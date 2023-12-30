Топ-10 богатых жителей Пермского края

Кто зарабатывает на ценных бумагах, торговле и строительном бизнесе

31 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Богатейшие пермяки владеют десятками прибыльных предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По данным сайта правительства Пермского края в 2023 году в регионе зарегистрированы и работают более 117 тысяч субъектов бизнеса. К числу ведущих отраслей экономики Прикамья относятся химическая и нефтегазохимическая отрасли, машиностроение, металлургия, строительство, пищевая и легкая промышленность. В уходящем году URA.RU решило вспомнить за счет чего зарабатывают и богатеют пермские бизнесмены, составив свой топ-10 жителей региона, показавшихся редакции наиболее обеспеченными. 1. Андрей Кузяев Андрей Кузяев владеет одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Владелец Пермской финансово-производственной группы и президент ООО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев впервые вошел в список Forbes в 2005 году. С тех пор он его не покидает. В 2021 году издание оценивало состояние Кузяева в 850 млн долларов США. По открытым данным за 2022 год, чистая прибыль его телекоммуникационного холдинга составила более 1,1 млрд рублей. Бизнесмен также контролирует пермский бизнес-парк «Морион» и элитный санаторий «Демидково» в Добрянке, где, по слухам, в октябре останавливался на ночлег президент Владимир Путин во время визита в край 2. Александр Репин Александр Репин является массовым учредителем десятков предприятий Фото: Сергей Русанов © URA.RU Владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, который в 2020 году участвовал в выборах губернатора Пермского края. На фоне конфликта с властями региона он почти полностью свернул девелоперский бизнес, но продолжает развивать сеть автосалонов и сельскохозяйственный бизнес. В 2022 году его предприятие «Сатурн-Р» получило чистую прибыль в 161,5 млн рублей, ООО «Сатурн-Р-Авто» — 71 млн рублей. Прибыль агрохолдинга «Русь» зафиксирована на отметке в 161 млн рублей. 3. Николай Демкин Николай Демкин и его сыновья зарабатывают на строительстве Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Николай Демкин, являющийся одним из богатейших строителей Пермского края, сегодня занимает пост депутата регионального заксобрания. Только в 2020 году его официально задекларированный личный доход составил 45,7 млн рублей. Возглавляет наблюдательный совет строительной компании АО «ПЗСП», чистая прибыль которой по итогам 2022 года составила 304,5 млн рублей. Стоит отметить, что управляет бизнесом Николай Демкин совместно со своими сыновьями — Алексеем и Евгением. 4. Владимир Плотников Владимир Плотников является соучредителем предприятия кабельной продукции Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Депутат гордумы краевой столицы Владимир Плотников, которого в политтусовке называют теневым мэром Перми, является совладельцем ООО «Кабель Технологии Инновации». Эта компания управляет пермским предприятием «Камский кабель» и за 2022 год зафиксировала чистую прибыль в 1,5 млрд рублей. Сам Плотников в качестве депутата в 2021 задекларировал доход в 221 млн рублей. Он также указал в декларации, что владеет двумя жилыми домами, половиной квартиры в Испании, двумя автомобилями Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120, а также земельными участками. 5. Виктор Суетин Виктор Суетин более 10 лет назад ушел из политики и плотно занялся строительным бизнесом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Бывший депутат пермского заксобрания Виктор Суетин, окончательно ушедший из политики более 10 лет назад, на сегодня является владельцем и совладельцем пяти компаний. Среди них — ООО «Новис», получившее в 2022 году прибыль в 42 млн рублей и ООО «СЗ «Финпроект», зафиксировавшее прибыль в 291 млн рублей. Суетин также возглавляет акционерное общество «СтройПанельКомплект», зарабатывающее на строительстве жилья. Ранее пермские СМИ оценивали активы, которые контролирует Суетин, в миллиард рублей, а его состояние — в 600 млн рублей. 