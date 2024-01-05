Фирмы свердловских депутатов стали прибыльнее

Но радуются не все

05 января 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Вячеслав Брозовский (справа) стабильно в числе самых богатых свердловских депутатов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Весной 2023-го депутатам разрешили не публиковать декларации о доходах, и они этим воспользовались. Поэтому определить, что происходит с финансовым состоянием народных избранников можно лишь по косвенным признакам. URA.RU обратилось к открытым источникам информации, чтобы узнать, сколько заработали (и потеряли) фирмы, официально (!) принадлежащие членам свердловского заксобрания, за последние 12 месяцев. Всего в парламенте 50 депутатов, 33 из них получают зарплату, то есть не могут заниматься бизнесом. Другое важное уточнение: ниже приведены прогнозные данные. Точные станут известны лишь по итогам первого квартала 2024-го. Виктор Маслаков представляет в заксо интересы ГК «Ренова» Фото: Илья Московец © URA.RU Виктор Маслаков — зампредседателя парламента — на начало 2022 года считался самым богатым депутатом. В 2021-м он заработал 158,8 млн рублей. До 2010 года Маслаков был гендиректором, председателем совета директоров «РЕНОВА-СтройГрупп» (ныне «РСГ-Академическое»). Сейчас, согласно данным сервиса СБИС, он совладелец компании «Уралстрой-1» (доля — 49%) вместе с президентом ГК «Кортрос» Вениамином Голубицким (51%). Прогнозируемые доходы компании в 2023 году — 363,4 млн рублей, на 46 млн больше, чем в прошлом. Депутат заксо Вячеслав Брозовский по итогам 2021-го отчитывался о 23,2 млн, его супруга Ольга — о 123,3 млн. Брозовский — учредитель 69 компаний. Наиболее крупные демонстрируют рост: ТК «Брозэкс» (+1 млрд, общая прогнозируемая выручка — 12 млрд), «Арсенал и К» (+121 млн, 784,3 млн), «Брозэкс Югра» (+538,1 млн, 1,6 млрд). Компания Ольги Брозовской «Дистрибьюшн» также встречает 2024 год в плюсе (+10 млн, 143,9 млн), правда, сократились доходы у «Монолит Строй» (с 42,1 млн рублей в 2022 году до ожидаемых 34,8 млн в 2023-м). Владимир Смирнов владеет екатеринбургскими ТЦ «Омега» и «Апельсин» Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Владимир Смирнов также был в топе самых богатых по итогам 2021-го — с 90,6 млн. Две его компании увеличили доходы: «Омега Плов» (45,8 млн в 2022 году против 47 млн, прогнозируемых к концу 2023), «Омега 93» (с 128,6 млн в 2022 году до прогнозируемых 142 млн). Зампредседателя комитета по по бюджету, финансам и налогам, гонщик Сергей Карякин в 2022-м декларировал доход в 2,8 млн рублей, его жена — в 57 млн. Спортсмен является руководителем АНО «Гоночная команда Сергея Карякина» (доходов нет), которой принадлежит 50% ООО «Спорттехника» (производство запчастей для машин). В 2022 году компания заработала 1,088 млн рублей, прогнозируемый доход к концу 2023-го — 1,6 млн рублей. Владимир Загайнов — зампред комитета по промышленной политике — совладелец трех предприятий, торгующих оборудованием и сдающих в аренду недвижимость. Самое успешное из них — «Национальная коксовая ассоциация». В 2022 году ее выручка составила 35 млн, в 2023 году, по прогнозам, будет 34,3 млн. Депутат от ЛДПР Леонид Хаютин в конце 2021 года отчитывался о 42,8 млн рублей. Согласно СБИС, Хаютин владеет медцентрами «Гармония» (доля в 30%) и сетью аптек «Гармония — ФАРМ» (50%). В 2022 году медцентры заработали 665,5 млн рублей, в 2023 году ожидается 662,8 млн. В 2021-м Леонид Хаютин (слева) декларировал три квартиры, участок земли, жилой дом, два машиноместа, мотоцикл и электромобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Его коллега по фармрынку — депутат единоросс Александр Серебренников — отчитался в 2021-м о 64,6 млн рублей. Он является учредителем трех компаний, специализирующихся на производстве и поставке лекарств. Прогнозируемый доход ООО «САВ» к концу 2023 года — 154,3 млн рублей (на 51,4 млн больше, чем в 2022-м); ожидаемая выручка ГК «Радуга» почти соразмерна прошлогоднему показателю — 26,5 млн (на 1,4 млн меньше); выручка УК «Радуга» — 45,5 млн (на 15,5 млн меньше, чем в 2022). Евгений Зяблицев, зампредседателя комитета по социальной политике, задекларировал в 2022 году 2,5 млн рублей. При этом доход его супруги Галины тогда составлял 55,2 млн рублей. Согласно данным СБИС, Зяблицев является учредителем четырех компаний. Самая крупная среди них — «Регион-Центр» (аренда и управление недвижимым имуществом). Выручка предприятия в 2022 году составляла 129,3 млн рублей, прогнозируемый доход по итогам 2023 года — 128,7 млн. Выручка предприятия «Статус-М» (аренда и лизинг недвижимости) с 83,1 млн рублей в 2022 году может упасть до 65,3 млн рублей в 2023-м. При этом рост демонстрирует компания «Союз» — с 72,9 млн до 81,5 млн. Руководителем всех фирм является его супруга Галина. Главный пиарщик УГМК Алексей