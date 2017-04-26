Пермский губернатор отчитал нового министра строительства

17:22 26 апреля 2017 6

Максим Решетников продемонстрировал новичку жесткий стиль руководства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников подтвердил свой имидж жесткого руководителя. Врио губернатора раскритиковал доклад нового министра строительства.

В среду, 26 апреля, на заседании правительства Пермского края, проходившем в открытом режиме, исполняющий обязанности вице-премьера и министра строительства и ЖКХ Михаил Сюткин отчитался на тему отопительного сезона, который находится на завершающем этапе. Чиновник сообщил, что уже началась подготовка к следующему отопительному периоду — финансирование всех работ составит 1 млрд 216 млн рублей.

Сюткин попытался обозначить существующие проблемы в муниципалитетах, которые могут осложнить подготовку к отопительному сезону. И.о. министра уже заговорил о трудностях Оханского района, однако чиновника тут же прервал врио губернатора Максим Решетников. Глава региона предложил поговорить о рисках на следующем совете глав муниципалитетов.

Затем и. о. министра заговорил о значительных долгах за газ, но Решетников вновь прервал коллегу и отметил, что готовится план по снижению задолженности и недопущению ее роста. При этом врио губернатора предъявил претензии к докладу Сюткина, в котором были обозначены суммы долгов за газ и электроэнергию, но не упомянута задолженность за тепло и воду.

Чиновник попытался оправдаться тем, что его доклад содержит лишь ключевые показатели, но вновь столкнулся с публичной критикой со стороны Решетникова: «Ничего подобного! Ключевой является как раз задолженность по теплу. И, по моим данным, начался рост задолженности за воду». Спорить с руководителем глава минстроя не стал.

Михаил Сюткин возглавляет минстрой с конца марта, до недавнего времени он руководил московским АО «Кейблраннеррус». Ранее Решетников публично критиковал и других министров. Так, 21 марта на заседании совета глав муниципалитетов при обсуждении деталей выделения бюджетных средств глава региона отчитал министра транспорта Николая Уханова, главу минобра Раису Кассину и министра культуры Галину Кокоулину. Также в свое время «досталось» главе минприроды Константину Черемушкину и министру здравоохранения Вадиму Плотникову.