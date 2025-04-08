Изобретения врача-новатора, спасавшие жизни советских солдат

Пермский профессор Модестов предложил лечить раненых минеральной солью и нефтепродуктами

09 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Во время войны в Прикамье развернули работу 149 эвакуационных госпиталей Из фонда МАУ Чусовской музей статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В годы Великой Отечественной войны в условиях дефицита медикаментов и перевязочных материалов были приняты, порой, весьма неоднозначные, но верные решения. Одним из новаторов в этой сфере был пермский профессор Василий Модестов — изобретатель новых продуктов в медицине и новых методах лечения бойцов, которые стали быстрее восстанавливаться после ранений, чтобы вернуться на фронт. Как молодой семинарист стал врачом В. К. Модестов Государственный архив Пермского края Василий Корнилович Модестов родился в 1895 году в селе Абрамовка Оренбургской губернии в семье дьякона. После окончания местного духовного училища поступил в духовную семинарию, а в 1917 году — в Пермское отделение Петроградского Императорского университета. Сначала пытался стать студентом медицинского факультета, но из-за отсутствия вакантных мест, начал учебу на юридическом. Спустя год ему удалось перевестись на медицинский. После окончания медфакультета Пермского университета, показав незаурядные способности, был назначен ординатором в кожно-венерическую клинику и завлабораторией окружной больницы. С 1925 года Модестов — старший врач Пермской окружной больницы. Немного позднее стал доцентом кафедры кожных и венерических заболеваний ПГМИ. Повышая квалификацию, посетил крупнейшие клиники выбранного профиля в СССР. В 1935 году Модестова утвердили в должности доцента с присвоением степени кандидата медицинских наук без защиты диссертации. Василий Корнилович был ответственным за строительство нервно-терапевтического корпуса областной клинической больницы Перми, где организовал показательное физиотерапевтическое отделение, с самым современным оборудованием. Довоенные годы Усть-Качки. Неожиданное открытие Еще до войны, рассматривая новые методы в лечении кожных болезней, Модестов предложил использовать радоновые ванны и грязевые аппликации. Особое значение придавал бальнеотерапии — это лечение минеральными водами и целебными грязями. Первым исследовал источники в Краснокамском районе, в Огурдино (г. Усолье), в Верхне-Чусовских городках, воды курортов «Ключи» и «Усть-Качка». В 1934 году в городе Краснокамске, расположенном в 45 километрах от Перми вниз по Каме, при строительстве бумажного комбината, из скважины, пробуренной для технических целей на глубину 180-200 метров, появилась вода, сильно насыщенная сероводородом. Вскоре доцент Пермского госуниверситета Ю.Г. Кобяк исследует эту воду, и определяет ее высокую минерализацию и большое содержание сероводорода: «Впервые в мире мы сталкиваемся с таким исключительно богатым содержанием сернистого водорода в природных водах, каковыми являются воды Краснокамска… Мы получаем возможность развернуть на такой прекрасной водной артерии, как река Кама, новую „Уральскую Мацесту“, которая, оставит далеко позади пользующуюся мировой известностью Мацесту на берегу Черного моря, а также и остальные четыре-пять курортов нашего Союза… По предполагаемым лечебным свойствам воды, исходя из ее солевого состава, будущий курорт приобретет мировое значение», — пишет ученый. Комиссия Наркомздрава выбирает место строительства будущего курорта numismat.su По инициативе профессоров В.К. Модестова и П.А. Ясницкого была создана специальная комиссия наркомздрава, в задачу которой входил выбор места для строительства курорта. Модестов добился того, чтобы рядом с источником была построена ванница для приема лечебных ванн. На основании исследований Наркомздрав РСФСР вынес решение о строительстве здравницы в селе Усть-Качка, и в 1936 году в Усть-Качке был открыт санаторий. Огромные массивы хвойных и смешанных лесов на высоком берегу реки, здоровый климат — все это создавало хорошие условия для развития санаторно-курортного лечения. В 1940 году Модестов защитил докторскую диссертацию и через два года стал профессором кафедры пермского мединститута. Великая Отечественная война. Госпиталь В период Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы Василий Модестов возглавил крупнейший эвакогоспиталь № 3149, развернутый на базе Молотовской областной клинической больницы. Госпиталь предназначался для раненых с черепно-мозговыми травмами и повреждениями спинного мозга и периферических нервов. Количество коек в нем доходило до тысячи. По данным пермского историка Виктора Ембулаева, всего в годы войны в Прикамье работало 149 госпиталей, из них в самом Молотове — тридцать. По