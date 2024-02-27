Власти России решили, что делать с заводами ушедших иностранцев

Теперь новостей о передаче собственности местному бизнесу станет больше

27 февраля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Власти готовы передать госимущество бизнесу с целью привлечения инвестиций Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российские власти создали правила для передачи госсобственности местным компаниям, что позволит упростить и распределение российских активов иностранного бизнеса, покинувшего страну. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал правила передачи госимущества, которые должны облегчить действующую сейчас процедуру и привлечь инвестиции в экономику. Эксперты считают, что речь идет именно об активах, принадлежавших ушедшим иностранцам. Потому что для исконно государственной собственности механизм приватизации уже существовал. Проблема российских активов иностранных компаний, публично заявивших о выходе с российского рынка, возникла в феврале 2022 года, почти сразу после начала СВО. Первыми покинули Россию крупные концерны — British Petroleum (BP), Bosch, Siemens, и практически все бренды автомобилей, электроники, связи, всего — более 500 компаний. Уходя, они оставляли без управления имущество и процессы, и, самое главное, делали неопределенным будущее работавших в них россиян. Президент РФ Владимир Путин в марте 2022 года заявил о необходимости решительных действий. «Нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия тем, кто работать хочет. Легальных, рыночных инструментов достаточно», — подчеркнул президент. Мишустин с момента своего назначения лично контролирует локализацию высокотехнологичных производств в России Фото: Георгий Бергал © URA.RU По оценкам Центробанка, стоимость имущества и активов ушедших иностранных компаний в России превысила 80 трлн рублей. Несмотря на то, что их передача осуществлялась только в крайних случаях, за два года из иностранной собственности в государственную было переведено множество активов. Самые известные случаи — передача на основании указа президента бизнеса «Danone» и «Балтика» новым российским собственникам, а также перевод под внешнее управление Росимущества контрольного пакета акций финской энергокомпании Fortum и немецкой Uniper. В июне 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с рабочими завода «ГАЗ» заявил, что вопросы передачи в управление российским компаниям иностранных активов надо решать в соответствии с правилами и конкурсными процедурами. Подписанное премьером 22 февраля постановление, по оценкам экспертов, разрабатывалось более полутора лет. «Новые правила отчуждения федерального имущества дополняют ранее существовавший порядок приватизации госсобственности и делают возможным продажу активов, принадлежавших ушедшим иностранным компаниям. Вышеуказанные активы выкупались с дисконтом в 50% от оценочной стоимости. Теперь они могут быть проданы по рыночной цене и использованы российским бизнесом на условиях правительства и в интересах экономики», — считает доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве РФ Наталия Ковалева. Помимо смены иностранного «недружественного» собственника на российского, новые правила вписываются в работу кабмина по трансформации российской экономики для создания рабочих мест, пополнения бюджета и развития фондового рынка. Для стимулирования российского фондового рынка предполагается, что не менее 20% приобретенных акций должно быть размещено на бирже. «Сейчас разработаны новые подходы к оценке влияния принимаемых решений по отчуждению имущества на конкретные отрасли экономики. К примеру, среди них рост объема выпуска продукции, инвестиций и технологических инноваций», — отметила экономист. Статья по теме Мишустин показал инвесторам, куда вкладывать деньги «Власти России „открывают казну“ и готовы на понятных условиях передать бывшие иностранные активы тем, кто сможет их эффективно использовать, то есть — бизнесу. Это новый шаг в преодолении санкционного давления и достижения технологического суверенитета», — разъясняет мотивы правительства политолог Никита Ляховецкий. Он также обращает внимание на сохранении акцента на частном бизнесе: имущество нетрудно передать в казну, но возникает вопрос его эффективного использования, и регламент от правительства дает сигнал, что власти продолжают считать — бизнес более эффективен. Поэтому принято решение о механизмах его продажи и передачи на инвестиционных условиях правительства, резюмировал Ляховецкий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти создали правила для передачи госсобственности местным компаниям, что позволит упростить и распределение российских активов иностранного бизнеса, покинувшего страну. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал правила передачи госимущества, которые должны облегчить действующую сейчас процедуру и привлечь инвестиции в экономику. Эксперты считают, что речь идет именно об активах, принадлежавших ушедшим иностранцам. Потому что для исконно государственной собственности механизм приватизации уже существовал. Проблема российских активов иностранных компаний, публично заявивших о выходе с российского рынка, возникла в феврале 2022 года, почти сразу после начала СВО. Первыми покинули Россию крупные концерны — British Petroleum (BP), Bosch, Siemens, и практически все бренды автомобилей, электроники, связи, всего — более 500 компаний. Уходя, они оставляли без управления имущество и процессы, и, самое главное, делали неопределенным будущее работавших в них россиян. Президент РФ Владимир Путин в марте 2022 года заявил о необходимости решительных действий. По оценкам Центробанка, стоимость имущества и активов ушедших иностранных компаний в России превысила 80 трлн рублей. Несмотря на то, что их передача осуществлялась только в крайних случаях, за два года из иностранной собственности в государственную было переведено множество активов. Самые известные случаи — передача на основании указа президента бизнеса «Danone» и «Балтика» новым российским собственникам, а также перевод под внешнее управление Росимущества контрольного пакета акций финской энергокомпании Fortum и немецкой Uniper. В июне 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с рабочими завода «ГАЗ» заявил, что вопросы передачи в управление российским компаниям иностранных активов надо решать в соответствии с правилами и конкурсными процедурами. Подписанное премьером 22 февраля постановление, по оценкам экспертов, разрабатывалось более полутора лет. «Новые правила отчуждения федерального имущества дополняют ранее существовавший порядок приватизации госсобственности и делают возможным продажу активов, принадлежавших ушедшим иностранным компаниям. Вышеуказанные активы выкупались с дисконтом в 50% от оценочной стоимости. Теперь они могут быть проданы по рыночной цене и использованы российским бизнесом на условиях правительства и в интересах экономики», — считает доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве РФ Наталия Ковалева. Помимо смены иностранного «недружественного» собственника на российского, новые правила вписываются в работу кабмина по трансформации российской экономики для создания рабочих мест, пополнения бюджета и развития фондового рынка. Для стимулирования российского фондового рынка предполагается, что не менее 20% приобретенных акций должно быть размещено на бирже. «Сейчас разработаны новые подходы к оценке влияния принимаемых решений по отчуждению имущества на конкретные отрасли экономики. К примеру, среди них рост объема выпуска продукции, инвестиций и технологических инноваций», — отметила экономист. «Власти России „открывают казну“ и готовы на понятных условиях передать бывшие иностранные активы тем, кто сможет их эффективно использовать, то есть — бизнесу. Это новый шаг в преодолении санкционного давления и достижения технологического суверенитета», — разъясняет мотивы правительства политолог Никита Ляховецкий. Он также обращает внимание на сохранении акцента на частном бизнесе: имущество нетрудно передать в казну, но возникает вопрос его эффективного использования, и регламент от правительства дает сигнал, что власти продолжают считать — бизнес более эффективен. Поэтому принято решение о механизмах его продажи и передачи на инвестиционных условиях правительства, резюмировал Ляховецкий.