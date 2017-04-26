14:09 26 апреля 2017 0

Максим Решетников предложил чиновникам приобщиться к высокому искусству Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников предложил вице-премьерам и министрам приобщиться к искусству. Чиновникам рекомендовано посетить мероприятия Дягилевского фестиваля.

В среду, 26 апреля, на заседании правительства Пермского края был рассмотрен вопрос подготовки к XI международному фестивалю имени Сергея Дягилева, который пройдет в столице региона с 14 по 25 мая. Министр культуры Галина Кокоулина доложила, что на 11 площадках запланировано более 20 различных событий, включая российскую премьеру оперы «Свадьба», мировые премьеры оперы «Cantos» и хореографического представления «Распад атома». А хореографы Вячеслав Самодуров, Владимир Варнава и Алексей Мирошниченко готовят три одноактных балета Игоря Стравинского. Более 150 мероприятий проведет фестивальный клуб, организованный на площади перед театром оперы и балета.

Галина Кокоулина сумела заинтересовать главу региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Клубное пространство задумано как многофункциональная площадка, способствующая развитию общественной жизни, городской культуры, территории сквера и качеству организации свободного времени современного горожанина», — отметила Галина Кокоулина и пригласила членов правительства посетить мероприятия Дягилевского фестиваля.

Посыл поддержал врио губернатора Максим Решетников и поинтересовался, где можно купить билеты на фестиваль: «Предлагаю откликнуться на предложение Галины Юрьевны, найти время и принять участие».

Дягилевский фестиваль проводится с 2003 года и собирает современные уникальные проекты в различных видах искусств, включает в себя мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, ретроспективы фильмов, концерты.