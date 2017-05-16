14:27 16 мая 2017 0

Тестирование приурочено ко всероссийской акции #СтопВИЧСПИД. Фото: со страницы Елены Стрельцовой в Facebook

В Свердловской области сотрудники несколько изданий сдают тест на ВИЧ. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД. Тестирование проходят в рамках всероссийской акции #СтопВИЧСПИД.

В частности, накануне тест на ВИЧ поголовно сдали сотрудники газеты «Нейва» из закрытого города Новоуральск Свердловской области.

«Только два человека отсутствовали, поскольку общались с министром здравоохранения и с руководством ФМБА, все остальные, включая бухгалтера, который уже на пенсии, как один, отправились сдавать, — рассказала агентству главный редактор издания Елена Стрельцова. — Оказалось, это не страшно — всего лишь палец уколоть. А вчера еще был мой день рождения, и мы посмеялась, что коллектив не смог отказать редактору в капле крови. Зато потом все требовали пирогов».

Сотрудники другого издания — муниципальной газеты «Березовский рабочий» — и вовсе выступили организаторами экспресс-тестирования в своем городе. «Мы уже столько раз сдавали, сколько можно? — шутит главный редактор Сергей Стуков. — Зато наш специальный корреспондент Петр Лунев, который является равным консультантом СПИД-центра, на День предпринимателя, 27 мая, привозит в город микроавтобус СПИД-центра и перевозную флюорографию из противотуберкулезного диспансера».

Акция проходящей #СтопВИЧСПИД проходит с 15 по 21 мая по всей России. В Екатеринбурге, где ВИЧ-инфекцией заражен каждый 50-й житель города и где власти полгода назад официально признание существование эпидемии ВИЧ-инфекции, пройдет целая серия массовых мероприятиях на тему профилактики и борьбы с ВИЧ и СПИДом.