем годам колонии общего режима. За аналогичное преступление был также осужден финдиректор СМЗ Вахтанг Джигкаев, которому назначили три года лишения свободы условно. Тяжба за активы и скандальная стройка В 2023 году арбитражный суд по иску Генпрокуратуры РФ национализировал пермский завод «Метафракс Кемикалс». Контрольный пакет акций химического предприятия перешел в собственность государства в лице Росимущества. Прокуратура посчитала, что завод в 90-е годы был приватизирован без согласия российского правительства, а суд согласился с этими доводами. На время судебного процесса на активы и счета АО «Метафракс Кемикалс» был наложен арест, позже его сняли. После проведенной национализации предприятия, на нем частично сменилось руководство. В 2023 году в Перми разгорелся скандал вокруг стройки дочерней компании ПЗСП ООО «СЗ «Дом учителя». Застройщик намеревался возвести на улице Героев Хасана многоквартирный жилой дом, но власти отозвали разрешение на строительство после жалоб родителей учеников расположенной поблизости от стройплощадки школы. Минимущества края посчитало, что работы могут угрожать безопасности детей. Застройщик оспорил запрет в суде, но позже отозвал иск, сумев договориться с властями. Они предоставили ПЗСП участок под строительство в другом районе города. А землю рядом со школой решили отдать в ведение образовательного учреждения. Самые громкие банкротства В 2023 году в арбитражный суд поступили исковые заявления от пермских бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Они добиваются признания самих себя банкротами. Годовалов и Шаврин являются фармацевтической сети, работающей под брендом «Аптека от склада». С начала года юрлицо данной сети в судах завалили массовыми исками о взыскания долгов на общую сумму более 4,1 млрд рублей. В результате количество «Аптек от склада» в Перми стало резко сокращаться. Если в январе 2023 года в краевой столице работали 45 торговых точек сети, то к концу года их осталось лишь восемь. В октябре арбитражный суд признал банкротом бывшего руководителя пермского некоммерческого пенсионного фонда «Стратегия» Петра Пьянкова. В отношении него ввели процедуру реструктуризации долгов. Их сумма составила 73,4 млн рублей. Сам НПФ в 2018 году также признали банкротом. А в отношении руководителя фонда Петра Пьянкова возбудили уголовное дело и признали виновным в хищении активов «Стратегии» на сумму более 220 млн рублей, отмывании средств на 150 млн рублей и незаконном образовании юрлиц. В 2018 году суд приговорил Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу на сумму два миллиона рублей. Споры из-за авторских прав В июне 2023 года в арбитражный суд с исковым заявлением в адрес пермского ООО «Мясокомбинат Кунгурский» обратилась ПАО «Группа Черкизово». Оно потребовало взыскать с комбината 141 млн рублей за использование товарного знака «Южная». Под этим брендом «Группа Черкизово» выпускает вареную колбасу. Под тем же названием мясокомбинат в Кунгуре производил и продавал мясную грудинку. Суд принял иск к производству, но позже прервал рассмотрение дела. Причиной приостановки судебных разбирательств послужило обращение ответчика в Роспатент, где он оспаривает предоставление защиты прав на данный бренд. Еще один скандал разгорелся в Перми вокруг бренда «Сердце Пармы». Автор одноименного романа Алексей Иванов намеревался судиться с ювелирной компанией «Сереброника» и производителем алкоголя «Амбер Пермалко», зарегистрировавшими торговые знаки «Сердце Пармы». Он также собирался предъявить иск официальному дилеру «Тойоты» Verra, который запустил систему коммерческих туристических маршрутов «Сердце Пармы» и «Чердынь — княгиня гор». После соответствующего заявления продюсера писателя Иванова Юлии Зайцевой, Verra и «Амбер Пармалко» отозвали заявки на регистрацию товарных знаков. А права владельца сети «Сереброника» Германа Саламатина аннулировала Палата по патентным спорам.