Какие новые производства обещали свердловчанам в 2023 году

Анонсы строек крупных заводов, производств беспилотников и медицинского оборудования

11 января 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

В Свердловской области реализуют сразу несколько крупных проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На ближайшие годы в планах у властей Свердловской области открыть и модернизировать как минимум 75 производств, которые являются приоритетными и стратегическими важными для региона. Многие из них уже давно на слуху. А о каких проектах заговорили только недавно? URA.RU вспоминает самые яркие анонсы новых производств 2023 года. Завод металлоконструкций в Михайловске Производство металлоконструкций откроется в Михайловске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Екатеринбургом к 2025 году откроют завод по производству металлических конструкций для гражданского и промышленного строительства. На территории бывшего домостроительного комбината уже реконструировали площади. Основное производство займет площадь в 10 тысяч квадратных метров, сейчас площадку оснащают современным оборудованием. Отдельно здесь откроют производство по изготовлению сварной балки. Всего предприятие даст 200 новых рабочих мест. Стоимость проекта: 250 млн рублей

Дата запуска: к 2025 году Трубный завод в Нижнем Тагиле Статья по теме В Свердловской области массово открывают новые производства Компания «Металлинвест» построит в Нижнем Тагиле завод по производству труб большого диаметра, которые будут использовать для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации. Площадь завода составит 13,5 тысяч квадратных метров, число новых рабочих мест — 300. Стоимость проекта: 1,5 млрд рублей

Дата запуска: до конца 2026 года Производство медоборудования… На площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» начали строить вторую очередь для компании «Отдел медицинской техники», где будут делать медицинскую мебель, реанимационные расходные материалы. Площадь нового производственного корпуса составит 8,3 тысячи квадратных метров, количество новых рабочих мест — 165. Стоимость проекта: 450 млн рублей

Дата запуска: конец 2024 года … и тротуарной плитки Запрос на тротуарную плитку в регионе очень высокий Фото: Илья Московец © URA.RU Другую масштабную стройку на «Уктусе» начал завод «Поревит». Здесь планируют делать тротуарную плитку, которая должна закрыть потребности региона. Продукция появится на рынке к весне 2025 года, ожидается, что на заводе будут делать 700-800 тысяч квадратных метров продукции в год. Также на заводе создадут порядка 80 новых рабочих мест. Стоимость проекта: 1,4 млрд рублей

Дата запуска: сентябрь 2024 года Корпус для «дочки» «ВСМПО-Ависма» На площадке «Титановой долины» в Верхней Салде построят производственный комплекс для дочернего предприятия «ВСМПО-Ависма» — «ВСМПО-Новые Технологии». Здесь будут выпускать титановую продукцию малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. На новом производстве площадью 40 тысяч квадратных метров создадут больше 300 рабочих мест. Стоимость проекта: 21 млрд

Дата запуска: до середины 2027 года Научно-производственный центр БПЛА Производству беспилотников в регионе уделяют особое внимание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Площадка, где будут обеспечивать полный цикл от разработки дронов до их сертификации и серийного производства, появится возле технопарка «Университетский» в Екатеринбурге до 2026 года. Всего до 2027 года в стране по поручению президента Владимира Путина планируют открыть 48 таких центров. В числе потенциальных резидентов порядка 15 компаний, в том числе предприятия, которые уже делают дроны для энергетической, нефтегазовой отрасли, железных дорог. Новое производство беспилотников в Лесном Еще одну площадку, где будут делать беспилотники, откроет частный инвестор — компания НПК ЭСК — в Лесном. В 2022 году она получила статус резидента территории опережающего развития «Лесной» и теперь может пользоваться налоговыми преференциями. Стоимость проекта: 200 млн рублей

Дата запуска: 2025 год Новые резиденты «Титановой долины» Статья по теме Какие заводы построят в Свердловской области в 2023 году Под конец года стало известно о двух новых резидентах «Титановой долины», которые появятся на площадке в Верхней Салде. Это Исетский кузнечно- механический завода — поставщик крупных военных холдингов, который будет делать титановые заготовки: прутки, кольца и слитки из титана и сплавов на его основе. Для этих целей на площадке построят корпус площадью 5 тысяч квадратных метров. И компания «КМЗ Эйр» — производитель тягодутьевых машин, обеспечивающих приток и удаление воздуха из котлов и печей — импортозамещающее производство. Для нее построят комплекс площадью 6 тысяч квадратных метров. В общей сложности после открытия новых производств появится 140 рабочих мест. Стоимость проектов: ИКМЗ — 980 млн рублей; «КМЗ Эйр» — 640 млн рублей

Срок реализации проекта не указан, но строительство планируется начать в 2024 году Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На ближайшие годы в планах у властей Свердловской области открыть и модернизировать как минимум 75 производств, которые являются приоритетными и стратегическими важными для региона. Многие из них уже давно на слуху. А о каких проектах заговорили только недавно? URA.RU вспоминает самые яркие анонсы новых производств 2023 года. Завод металлоконструкций в Михайловске Под Екатеринбургом к 2025 году откроют завод по производству металлических конструкций для гражданского и промышленного строительства. На территории бывшего домостроительного комбината уже реконструировали площади. Основное производство займет площадь в 10 тысяч квадратных метров, сейчас площадку оснащают современным оборудованием. Отдельно здесь откроют производство по изготовлению сварной балки. Всего предприятие даст 200 новых рабочих мест. Трубный завод в Нижнем Тагиле Компания «Металлинвест» построит в Нижнем Тагиле завод по производству труб большого диаметра, которые будут использовать для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации. Площадь завода составит 13,5 тысяч квадратных метров, число новых рабочих мест — 300. Производство медоборудования… На площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» начали строить вторую очередь для компании «Отдел медицинской техники», где будут делать медицинскую мебель, реанимационные расходные материалы. Площадь нового производственного корпуса составит 8,3 тысячи квадратных метров, количество новых рабочих мест — 165. … и тротуарной плитки Другую масштабную стройку на «Уктусе» начал завод «Поревит». Здесь планируют делать тротуарную плитку, которая должна закрыть потребности региона. Продукция появится на рынке к весне 2025 года, ожидается, что на заводе будут делать 700-800 тысяч квадратных метров продукции в год. Также на заводе создадут порядка 80 новых рабочих мест. Корпус для «дочки» «ВСМПО-Ависма» На площадке «Титановой долины» в Верхней Салде построят производственный комплекс для дочернего предприятия «ВСМПО-Ависма» — «ВСМПО-Новые Технологии». Здесь будут выпускать титановую продукцию малого диаметра для авиации, судостроения и медицины. На новом производстве площадью 40 тысяч квадратных метров создадут больше 300 рабочих мест. Научно-производственный центр БПЛА Площадка, где будут обеспечивать полный цикл от разработки дронов до их сертификации и серийного производства, появится возле технопарка «Университетский» в Екатеринбурге до 2026 года. Всего до 2027 года в стране по поручению президента Владимира Путина планируют открыть 48 таких центров. В числе потенциальных резидентов порядка 15 компаний, в том числе предприятия, которые уже делают дроны для энергетической, нефтегазовой отрасли, железных дорог. Новое производство беспилотников в Лесном Еще одну площадку, где будут делать беспилотники, откроет частный инвестор — компания НПК ЭСК — в Лесном. В 2022 году она получила статус резидента территории опережающего развития «Лесной» и теперь может пользоваться налоговыми преференциями. Новые резиденты «Титановой долины» Под конец года стало известно о двух новых резидентах «Титановой долины», которые появятся на площадке в Верхней Салде. Это Исетский кузнечно- механический завода — поставщик крупных военных холдингов, который будет делать титановые заготовки: прутки, кольца и слитки из титана и сплавов на его основе. Для этих целей на площадке построят корпус площадью 5 тысяч квадратных метров. И компания «КМЗ Эйр» — производитель тягодутьевых машин, обеспечивающих приток и удаление воздуха из котлов и печей — импортозамещающее производство. Для нее построят комплекс площадью 6 тысяч квадратных метров. В общей сложности после открытия новых производств появится 140 рабочих мест.