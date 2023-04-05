Компания пермского экс-депутата увеличила выручку, но стала убыточной

Пермское АО «СтройПанельКомплект» в 2022 году накопило миллионные убытки

Основной причиной убытков назван рост цен на стройматериалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Акционерное общество «СтройПанельКомплект» (АО «СПК»), которое возглавляет бывший депутат заксобрания Пермского края Виктор Суетин, раскрыло финансовые показатели. По итогам 2022 года предприятие зафиксировало убытки на сумму более 15 млн рублей. Соответствующий отчет, а также аудиторское заключение опубликованы в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ».

«АО „СтройПанельКомплект“, бухгалтерская отчетность за 2022 год. Выручка — 3,3 млрд рублей, убыток — 15,7 млн рублей», — указано в отчете. В 2021 году выручка предприятия составляла 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 61,7 млн рублей.

В аудиторском заключении основной причиной убытков компании указано резкое увеличение в 2022 году стоимости стройматериалов. Уточняется, что предприятие учло этот факт при составлении договоров и смет на 2023 год, в течение которого АО «СПК» также планирует получить дивиденды. Предприятие занимается строительством панельных жилых домов и продажей квартир. Также компания выпускает стеновые панели из керамических блоков.

Возглавляет АО «СПК» пермский бизнесмен Виктор Суетин. С 2006 по 2011 год он являлся депутатом пермского заксобрания от ЛДПР, с 2010 по 2011 годы возглавлял региональное отделение партии. После ухода из политики продолжил лоббировать строительную отрасль. Сейчас Суетин занимает пост председателя совета ассоциации «Пермские строители», а также входит в состав градостроительного совета при губернаторе.