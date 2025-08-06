Пермский депутат Постников спас жителей от незаконной торговли в «Красном и белом»

Депутат заксобрания Пермского края и координатор ЛДПР в регионе Олег Постников помог жителям пресечь незаконную торговлю алкоголем и табаком. Как рассказали URA.RU и в партии, ему пожаловались жители Александровска на магазин «Красное и белое»: здесь продавали табачную продукцию рядом со школьным стадионом.
«С жалобами на торговцев к депутату обратились жители Александровска, в котором магазин „Красное и Белое“ на ул. Ленина торговал сигаретами рядом со школьным стадионом. Жители неоднократно жаловались на нарушение закона, но только после вмешательства депутата Постникова ситуация сдвинулась с мертвой точки, и магазин был закрыт», — отметили в партии. Владельцев привлекли к административной ответственности.
Также Постников обратился в правоохранительные органы с жалобой пермяков на магазин на Уинская, 4 в Перми. Здесь продавали алкоголь по ночам. Крики, ругань, порой даже драки возле точки продажи спиртного измотали горожан. После вмешательства Постникова вскрылись нарушения при реализации алкогольной продукции. Владельца магазина привлекли к ответственности, беспредел прекратился.
«Стоит отметить, что в Перми сейчас более 5 000 мест, где можно купить алкоголь. А спортивных объектов — всего 2149. Цифры вполне наглядные, и, к сожалению, совсем не в пользу здорового образа. Ситуацию необходимо менять, это очевидно. Если мы хотим видеть нашу нацию здоровой, если мы действительно заботимся и думаем о людях, мы должны бороться с этим злом всеми силами», — отметил Олег Постников.
Политолог Александр Семенов назвал действия Олега Постникова хорошим примером работы депутата с населением: «Депутат выполняет свою прямую функцию. Люди видят и понимают, что это человек, а не просто лицо с билборда в дни агитации на выборах в заксобрание».
Что же касается непосредственно борьбы с незаконной торговлей, то Семенов считает, что «можно писать сколько угодно программ, даже хороших программ, но пока на местах не будут бороться с этим простейшим злом, все программы будут оставаться лишь красивыми словами». По мнению эксперта, в данной ситуации ЛДПР выбрала правильную и эффективную стратегию действий — от малых дел к большим государственным задачам. Ранее по инициативе Олега Постникова в Пермском крае были введены ограничения на работу «наливаек» https://ura.news/news/1052848967 в многоквартирных домах.
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