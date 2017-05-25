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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
15:41  25 мая 2017 0

Колонии и СИЗО Южного Урала ждет двухдневная проверка из Москвы

Плановый визит генерал-лейтенанта Бояринева (в центре) неудачно совпал с громким ЧПФото: ФСИН России

В Челябинской области в ближайшие дни пройдет проверка учреждений ФСИН, сообщили «URA.RU» в ведомстве. После выборочной инспекции южноуральских «зон» замдиректора Федеральной службы исполнения наказания Валерий Бояринев проведет сборы сотрудников регионального управления.

Сегодня, 25 мая, генерал-лейтенант Бояринев посетит несколько учреждений в области на свой выбор, сообщил источник «URA.RU» в ведомстве. По словам собеседника, сотрудников не поставили в известность, намерен ли Бояринев побывать в СИЗО № 1 в Челябинске, откуда в прошедшие выходные совершил невероятный по дерзости побег убийца Сергей Рудиковский. Прокуратура области уже предложила региональном управлению ГУФСИН отправить в отставку руководство учреждения, а СКР — рассмотреть возможность уголовного дела в отношении сотрудников изолятора.

«Визит не привязан к этому инциденту. Он был назначен давно и является плановым, произошло совпадение. Но тема практически наверняка будет затронута на сборах (областном совещании), которое пройдет в Челябинске под председательством Бояринева в пятницу, 26 мая», — добавил собеседник.

Владимир Васин
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