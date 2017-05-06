Правительство намерено взимать с отдыхающих россиян курортный сбор

12:43 06 мая 2017 0

За отдых в Крыму теперь придется раскошелиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму новый законопроект. Предполагается, что в четырех регионах страны — в Крыму, на Кубани, в Алтайском и Ставропольском краях — будут введены курортные сборы.

Взимать деньги пока в качестве эксперимента планируется с 2018 по 2022 год. По предварительным данным, курортный сбор не будет превышать 100 рублей в сутки, однако сумма может варьироваться и меняться в зависимости от сезона и значения курорта.

«Законопроект направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры, — цитирует „Газета.ру“ сообщение пресс-службы кабмина. — По итогам эксперимента будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения».

В законопроекте уже определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора за пользование инфраструктурой курорта. Помимо этого не уплачивают курортный сбор сами россияне, проживающие на территории эксперимента.