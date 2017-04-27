00:12 27 апреля 2017 0

Родные Павла требуют привлечь к ответственности безответственных врачей ФОТО: личная страница Кучика "ВКонтакте"

В Екатеринбурге скончался известный шоумен и арт-директор развлекательного центра «Водолей», ночного клуба «Сети» и караоке-клуба «Запой» Павел Кучик. Его родственники заявляют, что причиной гибели могла стать невнимательность врачей.

«Я уверена, что в смерти Паши виноваты врачи. Было неэффективное лечение. 2-3 недели назад у него сильно упал гемоглобин — до показателя 40. Он себя очень плохо чувствовал, у него зашкаливал пульс и была слабость. Он обратился к знакомому врачу, которая прописала B12, чтобы гемоглобин повысился, но это не помогло. Другой врач посоветовал увеличить дозу и сказал: „Это поможет, будете скакать конем“. Но гемоглобин ещёе сильнее упал. Он не мог спать, задыхался, был уже белого цвета», — рассказала порталу E1 супруга шоумена Юлия Казанкова-Кучик.

В конечном итоге Кучик был госпитализирован, однако при переливании крови у него произошла остановка сердца. Родственники умершего намерены привлечь к ответственности врачей за халатность.