Членов ОНК вывели из свердловской колонии под руки

00:48 05 мая 2017 0

Правозащитникам не дали провести проверку в ИК-26 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены Общественной наблюдательной комиссии пожаловались на то, что их насильно вывели с территории свердловской исправительной колонии №26, где они проводили проверку.

Как рассказал телеканалу «Дождь» правозащитник Алексей Соколов, удалить членов ОНК с территории исправительного учреждения велел начальник ИК-26 Сергей Завадский.

«В девять часов мы вышли из машины и пошли на КПП. Из КПП выскочили сотрудники и сказали, что заминирована машина. Мы подошли к машине, там уже были сотрудники ДПС, которые в принципе тоже были в недоумении. Они сказали, что поступил анонимный звонок, что машина заминирована», — приводит «Дождь» слова Соколова.

Комментариев от руководства исправительной колонии телеканалу получить не удалось.

Фонд «В защиту прав заключенных» обратился к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с просьбой разобраться в ситуации. Сообщается, что проверку в колонии №26 4 мая проводили члены ОНК Ольга Вековишкина и Сергей Зыков.

«Начальник колонии Сергей Завадский, ссылаясь на отключение электроэнергии, приказал членам ОНК покинуть колонию. После их отказа это сделать, сотрудники колонии вывели их за территорию фактически под руки», — говорится в обращении.

Представители фонда отмечают, что осужденные требовали допустить к ним членов ОНК, после чего правозащитники слышали звуки ударов, в позже к колонии подъехала машина «скорой помощи».