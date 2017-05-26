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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
07:55  26 мая 2017 0

Более половины американцев назвали Россию врагом США

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
В Америке нам не очень радыФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Большая часть американцев считают Россию недружественным государством для США, таковы данные опроса телеканал «Фокс ньюс».

За то, что Россия является врагом Америки, высказались 64% респондентов, уточняет «Эхо Москвы». Интересно, что 70% участников опроса заявили при этом, что президент США Дональд Трамп видит в России союзника. Результаты опроса показали, что главным врагом американцы считают КНДР — так высказались 93% опрошенных. На втором месте — Иран, на третьем — Сирия, а уже за ними — Россия.

Стоит отметить, что четыре года назад Россию врагом считали только 40% опрошенных американцев.

Наталия Вершинина
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