восемь учреждений размещалось в Кунгуре и в Кизеле, в Кудымкаре и в Чусовом — по четыре, в Краснокамске — три. И так по всей облас­ти. Через них прошло более 473 тысяч солдат и командиров Красной армии. Лечение минеральными водами. Усть-Качка, 1943 год МКУ Архив Пермского муниципального округа Благодаря присутствию светил медицины работа молотовских госпиталей отличалась высоким уровнем возвращения военнослужащих в строй и сравнительно низким уровнем смертности. До 76% раненых вернулись в ряды Красной армии и продолжили воевать. Количество умерших от ран составило менее 1,5 процента. По инициативе Модестова были внедрены в практику методики лечения натуральными минеральными водами, солями, продуктами нефти местного происхождения. Изучая в течение ряда лет естественные богатства Пермской (Молотовской) области, он с успехом использовал многие из них в лечебных целях еще во время войны с Финляндией. Помощь фронту За восемь месяцев 1941 года лаборатория Молотовского аптекоуправления произвела для фронта 300 тысяч индивидуальных йодобромных пакетов. Смолы и асфальтены из верхнечусовской нефти эшелонами отправлялись на запад, чтобы помочь фронтовикам восстановиться не только в условиях госпиталей, но и на фронте. Прощание с санитарками при выписке Из архива МАУ Чусовской музей Профессор внедрил ряд рационализаторских новшеств, имеющих большое практическое и оборонное значение. Так, широкое применение на фронте и в госпиталях получили предложенные Модестовым антисептические индивидуальные перевязочные пакеты и марлевые тампоны, пропитанные бромйодной водой, асфальтеновые повязки. Только в период с ноября 1941 по июнь 1942 года для эвакогоспиталей Прикамья специально организованной областным аптекоуправлением лабораторией было изготовлено до 300 тысяч антисептических индивидуальных пакетов, пропитанных бромйодной водой; несколько тысяч из них, а также смолы и асфальтены верхнечусовской нефти были отправлены в госпитали Москвы, Свердловской и Кировской областей. 1943 год. Командировка на фронт Эвакуация раненого с поля боя Новыйкачканар.рф С 1 февраля по 16 марта 1943 года группа пермских врачей во главе с Модестовым по заданию Главвоенсануправления Красной армии (ГВСУ) побывала на Северо-Западном фронте с целью применения в войсковом звене разработанных пакетов первой медицинской помощи. Проведенная работа подтвердила их большую эффективность не только при лечении гнойных ран, но и свежих. По предложению начальника ГВСУ генерал-лейтенанта медицинской службы Е.И. Смирнова в Молотовской области было налажено массовое изготовление индивидуальных бромйодных пакетов, а также организована заготовка смол и асфальтенов для нужд фронта. Именно после этой фронтовой медицинской экспедиции начинается массовое изготовление индивидуальных йодобромных пакетов. Продолжается их использование и в госпиталях. Сероводородные ванны, грязелечебницы, йодобромные пакеты, смолы и асфальтены стали если не панацеей, то чудодейственными средствами, которые в комплексе позволили уменьшить среднюю продолжительность лечения раненых до 10 дней. Изобретения пермского новатора В годы войны Василий Корнилович проявил себя как талантливый изобретатель. В практической медицине применение нашло применение турбинного масла для лечения раненых и больных в условиях дефицита медикаментов. Оно заменяло касторовое масло и вазелина, использовалось в качестве основы для создания мази Вишневского. Бинты из ткани профессор заменил на целлюлозу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Во всех госпиталях и больницах области с успехом заменяли вату целлюлозой, использовали турбинное масло в качестве основы для мазей. Испытывались и получили признание другие предложения Модестова, в том числе химические стельки и носки из особой бумаги для профилактики обморожений, комбинированный порошок «М» дезинсекционного действия, мыло из глины. Одной из серьезных проблем в условиях войны была нехватка перевязочных средств и лекарств. Модестов предложил использовать вместо ваты и ткани целлюлозу, которой могли обеспечить лечебные учреждения бумажные комбинаты Молотовской области. Признание в медицине и отъезд из Молотова В. Модестов в Молотове Государственный архив Пермского края За услуги в области медицины В.К. Модестов был награжден в 1942 орденом Красной Звезды. В том же году ему было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». В 1944 году он был переведен на должность директора института курортологии и физиотерапии им. Сталина в Сочи, затем стал заведующим кафедрой медицинской радиологии и деканом терапевтического факультета Центрального института усовершенствования врачей в Москве. В 1968 году за заслуги в области медицины Модестову было присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. Усть-Качка в послевоенные годы В 1948 году санаторий «Усть-Качка» передается министерству угольной промышленности. Строятся временные спальные деревянные корпуса и в 1949 году санаторий переводится на круглогодичный режим работы. Параллельно ведется проектирование капитальных зданий курорта. Мемориальная доска в Усть-Качке, посвященная В. Модестову http://pkmbic.com Спустя 15 лет на курорте в лечение были внедрены йодобромные воды, а точнее: йодобромно-хлоридно-натриевый рассол. Это память о древнем Пермском море, 200 миллионов лет назад покрывавшим территорию от Урала до Кавказа. По химическому составу и лечебному воздействию йодобромный рассол идентичен воде Мертвого моря. Сегодня Усть-Качка — крупнейший курорт Пермского края. На здании главного корпуса находится мемориальная доска, посвященная первому исследователю минеральных вод и основателю курорта, профессору Василию Корниловичу Модестову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны в условиях дефицита медикаментов и перевязочных материалов были приняты, порой, весьма неоднозначные, но верные решения. Одним из новаторов в этой сфере был пермский профессор Василий Модестов — изобретатель новых продуктов в медицине и новых методах лечения бойцов, которые стали быстрее восстанавливаться после ранений, чтобы вернуться на фронт. Как молодой семинарист стал врачом Василий Корнилович Модестов родился в 1895 году в селе Абрамовка Оренбургской губернии в семье дьякона. После окончания местного духовного училища поступил в духовную семинарию, а в 1917 году — в Пермское отделение Петроградского Императорского университета. Сначала пытался стать студентом медицинского факультета, но из-за отсутствия вакантных мест, начал учебу на юридическом. Спустя год ему удалось перевестись на медицинский. После окончания медфакультета Пермского университета, показав незаурядные способности, был назначен ординатором в кожно-венерическую клинику и завлабораторией окружной больницы. С 1925 года Модестов — старший врач Пермской окружной больницы. Немного позднее стал доцентом кафедры кожных и венерических заболеваний ПГМИ. Повышая квалификацию, посетил крупнейшие клиники выбранного профиля в СССР. В 1935 году Модестова утвердили в должности доцента с присвоением степени кандидата медицинских наук без защиты диссертации. Василий Корнилович был ответственным за строительство нервно-терапевтического корпуса областной клинической больницы Перми, где организовал показательное физиотерапевтическое отделение, с самым современным оборудованием. Довоенные годы Усть-Качки. Неожиданное открытие Еще до войны, рассматривая новые методы в лечении кожных болезней, Модестов предложил использовать радоновые ванны и грязевые аппликации. Особое значение придавал бальнеотерапии — это лечение минеральными водами и целебными грязями. Первым исследовал источники в Краснокамском районе, в Огурдино (г. Усолье), в Верхне-Чусовских городках, воды курортов «Ключи» и «Усть-Качка». В 1934 году в городе Краснокамске, расположенном в 45 километрах от Перми вниз по Каме, при строительстве бумажного комбината, из скважины, пробуренной для технических целей на глубину 180-200 метров, появилась вода, сильно насыщенная сероводородом. По инициативе профессоров В.К. Модестова и П.А. Ясницкого была создана специальная комиссия наркомздрава, в задачу которой входил выбор места для строительства курорта. Модестов добился того, чтобы рядом с источником была построена ванница для приема лечебных ванн. На основании исследований Наркомздрав РСФСР вынес решение о строительстве здравницы в селе Усть-Качка, и в 1936 году в Усть-Качке был открыт санаторий. Огромные массивы хвойных и смешанных лесов на высоком берегу реки, здоровый климат — все это создавало хорошие условия для развития санаторно-курортного лечения. В 1940 году Модестов защитил докторскую диссертацию и через два года стал профессором кафедры пермского мединститута. Великая Отечественная война. Госпиталь В период Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы Василий Модестов возглавил крупнейший эвакогоспиталь № 3149, развернутый на базе Молотовской областной клинической больницы. Госпиталь предназначался для раненых с черепно-мозговыми травмами и повреждениями спинного мозга и периферических нервов. Количество коек в нем доходило до тысячи. По данным пермского историка Виктора Ембулаева, всего в годы войны в Прикамье работало 149 госпиталей, из них в самом Молотове — тридцать. По восемь учреждений размещалось в Кунгуре и в Кизеле, в Кудымкаре и в Чусовом — по четыре, в Краснокамске — три. И так по всей облас­ти. Через них прошло более 473 тысяч солдат и командиров Красной армии. Благодаря присутствию светил медицины работа молотовских госпиталей отличалась высоким уровнем возвращения военнослужащих в строй и сравнительно низким уровнем смертности. До 76% раненых вернулись в ряды Красной армии