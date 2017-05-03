16:13 03 мая 2017 0

Экс-сотрудник ЧОП "Цезарь Сателлит" отправится на зону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга вынесли приговор бывшему сотруднику ЧОП «Цезарь-Сателлит» Александру Кузнечихину, обвиняемому в избиении покупателей магазина, в результате которого один пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, а другой через несколько дней скончался. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Судья назначил подсудимому наказание в виде реального лишения свободы сроком на 10 лет, как и запрашивало гособвинение, с отбыванием в колонии общего режима», — рассказала агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«URA.RU» подробно писало об этой шокирующей истории: 12 февраля 2015 года в магазине на Ильича несколько ЧОПовцев избили 46-летнего Данила Тюлькина, который разбил возле кассы бутылку с пивом, когда доставал из кармана деньги. По словам пострадавшего (его показания успел записать участковый, пока парень был еще жив), двое или трое охранников бросили его на стеклянную витрину, от чего она разбилась, обещали вывезти в лес и убить.

Полицейские, приехавшие в магазин на вызов о краже, по словам матери погибшего, посоветовали охранникам «не светиться на камеры», после чего избиение продолжилось в подсобке, куда утащили Тюлькина и еще одного покупателя Павла Борисова. Тюлькина, по словам пострадавшего, били по голове, ребрам, почкам, прыгали ему на грудную клетку. После этого обоих увезли в отдел полиции, однако туда пришлось вызвать скорую, которая доставила пострадавших в больницу.

Борисов смог выжить, Тюлькин через девять дней скончался. Помимо избиений, Кузнечихину вменяют также два эпизода вымогательства. При этом, по мнению адвоката потерпевшей стороны, следствие не довело дело до конца: не установлены другие охранники, избивавшие вместе с Кузнечихиным покупателей, никак не определена роль заведующей магазином, которая, по словам адвоката, «всем командовала».

По словам Антона Гусева, адвоката обвиняемого ЧОПовца, погибший Тюлькин и избитый Борисов были наркоманами и ворами, которых охранники поймали при попытке кражи из магазина (один выносил, другой отвлекал).

В охранной фирме «Цезарь Сателлит» воздержались от подробных комментариев. «В действующем уголовно-процессуальном законодательстве РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда, — говорится в сообщении, присланном в адрес „URA.RU“ PR-службой „ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ“. — В данном случае приговор не вступил в законную силу».