Мишустин потребовал строгого контроля за каждым рублем в ОПК

Россия наращивает производство вооружения, военной и спецтехники для нужд СВО

19 июня 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин провел первый координационный совет по обеспечению потребностей ВС РФ при участии Андрея Белоусова, Антона Алиханова и Алексея Дюмина Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ потребовал строго соблюдать сроки поставок вооружения, военной и спецтехники, активнее модернизировать боевые системы и обеспечить строгий контроль за распределением и использованием денежных средств. Эксперты рассказали URA.RU, что сегодня требуется участникам СВО в первую очередь. «По ряду позиций уже выпущено более 60% планируемого годового объема особо востребованной продукции», — сказал Мишустин, открывая заседание координационного совета, в обновленный состав которого вошли секретарь Госсовета Алексей Дюмин, глава Минобороны Андрей Белоусов и руководитель Минпромторга Антон Алиханов. Премьер-министр рассказал также о материальной и социальной поддержке участников СВО. Мишустин заявил, что участники СВО смогут получить удостоверение ветерана боевых действий не только на бумажном бланке, но и в электронном виде Фото: Илья Московец © URA.RU Отныне они, сообщил Мишустин, могут получить удостоверение ветерана боевых действий не только на бумажном бланке, но и в электронном виде. Кроме того, продлен беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат: для получения такой поддержки больше не нужно собирать и подавать подтверждающие документы. Главная потребность ВС РФ на сегодняшний день заключается в обеспечении боеприпасами, разработке новых систем вооружения и военной техники, а также их оперативном внедрении, сообщил URA.RU, комментируя итоги совещания, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Он считает, что без проведения национализации стратегических отраслей России власти не смогут решить задачу противостояния объединенному Западу, «Мы можем проводить любые самые хорошие совещания, где будут звучать правильные речи и даваться гарантированные обещания, но без национализации стратегических ресурсов и крупного приватизированного бизнеса мы не сможем обеспечить успех», — сказал военный аналитик. Белоусов, по мнению Артамонова, переходит к более жесткой управленческой системе для ускоренной организации поставок по ряду нехватающих статей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Он выразил надежду, что «приход [Андрея] Белоусова [на должность главы Минобороны] будет означать жесткую антикоррупционную политику». Схожего мнения придерживается главный эксперт некоммерческого Фонда «Наследие Евразии», специалист по НАТО Александр Артамонов, по словам которого министр обороны Андрей Белоусов «отличается хрустальной честностью». «Сейчас он приступил к формированию эффективной экономики и снабжения фронта, что отразилось в материалах первого совета. Насколько я понимаю, об этом и шла речь. Поэтому можно сказать, что приход его [Белоусова] в министерство и дух, стиль первых совещаний говорят о том, что он уже справляется со своими задачами», — сказал Артамонов. Он считает, что ротация высшего руководящего состава Минобороны доказывает, что Белоусов «переходит к более жесткой управленческой системе для ускоренной организации поставок по ряду нехватающих статей». В области вооружения Артамонов назвал острую потребность в станциях контрбатарейной борьбы класса «Зоопарк-М» и других аналогичных системах. «Например, система „Купол“, которая позволяет вести антидроновую борьбу, накрывает поле боя на два километра в диаметре, создавая бесполетную зону для дронов. Есть необходимость поставки целой категории дронов, включая ударные, соответствующие классу „Грим Рипер“. Это тяжелые дроны, похожие на наш „Охотник“, которого пока нет на фронте. Также необходимы дроны-истребители», — указал эксперт. Как подчеркнул Артамонов, России необходимо наращивать штурмовой авиации, особенно на фоне возможности передачи ВСУ странами НАТО истребителей F-16 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Кроме того, необходимо расширять поставки штурмовой авиации, особенно с учетом возможности передачи ВСУ странами НАТО истребителей F-16 и Mirage 2000. «С точки зрения боекомплекта, международное сотрудничество сейчас также может существенно помочь. Напомню, что у нас заключен оборонительный союз с КНДР, и у КНДР самые большие запасы боеприпасов калибра 152 мм в мире ввиду того, что они долгие годы готовились к продолжению конфликта с Южной Кореей», — заметил Артамонов. По его словам, также постоянно требуется такое оборудование, как медицинское. «Самые простые вещи, включая перевязочные материалы, противошоковые препараты, генераторы, электробайки для спецчастей, которые позволяют быстрое передвижение и уход от дронов, те же самые дроны, очки ночного видения. Перечисляю все подряд: в некоторых частях есть даже потребность в лопатах, потому что подобные запросы приходят к нам, и мы пытаемся их обеспечить», — сказал Артамонов. Гуманитарные организации взяли на себя значительную часть обеспечения, она оценивается не менее чем в 20% от общего объема, подчеркнул Артамонов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Он утверждает, что гуманитарные организации фактически взяли на себя значительную часть обеспечения, «которая оценивается не менее чем в 20% от общего объема». «Потребность очень большая, и я считаю, что очень своевременно началась ротация и реорганизация всей системы Минобороны в области военной логистики, потому что без этого крайне сложно предусмотреть расширение фронта и ведение наступательных боевых действий», — заключил эксперт. В свою очередь глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, комментируя заседание координационного совета с участием главы Минобороны Белоусова, заметил, как бывший вице-премьер он понимает важность интеграции в гражданский сектор. «Мы начинаем интегрироваться туда, где нужен свежий взгляд, чтобы провести так называемую правовую гильотину и устранить ненужные, избыточные нормативно-правовые акты в министерстве обороны по заключению контрактов и проведению военной приемки, которые остались еще с советских времен и не отвечают