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Главные новости Свердловской области
11:56  15 мая 2017 0

Под Екатеринбургом нашли вандала, осквернившего память летчика-испытателя Бахчиванджи. На месте происшествия идет митинг

Открытие мемориальной доски состоится, несмотря ни на чтоФото: читатели "URA.RU"

Человек, оборвавший фасады на здании краеведческого музея в поселке Билимбай и повредивший мемориальную доску в память о погибшем на Урале летчике-испытателе Бахчиванджи, установлен и задержан. Об этом «URA.RU» сообщили в свердловской полиции. Преступление удалось раскрыть «по горячим следам».

«В 01.15 в дежурную часть полиции поселка Билимбай от анонимного гражданина поступила информация, что неизвестный портит баннер, посвященный летчику-испытателю Бахчиванджи, на фасаде здания на улице, носящей имя героя, — рассказал „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — На указанный адрес незамедлительно выехал наряд территориального ОВД, который задержал подозреваемого».

Им оказался 19-летний житель Верхней Пышмы, который подрабатывал в Билимбае разнорабочим — он пояснил полицейским, что совершить акт вандализма его подговорили. «Судя по банальности версии, которую впопыхах выдвинул подозреваемый, с большой долей вероятности можно предположить, что это его фантазии, — пояснил пресс-атташе областного полицейского главка. — В отношении данного лица проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение».

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Случившееся не смогло помешать открытию мемориальной доски в память о летчике-герое. Как рассказал «URA.RU» директор фонда «Строганофф» Андрей Моисеев, сотрудники фонда и их помощники-волонтеры оперативно привели в порядок фасад музея. «Люди уже подходят на митинг, торжественная церемония обязательно состоится», — сообщил агентству руководитель фонда.

Открытие мемориальной доски в память о летчике-испытателе Григории Бахчиванджи в поселке Билимбай приурочено к его 108-летию и 75-летию его первого полета на первом в мире реактивном самолете Би-1, который состоялся 15 мая 1942 года на Урале. Спустя 10 месяцев, 22 марта 1943 года, летчик разбился, испытывая машину на запредельной скорости. Программа испытаний была свернута, но имела колоссальное значения для развития в последующие годы авиации и космонавтики: Юрий Гагарин заявлял, что без полета Бахчиванджи не было бы и 12 апреля 1961 года.

Андрей Гусельников
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