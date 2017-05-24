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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:55  24 мая 2017 3

Сайт свердловского правительства ждет масштабное обновление. С него уже убрали ссылку на проституток Москвы

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Сайт правительства не самое посещаемое место, но все же это лицо области в интернетеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Cайт правительства Свердловской области midural.ru лишился пикантной ссылки. Таким образом, поясняют в администрации губернатора, официальное интернет-представительство региональной власти готовится к большому обновлению. До среды, 24 мая, под благовидным адресом zato-uralsky.ru, в разделе «муниципальное образование „поселок Уральский“», на сайте кабмина скрывался переход на портал «Проститутки Москвы».

Кэш Google еще некоторое время будет хранить компрометирующие власть данные
Фото: webcache.googleusercontent.com

На момент написания этой новости компрометирующую ссылку удалили, но в кэше поисковой системы Google ее все еще можно найти.

«Безусловно, крайне непрофессионально, меняя домен, отказываться от своего прежнего имени и при этом к тому же не уведомлять об этом все заинтересованные стороны. Если подобное давно уже не происходит в сфере бизнеса, то в сфере власти, в местном самоуправлении (особенно это касается малых муниципалитетов, которые также обязаны иметь интернет-представительства) такие вещи случаются. Спасибо СМИ — мы оперативно поправили информацию на сайте», — рассказал директор департамента информационной политики губернатора Александр Иванов.

Официальный сайт свердловской власти midural.ru был зарегистрирован 27 октября 1997 года. Через 15 лет после этого, 11 октября 2012 года, появился отдельный от него сайт губернатора Свердловской области gubernator96.ru, а midural.ru отошел к правительству — на нем размещается официальная информация от министерств и ведомств.

Антон Ольшанников
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