Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов был арестован 12 декабря 2024 года. Его обвинили во взятках на сумму более 250 миллионов рублей и отправили в СИЗО, ему грозит до 15 лет тюрьмы. О том, кем работал Любимов, как им заинтересовались в ФСБ и Следственном комитете и как отреагировали на задержание в «Единой России» — в материале URA.RU.
Биография
Любимов родился в Калуге в 1971 году. В 1993 окончил исторчиеский факультет в Калужском государственном педагогическом институте. Затем получил заочное образование в Калужском филиале Московского гуманитарно-экономического института.
Женился Любимов на выпускнице этого же, педагогического, университета. Впоследствии у них появились две дочери.
Карьера
После выпуска из вуза Любимов стал в нем начальником научно-исследовательского сектора. Затем — работал в Департаменте экономики и промышленности Калужской области, руководил несколькими акционерными обществами.
Когда в 2004 году в регионе было создано министерство экономразвития, его возглавил Любимов. Через три года он стал главой Калуги, еще через три — замгубернатора области.
В 2015 году был избран депутатом заксобрания, и чуть позже — его председателем. Через год стал депутатом Госдумы России. Еще через год президент РФ Владимир Путин назначил Любимова врио Рязанской области, впоследствии тот победил на выборах и стал полноправным главой региона. В 2022, по окончании срока, он ушел в отставку по своему желанию.
После этого он был назначен вице-президентом корпорации «Синергия», наделен полномочиями сенатора РФ, представителя в Совфеде страны от Рязанской области. Через два года сложил полномочия члена Совета после того, как им начали интересоваться сотрудники ФСБ и СК.
В чем обвиняется экс-губернатор
Любимов был арестован 12 декабря 2024 года. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере — на сумму более 250 миллионов рублей. Следствие считает, что Любимов, будучи на посту губернатора Рязанской области, трижды получил деньги, в частности, за покровительство при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Также, согласно материалам дела, Любимов мог получить взятки за попустительство по службе, сообщает «Коммерсант».
Основой дела стали показания бывших вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и сенатора от региона Ирины Петиной. Они были задержаны летом прошлого года за аналогичные преступления.
Какое наказание грозит Любимову
Экс-губернатору Рязанской области может грозить до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере в 70 раз превышающую полученную им взятку, либо запрет занимать руководящие должности в течение 15 лет. В ходе обысков в день ареста следствие изъяло документы и все электронные носители, которые могут иметь отношение к делу.
Во время судебного заседания, адвокаты Любимова просили назначить ему домашний арест согласно его заслугам. Но суд отправил экс-губернатора в СИЗО «Лефортово», поскольку тот обвиняется в тяжком преступлении и может воспользоваться связями.
По данным следствия, единственное крупное зарегистрированное имущество Любимова — квартира в Москве на 200 квадратов. «Коммерсант» сообщает, что на нее может быть наложен арест, а выплата штрафа может составить до 500 миллионов рублей.
Приостановлено членство Любимова в «Единой России»
Политсовет местного отделения партии «Единая Россия» в Рязани приостановил членство Любимова в партии, отмечает «Комсомольская правда». Его страница исчезла с сайта «ЕР».
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