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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:16  26 апреля 2017 11

«Левада-центр» требует извинений от Тимаковой за слова о «заказном» опросе про Медведева

IV конгресс РАПК
Социологи утверждают, что провели опрос по собственной инициативеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор «Левада-центра» Лев Гудков заявил, что ждет извинений от пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, которая обвинила социологов в политическом заказе.

«Вот так реагировать — это довольно неумная позиция, как мне кажется. Впрочем, такая позиция характерна для всего нынешнего руководства. Не разбор по существу, не реакция на проблемы, которые возникают в обществе, а отмахивание от них», — заявил Гудков в эфире радиостанции «Фонтанка.Офис».

Глава «Левада-центра» также заявил, что социологический опрос приводился за счет организации и никаких сторонних спонсоров и заказчиков исследования не было.

Ранее пресс-секретарь Дмитрия Медведева заявила, что результаты опроса, указывающие на снижение рейтинга премьер-министра, являются итогом политического заказа.

Сергей Макеев
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