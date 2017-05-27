10:00 27 мая 2017 0

Начинайте утро с "URA.RU" Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Доброе утро! Сегодня суббота, 28 мая. Неделя была насыщена яркими событиями: в «Гоголь-центре» прошли обыски, Соколовский вновь может отправиться за решетку, а в Перми металлическая конструкция обрушилась на детей. Чтобы вы ничего не пропустили, мы подготовили для вас подборку лучших и самых важных материалов прошедшей недели. Кстати, не стесняйтесь подписываться на нашу рассылку, тогда мы сможем высылать такие же подборки вам на почту. Обещаем, будет много интересного!

Главное за неделю:

Гадать, кто автор анонимного политического Telegram-канала — любимое занятие российской тусовки. Спрос на разоблачение растет, а вместе с ним появилось и предложение. «URA.RU» поговорило с профессиональным разоблачителем анонимов Леонидом Лифицем. Он рассказал нам, кто и зачем ищет анонимов, и чем те себя выдают. Оказывается, раскрыть можно любого.

«Ночная бабочка» из Екатеринбурга поехала на Ямал на заработки. Но вместо денег «заработала» сотрясение мозга и уголовное расследование. Отец троих детей жестоко бил и насиловал ее целую ночь. Полиция же повела себя странно, оставив преступника гулять на свободе. Девушка по вызову откровенно рассказала «URA.RU», чем закончилась «любовь вахтовым методом».

Мы взяли интервью, пожалуй, у самого необычного выпускника духовной семинарии Виктора Норкина. Он ходит в рясе, но критикует церковь за продажность, защищает блогера Соколовского и выступает против Храма на воде. Норкин рассказал, что у современной церкви две проблемы: во-первых, ее превратили в бизнес, во-вторых, много геев на высоких постах.

Обыски в «Гоголь-центре», ставшие одним из главных событий недели, могли пройти по заявлению депутата Госдумы РФ и лидера Национально-освободительного движения Евгения Федорова. В интервью «URA.RU» народный избранник признался, что два года назад у него были претензии к финансовой деятельности театра.

И еще о «Гоголь-центре». История с обысками в учреждении культуры в первую очередь ударила по зрителям, театральной общественности, политикам и репутации следствия, уверен режиссер театра «Модерн» Юрий Грымов. Он встал на защиту коллег по цеху и поднял вопрос, который почему-то широко не обсуждается.

В деле ловца покемонов Руслана Соколовского снова появилась интрига. Адвокаты блогера подали апелляцию на приговор суда, и теперь у блогера есть все шансы попасть за решетку.

«За каждый детский суицид куратору платят 75 тысяч рублей». После поимки администратора первых групп смерти Филиппа Лиса «китовые группы» мутировали, а их кураторы ушли в подполье. Теперь они используют ботов и заставляют одних детей склонять к суициду других. От самоубийств не спасает даже переезд. Профайлер Дмитрий Рассохин рассказал «URA.RU», как «синий кит» сегодня охотится на подростков.

На этой неделе Пермь должна была выйти в эфир федерального канала с выступлением хоров. Прямое включение было частью предвыборной кампании врио губернатора Максима Решетникова. В итоге город попал на ТВ, но не с позитивной, а с трагической повесткой: во время репетиции на детей упала огромная металлическая конструкция. Оказывается, во всем виновато sms, которое не получило одно из ведомств.