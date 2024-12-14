Арестовали вслед за заместителем: в чем обвиняется бывший рязанский губернатор Любимов и что ему грозит

ФСБ год вела слежку за бывшим рязанским губернатором, обвиняемым во взятке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов отправлен в СИЗО «Лефортово»
Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов отправлен в СИЗО «Лефортово» Фото:

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов был арестован 12 декабря 2024 года. Его обвинили во взятках на сумму более 250 миллионов рублей и отправили в СИЗО, ему грозит до 15 лет тюрьмы. О том, кем работал Любимов, как им заинтересовались в ФСБ и Следственном комитете и как отреагировали на задержание в «Единой России» — в материале URA.RU.

Биография

Любимов родился в Калуге в 1971 году. В 1993 окончил исторчиеский факультет в Калужском государственном педагогическом институте. Затем получил заочное образование в Калужском филиале Московского гуманитарно-экономического института.

Женился Любимов на выпускнице этого же, педагогического, университета. Впоследствии у них появились две дочери.

Карьера

После выпуска из вуза Любимов стал в нем начальником научно-исследовательского сектора. Затем — работал в Департаменте экономики и промышленности Калужской области, руководил несколькими акционерными обществами. 

Когда в 2004 году в регионе было создано министерство экономразвития, его возглавил Любимов. Через три года он стал главой Калуги, еще через три — замгубернатора области. 

В 2015 году был избран депутатом заксобрания, и чуть позже — его председателем. Через год стал депутатом Госдумы России. Еще через год президент РФ Владимир Путин назначил Любимова врио Рязанской области, впоследствии тот победил на выборах и стал полноправным главой региона. В 2022, по окончании срока, он ушел в отставку по своему желанию.

После этого он был назначен вице-президентом корпорации «Синергия», наделен полномочиями сенатора РФ, представителя в Совфеде страны от Рязанской области. Через два года сложил полномочия члена Совета после того, как им начали интересоваться сотрудники ФСБ и СК.

В чем обвиняется экс-губернатор

Любимов был арестован 12 декабря 2024 года. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере — на сумму более 250 миллионов рублей. Следствие считает, что Любимов, будучи на посту губернатора Рязанской области, трижды получил деньги, в частности, за покровительство при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Также, согласно материалам дела, Любимов мог получить взятки за попустительство по службе, сообщает «Коммерсант». 

Основой дела стали показания бывших вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и сенатора от региона Ирины Петиной. Они были задержаны летом прошлого года за аналогичные преступления. 

Какое наказание грозит Любимову

Экс-губернатору Рязанской области может грозить до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере в 70 раз превышающую полученную им взятку, либо запрет занимать руководящие должности в течение 15 лет. В ходе обысков в день ареста следствие изъяло документы и все электронные носители, которые могут иметь отношение к делу. 

Во время судебного заседания, адвокаты Любимова просили назначить ему домашний арест согласно его заслугам. Но суд отправил экс-губернатора в СИЗО «Лефортово», поскольку тот обвиняется в тяжком преступлении и может воспользоваться связями. 

По данным следствия, единственное крупное зарегистрированное имущество Любимова — квартира в Москве на 200 квадратов. «Коммерсант» сообщает, что на нее может быть наложен арест, а выплата штрафа может составить до 500 миллионов рублей.

Приостановлено членство Любимова в «Единой России»

Политсовет местного отделения партии «Единая Россия» в Рязани приостановил членство Любимова в партии, отмечает «Комсомольская правда». Его страница исчезла с сайта «ЕР».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов был арестован 12 декабря 2024 года. Его обвинили во взятках на сумму более 250 миллионов рублей и отправили в СИЗО, ему грозит до 15 лет тюрьмы. О том, кем работал Любимов, как им заинтересовались в ФСБ и Следственном комитете и как отреагировали на задержание в «Единой России» — в материале URA.RU. Биография Любимов родился в Калуге в 1971 году. В 1993 окончил исторчиеский факультет в Калужском государственном педагогическом институте. Затем получил заочное образование в Калужском филиале Московского гуманитарно-экономического института. Женился Любимов на выпускнице этого же, педагогического, университета. Впоследствии у них появились две дочери. Карьера После выпуска из вуза Любимов стал в нем начальником научно-исследовательского сектора. Затем — работал в Департаменте экономики и промышленности Калужской области, руководил несколькими акционерными обществами.  Когда в 2004 году в регионе было создано министерство экономразвития, его возглавил Любимов. Через три года он стал главой Калуги, еще через три — замгубернатора области.  В 2015 году был избран депутатом заксобрания, и чуть позже — его председателем. Через год стал депутатом Госдумы России. Еще через год президент РФ Владимир Путин назначил Любимова врио Рязанской области, впоследствии тот победил на выборах и стал полноправным главой региона. В 2022, по окончании срока, он ушел в отставку по своему желанию. После этого он был назначен вице-президентом корпорации «Синергия», наделен полномочиями сенатора РФ, представителя в Совфеде страны от Рязанской области. Через два года сложил полномочия члена Совета после того, как им начали интересоваться сотрудники ФСБ и СК. В чем обвиняется экс-губернатор Любимов был арестован 12 декабря 2024 года. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере — на сумму более 250 миллионов рублей. Следствие считает, что Любимов, будучи на посту губернатора Рязанской области, трижды получил деньги, в частности, за покровительство при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Также, согласно материалам дела, Любимов мог получить взятки за попустительство по службе, сообщает «Коммерсант».  Основой дела стали показания бывших вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и сенатора от региона Ирины Петиной. Они были задержаны летом прошлого года за аналогичные преступления.  Какое наказание грозит Любимову Экс-губернатору Рязанской области может грозить до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере в 70 раз превышающую полученную им взятку, либо запрет занимать руководящие должности в течение 15 лет. В ходе обысков в день ареста следствие изъяло документы и все электронные носители, которые могут иметь отношение к делу.  Во время судебного заседания, адвокаты Любимова просили назначить ему домашний арест согласно его заслугам. Но суд отправил экс-губернатора в СИЗО «Лефортово», поскольку тот обвиняется в тяжком преступлении и может воспользоваться связями.  По данным следствия, единственное крупное зарегистрированное имущество Любимова — квартира в Москве на 200 квадратов. «Коммерсант» сообщает, что на нее может быть наложен арест, а выплата штрафа может составить до 500 миллионов рублей. Приостановлено членство Любимова в «Единой России» Политсовет местного отделения партии «Единая Россия» в Рязани приостановил членство Любимова в партии, отмечает «Комсомольская правда». Его страница исчезла с сайта «ЕР».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...