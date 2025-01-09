Россия сохранит уровень добычи нефти и газа

Власти России сохранят высокий уровень добычи нефти и газа. Во время визита в Московский институт теплотехники первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о начале серийного производства отечественных флотов гидроразрыва пласта в 2025 году. По словам экспертов URA.RU, технология продлит срок работы старых месторождений углеводородов и будет востребована на мировом рынке.
Денис Мантуров посетил площадку предприятия АО «Корпорация „Московский институт теплотехники“» вместе с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым. Руководство института представило несколько наукоемких и высокотехнологичных проектов, реализуемых в рамках импортозамещения. Особое внимание гости уделили производству отечественного мобильного комплекса гидроразрыва нефтяных и газовых пластов для добычи полезных ископаемых.
«С целью обеспечения технологического суверенитета российского ТЭК корпорацией создан мобильный комплекс гидроразрыва нефтяных и газовых пластов (флот ГРП). Полевые испытания проводились на технической базе ЗАО „СП ‚МеКаМинефть‘“, на Ватинском, Южно-Приобском и Ен-Яхинском месторождениях. Флот ГРП отечественной разработки успешно подтвердил в ходе испытаний все заявленные технические характеристики. Начало серийного производства отечественных флотов ГРП запланировано на 2025 год», — отмечается в сообщении на сайте правительства России.
Мобильные комплексы гидроразрыва нефтяных и газовых пластов нужны для добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов, а также для повышения отдачи на старых месторождениях и продления срока их работы, объяснил URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, сохранение объемов добычи убережет российский бюджет от падения доходов.
«Как минимум, насыщенность оборудованием для ГРП позволит не снизить объем добычи, обеспечит энергобезопасность страны. При хорошей рентабельности добывающие компании будут исправно платить налоги. Не допустить падение доходов в бюджет – стратегическая задача, которую решает правительство”, — говорит Игорь Юшков.
У России до сих пор не было полного комплекса технических решений для производства оборудования внутри страны, рассказал URA.RU заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Некоторая часть техники производилась у нас, но большая часть — импортная.
«Мировой тренд на снижение запасов нефти и газа подтолкнул Россию к внедрению отечественных разработок в отрасли, — пояснил Александр Фролов. — Мы занимаемся не просто импортозамещением, но и импортоопережением. В ближайшие годы объем работ по гидроразрыву будет нарастать во всем мире. Нужно будет больше такого оборудования. В перспективе Россия сможет его экспортировать».
Производство мобильных комплексов гидроразрыва нефтяных и газовых пластов хоть и затратный проект, но крайне своевременный, согласен Игорь Юшков. «Актуальность запуска серийного производства отечественного флота ГРП растет с каждым годом, так как доля трудноизвлекаемой нефти в общем объеме мировой добычи повышается по мере сокращения более доступных запасов, — рассказал Игорь Юшков. — По некоторым данным, уже 70-80% того, что мы добываем в России, можно считать трудноизвлекаемым. Это не только сланцевые залежи, но и многие старые месторождения, которые практически истощены. Это и выработанные месторождения, и труднодоступные, и высоковязкая нефть. Как минимум больше половины нашей добычи приходится на подобные участки. Из-за ухудшения ресурсной базы, для добычи прежних объемов требуется более сложное и дорогое оборудование».
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