17:57 12 мая 2017 0

Поисковик "Спутник" не выдержал конкуренции с Яндексом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский интернет-поисковик «Спутник», созданный на бюджетные средства, был обречен. По мнению экспертов, которые были опрошены «URA.RU», у сервиса практически с самого начала не было перспектив на успех.

Ранее стало известно, что поисковая система «Спутник», разработанная на бюджетные средства и запущенная в России три года назад, не смогла стать популярной среди пользователей Рунета. По этой причине амбициозный проект в ближайшее время закроют или же переформатируют для выполнения других задач.

«Спутник» не смог обрести популярность в глобальной сети, не набрав даже 1% поискового рынка в России. В частности, в минувшем апреле количество переходов со «Спутника» на другие сайты едва превысило 100 тыс., в то время как у Яндекса и Google фиксируются миллиарды переходов в месяц. Отметим, что на разработку и запуск поисковой системы было потрачено 20 млн долларов.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил «URA.RU», что у проекта не было реальных перспектив. «Дело в том, что стоимость создания поисковой системы на сегодняшний день составляет отнюдь не 20 млн долларов, а сотни миллионов долларов. Кроме того, рынок поиска уже сформирован, поэтому выходить на него новому игроку крайне сложно. На самом деле в этом проекте было больше пиара, чем всего остального», — сказал эксперт.

По его словам, при создании подобных систем следует опираться в первую очередь на рыночную ситуацию. «Сейчас же она такова, что на поисковики нет гигантского спроса. То есть существующие системы вполне удовлетворяют имеющиеся потребности. Поэтому такая судьба „Спутника“ для меня неожиданностью не стала», — резюмировал Муртазин.

По словам генерального директора аналитического агентства Telecomdaily Дениса Кускова, у людей нет никакой мотивации пользоваться «Спутником».

«Понимаете, чтобы человек, который годами использует Яндекс или Google, перешел на иную систему, надо приложить немало усилий. Действительно, почему он должен это сделать? Никаких явных конкурентных преимуществ, удобных сопутствующих сервисов у „Спутника“ нет. Они ничем не лучше уже давно существующих систем. Зато есть определенные ограничения, что понятно: данный проект является прогосударственным», — пояснил «URA.RU» Кусков. Он уверен, что пользоваться поисковиком только потому, что он отечественный, вряд ли кто-то станет.

По мнению заместителя директора Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, это показательный пример истории, когда государство, или вернее конкретные заинтересованные лица не понимают, как именно устроен рынок и действуют вопреки его логике.

«В этот раз государство вышло на рынок с продуктом, который на рынке уже представлен. Никакого смысла потребителю пользоваться им нет», — резюмировал собеседник агентства.