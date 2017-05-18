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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
15:07  18 мая 2017 0

В Югре маленький мальчик получил тяжелые травмы в детском саду

Алла Бадина посетила стройку. Нижневартовск., детский сад, аттракцион, качели
Ребенок сорвался со снаряда, играя на детской площадкеФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Радужном мальчик 2012 года получил тяжелую травму с повреждением внутренних органов, играя на площадке в детском саду. Ребенок сорвался со спортивного снаряда для лазания. СКР в ХМАО-Югре возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Об этом «URA.RU» в четверг, 18 мая, сообщили в следственном ведомстве.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следствие планирует ответить на вопросы: являлось ли оборудование, с которого упал ребенок, безопасным для использования малолетними детьми и как в учреждении была организована работа по предотвращению получения травм воспитанниками детского сада во время игр на спортивных снарядах», — комментируют в СУ СК РФ по региону.

Накануне в результате игр на улице также пострадал школьник из Кондинского района. Мальчик упал в колодец, заполненный водой, и получил травмы. Ребенок мог погибнуть, если бы не его друг, который успел позвать на помощь взрослых.

Эльдар Булатов
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