18:16 26 апреля 2017 11

Социологи утверждают, что провели опрос по собственной инициативе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор «Левада-центра» Лев Гудков заявил, что ждет извинений от пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, которая обвинила социологов в политическом заказе.

«Вот так реагировать — это довольно неумная позиция, как мне кажется. Впрочем, такая позиция характерна для всего нынешнего руководства. Не разбор по существу, не реакция на проблемы, которые возникают в обществе, а отмахивание от них», — заявил Гудков в эфире радиостанции «Фонтанка.Офис».

Глава «Левада-центра» также заявил, что социологический опрос приводился за счет организации и никаких сторонних спонсоров и заказчиков исследования не было.



Ранее пресс-секретарь Дмитрия Медведева заявила, что результаты опроса, указывающие на снижение рейтинга премьер-министра, являются итогом политического заказа.