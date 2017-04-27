16:18 27 апреля 2017 1

Сергей Клепцин борется за поддержку товарищей без свидетелей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Противник главы Прикамья Максима Решетникова и фигурант громкого скандала начал свое участие в праймериз «Единой России». Однако, как стало известно «URA.RU», единственный соперник врио губернатора работает по индивидуальной программе.

Источник агентства в партии рассказал, что председатель комитета по социальной политике Заксобрания Сергей Клепцин начал встречаться с активом «Единой России» в рамках своего участия в предварительном голосовании по выдвижению кандидата на выборах губернатора. При этом многие единороссы не в курсе, где, когда и в каком формате главный герой скандала вокруг лишения выплат матерей-одиночек беседует с партийцами: по условиям праймериз, участник должен встретиться как минимум с половиной секретарей местных и первичных отделений — их 54 и 1143 соответственно.

В то же время соперник Клепцина — временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников — уже трижды встречался с единороссами в переполненных залах в Верещагино, Кунгуре и Губахе. На одной из встреч как раз присутствовал Сергей Клепцин, но лишь в качестве наблюдателя.

С самим Сергеем Клепциным связаться не удалось — он не ответил на телефонные звонки. После случившего скандала вокруг его высказываний в отношении детей матерей-одиночек депутат стал недоступен для комментариев.

Относительно участия Клепцина в праймериз в региональном отделении «Единой России» пояснили, что кандидат на сегодняшний день самостоятельно встречается с секретарями местных и первичных отделений партии.

«Если участник предварительного голосования просит о встрече с секретарями, то региональное отделение берет на себя все организационные вопросы. Однако возможен вариант, при котором кандидат самостоятельно движется по собственному графику. В любом случае ему необходимо встретиться по крайней мере с 50% секретарей местных и первичных отделений», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Сергей Клепцин стал альтернативным участником праймериз и соперником Максима Решетникова по решению политсовета пермского отделения «Единой России», принятому 31 марта. Однако уже 17 апреля Клепцин оказался в центре скандала на федеральном уровне. В эфире НТВ депутат заявил, что матерей-одиночек по региональному закону правильно лишили выплаты на первого ребенка в размере 60 тысяч рублей: «Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков».

По одной из версий, скандал был инициирован преднамеренно, поскольку комментариев не запросили у членов правительства Прикамья (законопроект вносил прежний губернатор Виктор Басаргин) и у других депутатов, поддержавших закон. Возможной целью информационной атаки называют дискредитацию праймериз в Пермском крае.

С другой стороны, многие общественники выразили уверенность, что подобные высказывания недопустимы в любом случае, а «Национальный родительский комитет» даже потребовал лишить Клепцина депутатского мандата. Сама же «Единая Россия» пока никак не наказала парламентария.