17:16 05 мая 2017 0

Активисты ОНФ возьмут под контроль выполнение президентских поручений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По итогам медиафорума «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта (ОНФ) президент РФ Владимир Путин подписал 18 поручений, направленных на поддержку СМИ, развитие волонтерского движения, а также охрану окружающей среды.

«Поручения президента по итогам медиафорума касаются наиболее актуальных для СМИ и в целом для всего российского общества вопросов. Сейчас важно проконтролировать, чтобы суть посланий главы государства не была искажена, и реализация поручений в регионах была грамотно организована, — цитирует сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольгу Тимофееву издание «Gosnews.ru».

Согласно одному из поручений, ОНФ и Минтранс до 15 июля представят предложения по использованию интерактивных сервисов, направленных на привлечение граждан к обсуждению сферы ведения дорожного хозяйства. В 2017 года ОНФ запустил собственный сервис, на котором граждане могут отметить участок дороги, который, по их мнению, требует оперативного ремонта. После отправки данных появляется возможность отслеживать изменения.

В ходе медиафорума был поднят вопрос об ответственности за нарушения в сфере оборота и содержания мест складирования отходов. В частности, речь шла о ситуации в городе Березовский Свердловской области, где в течение полутора лет не убираются иловые отложения на местном водоканале. Согласно одному из поручений, до 15 июля правительство РФ усилит меру ответственности за нарушение норм в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

«Активисты Народного фронта будут держать на контроле ход исполнения поручений и с этой целью взаимодействовать с экспертами и представителями общественных организаций в отстаивании интересов граждан. Все самые острые проблемы в рамках исполнения президентских поручений будут обсуждаться в том числе на площадках Народного фронта», — пояснили представители ОНФ.