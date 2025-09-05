В центре Екатеринбурга экстренно эвакуировали школу, работает Росгвардия

В Екатеринбурге 5 сентября эвакуировали учеников и педагогов из школы № 30 (ул. Мамина-Сибиряка, 43). Дети оставались возле учреждения, а на место приехали сотрудники Росгвардии, рассказал URA.RU читатель.

«Школьников централизованно начали выводить на улицу учителя. Кто-то стоял возле школы, а некоторых отводили через дорогу», — поделился собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. Там пояснили, что они проводили запланированную тренировку с участием вневедомственной охраны и отработкой практических навыков.

