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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:13  12 мая 2017 0

Пирс, небоскребы, вертолетная площадка: градсовету представят проект новой набережной Исети. ФОТО

Абдуллаев представит эскизный проект на заседании градсоветаФото: екатеринбург.рф

На ближайшем заседании архитектурно-градостроительного совета, которое состоится 18 мая, бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев представит проект планировки набережной Верх-Исетского пруда в квартале улиц Фролова-Татищева-Плотников.

Судя по опубликованным эскизам, проект предусматривает строительство десяти высоток разной этажности, на одной из которых будет организована вертолетная площадка. Еще одной «фишкой» станет пирс с пристанью для швартовки судов.

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Фото: екатеринбург.рф

Вторым проектом обсуждения на заседании совета станет эскиз проекта четырехэтажного Дворца дзюдо в Академическом с площадкой, трансформируемой для большинства видов спорта: гандбола, мини-футбола, большого тенниса.

Сергей Демин
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