6. Николай Благов Николая Благова называют самым богатым пермским парламентарием Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бывший директор АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов сейчас трудится в региональном заксобрании. Его называют самым богатым пермским парламентарием. В 2021 году Благов официально задекларировал доход в 592,1 млн рублей. Большая часть этих средств заработана в результате операций с ценными бумагами. В собственности депутата также находятся 14 земельных участков общей площадью, восемь жилых домов, квартира и 16 нежилых зданий. 7. Геннадий Шилов Геннадий Шилов зарабатывает на операциях с ценными бумагами Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Советник генерального директора АО «Сибур-Химпром» и депутат пермского заксобрания Геннадий Шилов также считается одним из богатейших в регионе народных избранников. В 2021 году он указал в декларации доход в 361,8 млн рублей. Большую часть из них тоже заработана в результате операций с ценными бумагами. 8. Алексей Андреев Алексей Андреев является совладельцем прибыльного пермского оборонного предприятия Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Советник губернатора Дмитрия Махонина Алексей Андреев является одним из старейших промышленников Пермского края. В течение 30 лет он возглавляет предприятие оборонно-промышленного комплекса ПАО «ПНППК». Прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 456,7 млн рублей. Доля самого Андреева в уставном капитале акционерного общества составляет 45%. Предприятие занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. 9. Юрий Борисовец Юрий Борисовец владеет долями в компаниях, работающих в химической отрасли, строительстве и девелопменте Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Юрий Борисовец в 2021 году задекларировал официальный доход в 9,1 млн рублей. Борисовец является массовым учредителем и совладельцем компаний, работающих в химической отрасли, строительстве и девелопменте, пищевой промышленности. Среди них — СК «Австром», ООО «Трастинком Групп», ООО «БТС Траст» и другие. В целом пермские СМИ оценивают оборот предприятий бизнесмена и народного избранника в 3-4 млрд рублей. 10. Роман Водянов Роман Водянов после перехода в Госдуму РФ передал свой бизнес в доверительное управление родственников Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермяк Роман Водянов свою карьеру в бизнесе начинал с буровой техники. За несколько лет он получил в свое управление автосалоны, ресторан, консалтинговые услуги и другие активы. В 2021 году часть бизнеса он передал бизнес в доверительное управление своим брату и сестре. Причиной послужил переход на работу в Государственную думу РФ, куда Водянов избрался от партии «Единая Россия». За 2021 год его официально задекларированный доход составил 48,3 млн рублей. Данный топ составлялся по данным отчетов о финансовых результатах, опубликованных в СБИС, на сайте ФНС, а также на основе официальных деклараций о доходах и публикаций в СМИ. Этот рейтинг не претендует на академическую точность. Это лишь попытка назвать поименно часть успешных предпринимателей Пермского края. И пожелать читателям URA.RU в Новом году оказаться в этом списке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По данным сайта правительства Пермского края в 2023 году в регионе зарегистрированы и работают более 117 тысяч субъектов бизнеса. К числу ведущих отраслей экономики Прикамья относятся химическая и нефтегазохимическая отрасли, машиностроение, металлургия, строительство, пищевая и легкая промышленность. В уходящем году URA.RU решило вспомнить за счет чего зарабатывают и богатеют пермские бизнесмены, составив свой топ-10 жителей региона, показавшихся редакции наиболее обеспеченными. 1. Андрей Кузяев Владелец Пермской финансово-производственной группы и президент ООО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев впервые вошел в список Forbes в 2005 году. С тех пор он его не покидает. В 2021 году издание оценивало состояние Кузяева в 850 млн долларов США. По открытым данным за 2022 год, чистая прибыль его телекоммуникационного холдинга составила более 1,1 млрд рублей. Бизнесмен также контролирует пермский бизнес-парк «Морион» и элитный санаторий «Демидково» в Добрянке, где, по слухам, в октябре останавливался на ночлег президент Владимир Путин во время визита в край 2. Александр Репин Владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, который в 2020 году участвовал в выборах губернатора Пермского края. На фоне конфликта с властями региона он почти полностью свернул девелоперский бизнес, но продолжает развивать сеть автосалонов и сельскохозяйственный бизнес. В 2022 году его предприятие «Сатурн-Р» получило чистую прибыль в 161,5 млн рублей, ООО «Сатурн-Р-Авто» — 71 млн рублей. Прибыль агрохолдинга «Русь» зафиксирована на отметке в 161 млн рублей. 