современным реалиям», — указал аналитик. Новость по теме Путин провел перестановки в Минобороны РФ: главное о СВО к 17 июня Так, сообщил он, испытания для приемки на вооружение «снайперской винтовки того же Лобаева, которая поставляется в огромном количестве на фронт и является нашими основным инструментом, занимает год по современным нормативно-правовым актам и стоит порядка 80 млн рублей». Клинцевич уточнил, что нормативно-правовые акты не подразумевают проведение испытаний задним числом с учетом того, что эти винтовки уже есть у подразделений на фронте. Решить вопрос изнутри сотрудники главного артиллерийского управления министерства обороны не могут, отметил собеседник агентства. «Это нужно делать извне, на уровне премьер-министра. Устранение таких небольших коллизий будет давать очень серьезный эффект, который мы должны будем почувствовать в ближайшее время на фронте», — указал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Клинцевич. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ потребовал строго соблюдать сроки поставок вооружения, военной и спецтехники, активнее модернизировать боевые системы и обеспечить строгий контроль за распределением и использованием денежных средств. Эксперты рассказали URA.RU, что сегодня требуется участникам СВО в первую очередь. «По ряду позиций уже выпущено более 60% планируемого годового объема особо востребованной продукции», — сказал Мишустин, открывая заседание координационного совета, в обновленный состав которого вошли секретарь Госсовета Алексей Дюмин, глава Минобороны Андрей Белоусов и руководитель Минпромторга Антон Алиханов. Премьер-министр рассказал также о материальной и социальной поддержке участников СВО. Отныне они, сообщил Мишустин, могут получить удостоверение ветерана боевых действий не только на бумажном бланке, но и в электронном виде. Кроме того, продлен беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат: для получения такой поддержки больше не нужно собирать и подавать подтверждающие документы. Главная потребность ВС РФ на сегодняшний день заключается в обеспечении боеприпасами, разработке новых систем вооружения и военной техники, а также их оперативном внедрении, сообщил URA.RU, комментируя итоги совещания, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Он считает, что без проведения национализации стратегических отраслей России власти не смогут решить задачу противостояния объединенному Западу, Он выразил надежду, что «приход [Андрея] Белоусова [на должность главы Минобороны] будет означать жесткую антикоррупционную политику». Схожего мнения придерживается главный эксперт некоммерческого Фонда «Наследие Евразии», специалист по НАТО Александр Артамонов, по словам которого министр обороны Андрей Белоусов «отличается хрустальной честностью». «Сейчас он приступил к формированию эффективной экономики и снабжения фронта, что отразилось в материалах первого совета. Насколько я понимаю, об этом и шла речь. Поэтому можно сказать, что приход его [Белоусова] в министерство и дух, стиль первых совещаний говорят о том, что он уже справляется со своими задачами», — сказал Артамонов. Он считает, что ротация высшего руководящего состава Минобороны доказывает, что Белоусов «переходит к более жесткой управленческой системе для ускоренной организации поставок по ряду нехватающих статей». В области вооружения Артамонов назвал острую потребность в станциях контрбатарейной борьбы класса «Зоопарк-М» и других аналогичных системах. «Например, система „Купол“, которая позволяет вести антидроновую борьбу, накрывает поле боя на два километра в диаметре, создавая бесполетную зону для дронов. Есть необходимость поставки целой категории дронов, включая ударные, соответствующие классу „Грим Рипер“. Это тяжелые дроны, похожие на наш „Охотник“, которого пока нет на фронте. Также необходимы дроны-истребители», — указал эксперт. Кроме того, необходимо расширять поставки штурмовой авиации, особенно с учетом возможности передачи ВСУ странами НАТО истребителей F-16 и Mirage 2000. «С точки зрения боекомплекта, международное сотрудничество сейчас также может существенно помочь. Напомню, что у нас заключен оборонительный союз с КНДР, и у КНДР самые большие запасы боеприпасов калибра 152 мм в мире ввиду того, что они долгие годы готовились к продолжению конфликта с Южной Кореей», — заметил Артамонов. Он утверждает, что гуманитарные организации фактически взяли на себя значительную часть обеспечения, «которая оценивается не менее чем в 20% от общего объема». «Потребность очень большая, и я считаю, что очень своевременно началась ротация и реорганизация всей системы Минобороны в области военной логистики, потому что без этого крайне сложно предусмотреть расширение фронта и ведение наступательных боевых действий», — заключил эксперт. В свою очередь глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, комментируя заседание координационного совета с участием главы Минобороны Белоусова, заметил, как бывший вице-премьер он понимает важность интеграции в гражданский сектор. «Мы начинаем интегрироваться туда, где нужен свежий взгляд, чтобы провести так называемую правовую гильотину и устранить ненужные, избыточные нормативно-правовые акты в министерстве обороны по заключению контрактов и проведению военной приемки, которые остались еще с советских времен и не отвечают современным реалиям», — указал аналитик. Так, сообщил он, испытания для приемки на вооружение «снайперской винтовки того же Лобаева, которая поставляется в огромном количестве на фронт и является нашими основным инструментом, занимает год по современным нормативно-правовым актам и стоит порядка 80 млн рублей». Клинцевич уточнил, что нормативно-правовые акты не подразумевают проведение испытаний задним числом с учетом того, что эти винтовки уже есть у подразделений на фронте. Решить вопрос изнутри сотрудники главного артиллерийского управления министерства обороны не могут, отметил собеседник агентства. «Это нужно делать извне, на уровне премьер-министра. Устранение таких небольших коллизий будет давать очень серьезный эффект, который мы должны будем почувствовать в ближайшее время на фронте», — указал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Клинцевич.