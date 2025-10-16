Екатеринбургский депутат объяснился за предложение водить подростков-хулиганов в СИЗО

Депутат екатеринбургской гордумы Игорь Володин признал, что его идея водить трудных подростков в СИЗО на перевоспитание не найдет отклика у официальных властей. И предложил другую — приводить на уроки в школы следователей и полицейских. Новую мысль он озвучил в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Я [на заседании] один из примеров привел, как мы всячески пытались [в годы работы в уголовном розыске города] достучаться до молодежи. Мы получали согласия директоров школ, родителей, учителей, брали автобусы и привозили учеников в те же СИЗО. И после этого успеваемость у детей возрастала. Они пересматривали свое отношение к своему поведению. Но сейчас предложите такие способы, чтобы достучаться до нашей молодежи, руководство и города, и департамента образования навряд ли согласится. Нужен более гуманный способ. Значит, надо проводить уроки с участием действующих сотрудников, практиков», — объяснил Володин.
Также депутат заявил о необходимости проведения для школьников уроков финансовой грамотности. Чтобы дети понимали, если возникли проблемы с деньгами или произошел дефолт, например, это не конец. Деньги можно еще заработать. Таким образом уроки помогут избежать будущих возможных суицидов.
«Только благодаря тому, что мы вовремя сможем наше поколение обучить, дадим им вот эти знания, у них появятся навыки, тогда они и пересмотрят свое отношение к жизни», — добавил Володин.
Ранее и.о главы департамента образования мэрии Ольга Бабченко заявила, что для борьбы с трудными подростками в Екатеринбурге нужно создавать коворкинг-пространства для досуга, увеличивать количество бесплатных спортивных зон и выделять площадки для мероприятий по интересам детей. Это поможет занять детей и избежать появления у них мыслей о совершении преступлений. Сейчас в группе риска находится 3,4 тысяч подростков.