и продолжили воевать. Количество умерших от ран составило менее 1,5 процента. По инициативе Модестова были внедрены в практику методики лечения натуральными минеральными водами, солями, продуктами нефти местного происхождения. Изучая в течение ряда лет естественные богатства Пермской (Молотовской) области, он с успехом использовал многие из них в лечебных целях еще во время войны с Финляндией. Помощь фронту За восемь месяцев 1941 года лаборатория Молотовского аптекоуправления произвела для фронта 300 тысяч индивидуальных йодобромных пакетов. Смолы и асфальтены из верхнечусовской нефти эшелонами отправлялись на запад, чтобы помочь фронтовикам восстановиться не только в условиях госпиталей, но и на фронте. Профессор внедрил ряд рационализаторских новшеств, имеющих большое практическое и оборонное значение. Так, широкое применение на фронте и в госпиталях получили предложенные Модестовым антисептические индивидуальные перевязочные пакеты и марлевые тампоны, пропитанные бромйодной водой, асфальтеновые повязки. Только в период с ноября 1941 по июнь 1942 года для эвакогоспиталей Прикамья специально организованной областным аптекоуправлением лабораторией было изготовлено до 300 тысяч антисептических индивидуальных пакетов, пропитанных бромйодной водой; несколько тысяч из них, а также смолы и асфальтены верхнечусовской нефти были отправлены в госпитали Москвы, Свердловской и Кировской областей. 1943 год. Командировка на фронт С 1 февраля по 16 марта 1943 года группа пермских врачей во главе с Модестовым по заданию Главвоенсануправления Красной армии (ГВСУ) побывала на Северо-Западном фронте с целью применения в войсковом звене разработанных пакетов первой медицинской помощи. Проведенная работа подтвердила их большую эффективность не только при лечении гнойных ран, но и свежих. По предложению начальника ГВСУ генерал-лейтенанта медицинской службы Е.И. Смирнова в Молотовской области было налажено массовое изготовление индивидуальных бромйодных пакетов, а также организована заготовка смол и асфальтенов для нужд фронта. Именно после этой фронтовой медицинской экспедиции начинается массовое изготовление индивидуальных йодобромных пакетов. Продолжается их использование и в госпиталях. Сероводородные ванны, грязелечебницы, йодобромные пакеты, смолы и асфальтены стали если не панацеей, то чудодейственными средствами, которые в комплексе позволили уменьшить среднюю продолжительность лечения раненых до 10 дней. Изобретения пермского новатора В годы войны Василий Корнилович проявил себя как талантливый изобретатель. В практической медицине применение нашло применение турбинного масла для лечения раненых и больных в условиях дефицита медикаментов. Оно заменяло касторовое масло и вазелина, использовалось в качестве основы для создания мази Вишневского. Во всех госпиталях и больницах области с успехом заменяли вату целлюлозой, использовали турбинное масло в качестве основы для мазей. Испытывались и получили признание другие предложения Модестова, в том числе химические стельки и носки из особой бумаги для профилактики обморожений, комбинированный порошок «М» дезинсекционного действия, мыло из глины. Одной из серьезных проблем в условиях войны была нехватка перевязочных средств и лекарств. Модестов предложил использовать вместо ваты и ткани целлюлозу, которой могли обеспечить лечебные учреждения бумажные комбинаты Молотовской области. Признание в медицине и отъезд из Молотова За услуги в области медицины В.К. Модестов был награжден в 1942 орденом Красной Звезды. В том же году ему было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». В 1944 году он был переведен на должность директора института курортологии и физиотерапии им. Сталина в Сочи, затем стал заведующим кафедрой медицинской радиологии и деканом терапевтического факультета Центрального института усовершенствования врачей в Москве. В 1968 году за заслуги в области медицины Модестову было присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. Усть-Качка в послевоенные годы В 1948 году санаторий «Усть-Качка» передается министерству угольной промышленности. Строятся временные спальные деревянные корпуса и в 1949 году санаторий переводится на круглогодичный режим работы. Параллельно ведется проектирование капитальных зданий курорта. Спустя 15 лет на курорте в лечение были внедрены йодобромные воды, а точнее: йодобромно-хлоридно-натриевый рассол. Это память о древнем Пермском море, 200 миллионов лет назад покрывавшим территорию от Урала до Кавказа. По химическому составу и лечебному воздействию йодобромный рассол идентичен воде Мертвого моря. Сегодня Усть-Качка — крупнейший курорт Пермского края. На здании главного корпуса находится мемориальная доска, посвященная первому исследователю минеральных вод и основателю курорта, профессору Василию Корниловичу Модестову.