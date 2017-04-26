{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Пермского края
14:09  26 апреля 2017 0

Пермский губернатор отправил министров на балет

Первая пресс-конференция губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим
Максим Решетников предложил чиновникам приобщиться к высокому искусствуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников предложил вице-премьерам и министрам приобщиться к искусству. Чиновникам рекомендовано посетить мероприятия Дягилевского фестиваля.

В среду, 26 апреля, на заседании правительства Пермского края был рассмотрен вопрос подготовки к XI международному фестивалю имени Сергея Дягилева, который пройдет в столице региона с 14 по 25 мая. Министр культуры Галина Кокоулина доложила, что на 11 площадках запланировано более 20 различных событий, включая российскую премьеру оперы «Свадьба», мировые премьеры оперы «Cantos» и хореографического представления «Распад атома». А хореографы Вячеслав Самодуров, Владимир Варнава и Алексей Мирошниченко готовят три одноактных балета Игоря Стравинского. Более 150 мероприятий проведет фестивальный клуб, организованный на площади перед театром оперы и балета.

Открытое заседание правительства. Пермь, кокоулина
Галина Кокоулина сумела заинтересовать главу региона
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Клубное пространство задумано как многофункциональная площадка, способствующая развитию общественной жизни, городской культуры, территории сквера и качеству организации свободного времени современного горожанина», — отметила Галина Кокоулина и пригласила членов правительства посетить мероприятия Дягилевского фестиваля.

Посыл поддержал врио губернатора Максим Решетников и поинтересовался, где можно купить билеты на фестиваль: «Предлагаю откликнуться на предложение Галины Юрьевны, найти время и принять участие».

Дягилевский фестиваль проводится с 2003 года и собирает современные уникальные проекты в различных видах искусств, включает в себя мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, ретроспективы фильмов, концерты.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров