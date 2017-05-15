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Главные новости Свердловской области
11:00  15 мая 2017 0

Дети на Урале отравились таблетками, которые нашли на улице. Шесть малышей в больнице

Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, лекарства, здоровье
Прокуратура ведет проверку отравления детей таблеткамиФото: Pixabay.com

В Центральную районную больницу города Артемовского в Свердловской области госпитализированы шестеро детей из села Большое Трифоново. Установлено, что они отравились формотеролом — препаратом, применяющимся при бронхиальной астме.

«Со слов детей, они нашли упаковку препарата на улице во время прогулки. Все они госпитализированы, самочувствие их стабильное, но пока сохраняется тахикардия — учащенное сердцебиение», — сообщили «URA.RU» в ЦРБ Артемовского.

«В рамках надзорных мероприятий будут проверены условия проживания несовершеннолетних, дана оценка проведенной предупредительной работы органами профилактики, а также установлены причины нахождения несовершеннолетних без присмотра родителей. Кроме того, будет устанавливаться обстоятельства нахождения медицинских препаратов с истекшим сроком годности в лесополосе возле села Большое Трифоново», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Известно, что госпитализированы трое девятилетних детей, двое двенадцатилетних и один тринадцатилетний.

Александр Лукманов
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