16:48 28 апреля 2017 0

Сургут пытается бороться с незаконной наружной рекламой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские урбанисты раскритиковали Сургут за обилие уличной рекламы — многочисленных растяжек, рекламных щитов и вывесок. Участники урбанистического форума «Среда со смыслом» сошлись во мнении, что визуальная среда экономической столицы округа совершенно не соответствует его статусу.

«Реклама в ряде районов представлена хаотичным набором разномастных щитов и бросающихся в глаза вывесок во всю площадь фасада здания, — считает эксперт по развитию городской среды, управляющий партнер московской компании „Новая земля“ Иван Курячий. — Все это больше похоже на полулегальный вещевой рынок, чем на современный развивающийся город. На проспекте Мира рекламные щиты стоят в три ряда: между автомобильными полосами и на прилегающих тротуарах. Получается, что информация о товаре дороже, чем ценность городской среды, в которой хочется проводить время, гуляя или спеша на работу».

Типичный пример хаотичной рекламы в Сургуте

Администрация Сургута уже пять лет пытается бороться с хаотичной наружной рекламой, однако пока тщетно. В 2012 году представители мэрии заявили о намерении полностью ликвидировать рекламные щиты на разделительных полосах и перетяжки над улицами. Ожидалось, что количество рекламы уменьшится на 90 процентов. В комплексе с вводившейся в тот период подсветкой зданий Сургут действительно мог стать украшением региона.

Представители рекламного бизнеса не сдают позиции. В декабре 2015 года в городе было зарегистрировано 225 официально узаконенных щитов. Вскоре рекламщики заявили о необходимости легализации и незаконных площадок. По предложенной схеме количество щитов должно было вырасти вдвое — до 450 штук. Главными доводами предпринимателей были развитие малого и среднего бизнеса и последующий рост отчислений в бюджеты. Мэрия при этом парировала, что долги по аренде муниципальных земель под щитами на тот момент исчислялись десятками миллионов рублей.

В ответ на судебные решения, обязавшие предпринимателей за свой счет демонтировать незаконные конструкции, они заявили о давлении на бизнес и понесенных убытках. При этом бизнесмены по-прежнему не спешат рассчитываться за аренду земель. По данным мэрии, на декабрь 2016 года задолженность рекламщиков, в том числе и активных защитников этого бизнеса, превысила 14 млн рублей.

Горожане также недовольны количеством и качеством рекламы — многие слоганы написаны с грамматическими ошибками. По мнению сургутян, в муниципалитете с населением 350 тыс. человек щитов, растяжек и вывесок уже гораздо больше, чем в городах-миллионниках.

Например, Казани, несмотря на численность населения, удалось справиться с рекламой на улицах. Местная администрация создала специальное ведомство, ответственное за это направление. Разноцветные щиты удалось вписать в архитектурную среду города. Местные власти без суда принуждают недобросовестных предпринимателей демонтировать незаконные рекламные и информационные конструкции за свой счет. Благодаря этому муниципальная казна ежегодно пополняется десятками миллионов рублей. При этом столица Татарстана входит в тройку крупнейших региональных рекламных рынков России по итогам 2016 года.