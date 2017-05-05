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05 мая 2017
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00:48  05 мая 2017 0

Членов ОНК вывели из свердловской колонии под руки

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, колючая проволока, забор, проход запрещен, запретная зона, закрытая территория, колония
Правозащитникам не дали провести проверку в ИК-26Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены Общественной наблюдательной комиссии пожаловались на то, что их насильно вывели с территории свердловской исправительной колонии №26, где они проводили проверку.

Как рассказал телеканалу «Дождь» правозащитник Алексей Соколов, удалить членов ОНК с территории исправительного учреждения велел начальник ИК-26 Сергей Завадский.

«В девять часов мы вышли из машины и пошли на КПП. Из КПП выскочили сотрудники и сказали, что заминирована машина. Мы подошли к машине, там уже были сотрудники ДПС, которые в принципе тоже были в недоумении. Они сказали, что поступил анонимный звонок, что машина заминирована», — приводит «Дождь» слова Соколова.

Комментариев от руководства исправительной колонии телеканалу получить не удалось.

Фонд «В защиту прав заключенных» обратился к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с просьбой разобраться в ситуации. Сообщается, что проверку в колонии №26 4 мая проводили члены ОНК Ольга Вековишкина и Сергей Зыков.

«Начальник колонии Сергей Завадский, ссылаясь на отключение электроэнергии, приказал членам ОНК покинуть колонию. После их отказа это сделать, сотрудники колонии вывели их за территорию фактически под руки», — говорится в обращении.

Представители фонда отмечают, что осужденные требовали допустить к ним членов ОНК, после чего правозащитники слышали звуки ударов, в позже к колонии подъехала машина «скорой помощи».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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