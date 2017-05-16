{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Югры
10:48  16 мая 2017 0

В Югре бойцы Росгвардии изъяли арсенал из десятков винтовок и почти 40 тысяч боеприпасов

Захваченная военная часть. Луганск. Украина, армия, оружие, трофеи, автоматы
В спортивной организации оружие хранилось с серьезными нарушениямиФото: Карина Ванеш © URA.RU

В Нефтеюганске сотрудники Росгвардии изъяли рекордное количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Сотрудники Нефтеюганского отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по ХМАО проводили проверку устранения ранее выявленных нарушений в одной из спортивных организаций города. Специалисты ведомства обнаружили наличие незаконных боеприпасов калибра 5,6 миллиметров. Кроме того, в организации с нарушениями велся учет и хранение оружия.

Фото: пресс-служба Росгвардии по ХМАО

Из комнаты хранения оружия спортивной организации бойцы Росгвардии изъяли 54 спортивные винтовки и более 37 тыс. патронов. Ответственные лица за нарушение правил хранения оружия уже привлечены к административной ответственности.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконное хранение боеприпасов».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров