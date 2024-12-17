Мишустин спас жителей ХМАО от переплаты за вывоз мусора

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил новые нормативы, которые компенсируют разницу тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов, чтобы предотвратить рост платы жителей ХМАО за вывоз мусора. На заседании думы куратор промблока Югры вице-губернатор Наталья Огородникова сообщила, что корректировка тарифов не повлечет за собой рост оплаты расходов югорчан.
«Пришел утвержденный норматив на 2025 год, он подписан председателем правительства РФ Мишустиным. Для нашего округа это 9%. Соответственно, та разница, которая получается сверх, идет как субсидия для регоператора», — отметила вице-губернатор.
Летом губернатор Югры Руслан Кухарук получил замечания от жителей, которые жаловались на проблемы с вывозом мусора. Для решения вопроса региональный оператор «Югра-Экология» закупил 23 дополнительных грузовика, которые уже приступили к обслуживанию населения, в том числе и Сургуте. В ответ на замечание депутата от КПРФ Александры Глотовой Огородникова подчеркнула, что «какой бы регоператор ни работал, субсидия направлена на то, чтобы плата для населения была не выше 9% в год».
Субсидия, которая сейчас заложена в бюджете на 2025 год, больше направлена на предотвращение роста платы для населения за вывоз ТКО. «Как построена система? Регоператор имеет определенные расходы, которые мы должны переложить на население, и население ежемесячно должно оплачивать эти услуги. Когда изначально был утвержден тариф, он многие расходы не учитывал, и сейчас получается, что расходы регоператора значительно выше. Но мы не хотим перекладывать на население эту плату», — уточнила замгубернатора.
После новости о согласовании Мишустиным нормативов, депутат-эсер Михаил Сердюк устроил перепалку в думе и припомнил Огородниковой проблемный полигон ТКО под Сургутом, который должен был быть построен к 2026 году. Вопрос обсуждался еще раньше — на комитете по бюджету, где Огородникова в ответ на претензии пояснила, что провела ревизию концессионных соглашений. В итоге, промблок окружного правительства направил письмо в Минприроды с просьбой согласовать строительство не полигона, а мусоросортировочного завода, который изначально и планировался окружными властями.
Передачу земельного участка, где должен был располагаться полигон ТБО, не согласовал экс-губернатору Югры Наталье Комаровой «Сургутнефтегаз» еще в марте 2022 года. Предложенные взамен заболоченные участки оказались слишком дорогими — одна только выторфовка обошлась бы в миллиарды рублей. Проекты легли на полку и не интересовали ни старый югорский кабмин, ни окружную думу целых два года.
При этом, замгубернатора выразила недоумение, почему этот вопрос привлек внимание думы только сейчас, а не когда окружные власти получили отказ от «Сургутнефтегаза». Возмущенный Сердюк в ответ вступился за предшествующий кабмин и заявил, что некоторые его коллеги «не спят и орошают по ночам слезами подушку, чтобы полигоны быстрее возникли», а дума всегда стоит на страже избирателей.
При этом он забыл упомянуть, что и сам выступает концессионером, у которого есть сложности с реализацией проекта по строительству школы в Сургуте. По планам, она должна быть сдана к концу декабря. Но пока готовность объекта составляет лишь около 40%. Точку в дискуссии поставил депутат-единоросс Степан Пыталев. Аффилированная с ним компания ЭКОС является региональным оператором по вывозу мусора в Омске. Пыталев заявил, что власти Югры выстроили прозрачную систему. «Выдача регоператору субсидии — она законная и понятная», — подытожил парламентарий.
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