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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:39  24 мая 2017 2

Доходы Якоба выросли почти на полмиллиона

Пресс-конференция главы администрации города екатеринбурга Александра Якоба по итогам 2016 г. Екатеринбург, якоб александр
Александр Якоб владеет участком в 1428 квадратных метровФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб отчитался в своих доходах. За 2016 год сити-менеджер заработал 3,19 млн рублей (примерно, 265 тыс. рублей в месяц).

Согласно опубликованной декларации, у Якоба также есть автомобиль Lexus RX450H, земельный участок площадью 1428 кв. м и жилой дом на 273 квадрата. Примечательно, что в 2015 году Якоб заработал 2,8 млн рублей — разница почти 400 тыс. рублей.

У супруги Александра Якоба годовой заработок в 2016-м составил более 677 тыс. рублей. Хотя еще в 2015-м в графе «декларированный годовой доход» у жены градоначальника стоял пропуск.

Ранее «URA.RU» сравнило доходы российских олигархов, свердловских чиновников и бюджетников и подсчитало, что, например, на годовой заработок гендиректора УГМК Андрея Козицына можно содержать 4659 глав администраций свердловского губернатора.

Сергей Дианов
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