Свалов стал депутатом заксобрания в 2022 году. Согласно СБИС, Свалов владеет 50% акций компании «Каскад» (аренда и управление недвижимостью), ее стоимость оценивается в минус 200 тысяч рублей. Выручка предприятия снижается с 2021 года — тогда она составила 10,9 млн, в конце 2022-го — 7,4 млн, к концу 2023 года прогнозируется на уровне 5,4 млн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весной 2023-го депутатам разрешили не публиковать декларации о доходах, и они этим воспользовались. Поэтому определить, что происходит с финансовым состоянием народных избранников можно лишь по косвенным признакам. URA.RU обратилось к открытым источникам информации, чтобы узнать, сколько заработали (и потеряли) фирмы, официально (!) принадлежащие членам свердловского заксобрания, за последние 12 месяцев. Всего в парламенте 50 депутатов, 33 из них получают зарплату, то есть не могут заниматься бизнесом. Другое важное уточнение: ниже приведены прогнозные данные. Точные станут известны лишь по итогам первого квартала 2024-го. Виктор Маслаков — зампредседателя парламента — на начало 2022 года считался самым богатым депутатом. В 2021-м он заработал 158,8 млн рублей. До 2010 года Маслаков был гендиректором, председателем совета директоров «РЕНОВА-СтройГрупп» (ныне «РСГ-Академическое»). Сейчас, согласно данным сервиса СБИС, он совладелец компании «Уралстрой-1» (доля — 49%) вместе с президентом ГК «Кортрос» Вениамином Голубицким (51%). Прогнозируемые доходы компании в 2023 году — 363,4 млн рублей, на 46 млн больше, чем в прошлом. Депутат заксо Вячеслав Брозовский по итогам 2021-го отчитывался о 23,2 млн, его супруга Ольга — о 123,3 млн. Брозовский — учредитель 69 компаний. Наиболее крупные демонстрируют рост: ТК «Брозэкс» (+1 млрд, общая прогнозируемая выручка — 12 млрд), «Арсенал и К» (+121 млн, 784,3 млн), «Брозэкс Югра» (+538,1 млн, 1,6 млрд). Компания Ольги Брозовской «Дистрибьюшн» также встречает 2024 год в плюсе (+10 млн, 143,9 млн), правда, сократились доходы у «Монолит Строй» (с 42,1 млн рублей в 2022 году до ожидаемых 34,8 млн в 2023-м). Депутат Владимир Смирнов также был в топе самых богатых по итогам 2021-го — с 90,6 млн. Две его компании увеличили доходы: «Омега Плов» (45,8 млн в 2022 году против 47 млн, прогнозируемых к концу 2023), «Омега 93» (с 128,6 млн в 2022 году до прогнозируемых 142 млн). Зампредседателя комитета по по бюджету, финансам и налогам, гонщик Сергей Карякин в 2022-м декларировал доход в 2,8 млн рублей, его жена — в 57 млн. Спортсмен является руководителем АНО «Гоночная команда Сергея Карякина» (доходов нет), которой принадлежит 50% ООО «Спорттехника» (производство запчастей для машин). В 2022 году компания заработала 1,088 млн рублей, прогнозируемый доход к концу 2023-го — 1,6 млн рублей. Владимир Загайнов — зампред комитета по промышленной политике — совладелец трех предприятий, торгующих оборудованием и сдающих в аренду недвижимость. Самое успешное из них — «Национальная коксовая ассоциация». В 2022 году ее выручка составила 35 млн, в 2023 году, по прогнозам, будет 34,3 млн. Депутат от ЛДПР Леонид Хаютин в конце 2021 года отчитывался о 42,8 млн рублей. Согласно СБИС, Хаютин владеет медцентрами «Гармония» (доля в 30%) и сетью аптек «Гармония — ФАРМ» (50%). В 2022 году медцентры заработали 665,5 млн рублей, в 2023 году ожидается 662,8 млн. Его коллега по фармрынку — депутат единоросс Александр Серебренников — отчитался в 2021-м о 64,6 млн рублей. Он является учредителем трех компаний, специализирующихся на производстве и поставке лекарств. Прогнозируемый доход ООО «САВ» к концу 2023 года — 154,3 млн рублей (на 51,4 млн больше, чем в 2022-м); ожидаемая выручка ГК «Радуга» почти соразмерна прошлогоднему показателю — 26,5 млн (на 1,4 млн меньше); выручка УК «Радуга» — 45,5 млн (на 15,5 млн меньше, чем в 2022). Евгений Зяблицев, зампредседателя комитета по социальной политике, задекларировал в 2022 году 2,5 млн рублей. При этом доход его супруги Галины тогда составлял 55,2 млн рублей. Согласно данным СБИС, Зяблицев является учредителем четырех компаний. Самая крупная среди них — «Регион-Центр» (аренда и управление недвижимым имуществом). Выручка предприятия в 2022 году составляла 129,3 млн рублей, прогнозируемый доход по итогам 2023 года — 128,7 млн. Выручка предприятия «Статус-М» (аренда и лизинг недвижимости) с 83,1 млн рублей в 2022 году может упасть до 65,3 млн рублей в 2023-м. При этом рост демонстрирует компания «Союз» — с 72,9 млн до 81,5 млн. Руководителем всех фирм является его супруга Галина. Главный пиарщик УГМК Алексей Свалов стал депутатом заксобрания в 2022 году. Согласно СБИС, Свалов владеет 50% акций компании «Каскад» (аренда и управление недвижимостью), ее стоимость оценивается в минус 200 тысяч рублей. Выручка предприятия снижается с 2021 года — тогда она составила 10,9 млн, в конце 2022-го — 7,4 млн, к концу 2023 года прогнозируется на уровне 5,4 млн.