3. Николай Демкин Николай Демкин, являющийся одним из богатейших строителей Пермского края, сегодня занимает пост депутата регионального заксобрания. Только в 2020 году его официально задекларированный личный доход составил 45,7 млн рублей. Возглавляет наблюдательный совет строительной компании АО «ПЗСП», чистая прибыль которой по итогам 2022 года составила 304,5 млн рублей. Стоит отметить, что управляет бизнесом Николай Демкин совместно со своими сыновьями — Алексеем и Евгением. 4. Владимир Плотников Депутат гордумы краевой столицы Владимир Плотников, которого в политтусовке называют теневым мэром Перми, является совладельцем ООО «Кабель Технологии Инновации». Эта компания управляет пермским предприятием «Камский кабель» и за 2022 год зафиксировала чистую прибыль в 1,5 млрд рублей. Сам Плотников в качестве депутата в 2021 задекларировал доход в 221 млн рублей. Он также указал в декларации, что владеет двумя жилыми домами, половиной квартиры в Испании, двумя автомобилями Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120, а также земельными участками. 5. Виктор Суетин Бывший депутат пермского заксобрания Виктор Суетин, окончательно ушедший из политики более 10 лет назад, на сегодня является владельцем и совладельцем пяти компаний. Среди них — ООО «Новис», получившее в 2022 году прибыль в 42 млн рублей и ООО «СЗ «Финпроект», зафиксировавшее прибыль в 291 млн рублей. Суетин также возглавляет акционерное общество «СтройПанельКомплект», зарабатывающее на строительстве жилья. Ранее пермские СМИ оценивали активы, которые контролирует Суетин, в миллиард рублей, а его состояние — в 600 млн рублей. 6. Николай Благов Бывший директор АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов сейчас трудится в региональном заксобрании. Его называют самым богатым пермским парламентарием. В 2021 году Благов официально задекларировал доход в 592,1 млн рублей. Большая часть этих средств заработана в результате операций с ценными бумагами. В собственности депутата также находятся 14 земельных участков общей площадью, восемь жилых домов, квартира и 16 нежилых зданий. 7. Геннадий Шилов Советник генерального директора АО «Сибур-Химпром» и депутат пермского заксобрания Геннадий Шилов также считается одним из богатейших в регионе народных избранников. В 2021 году он указал в декларации доход в 361,8 млн рублей. Большую часть из них тоже заработана в результате операций с ценными бумагами. 8. Алексей Андреев Советник губернатора Дмитрия Махонина Алексей Андреев является одним из старейших промышленников Пермского края. В течение 30 лет он возглавляет предприятие оборонно-промышленного комплекса ПАО «ПНППК». Прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 456,7 млн рублей. Доля самого Андреева в уставном капитале акционерного общества составляет 45%. Предприятие занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. 9. Юрий Борисовец Депутат заксобрания Пермского края Юрий Борисовец в 2021 году задекларировал официальный доход в 9,1 млн рублей. Борисовец является массовым учредителем и совладельцем компаний, работающих в химической отрасли, строительстве и девелопменте, пищевой промышленности. Среди них — СК «Австром», ООО «Трастинком Групп», ООО «БТС Траст» и другие. В целом пермские СМИ оценивают оборот предприятий бизнесмена и народного избранника в 3-4 млрд рублей. 10. Роман Водянов Пермяк Роман Водянов свою карьеру в бизнесе начинал с буровой техники. За несколько лет он получил в свое управление автосалоны, ресторан, консалтинговые услуги и другие активы. В 2021 году часть бизнеса он передал бизнес в доверительное управление своим брату и сестре. Причиной послужил переход на работу в Государственную думу РФ, куда Водянов избрался от партии «Единая Россия». За 2021 год его официально задекларированный доход составил 48,3 млн рублей. Данный топ составлялся по данным отчетов о финансовых результатах, опубликованных в СБИС, на сайте ФНС, а также на основе официальных деклараций о доходах и публикаций в СМИ. Этот рейтинг не претендует на академическую точность. Это лишь попытка назвать поименно часть успешных предпринимателей Пермского края. И пожелать читателям URA.RU в Новом году оказаться в этом списке.