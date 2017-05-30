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30 мая 2017
29 мая 2017
07:14  30 мая 2017 0

С больничной койки на нары. В Мексике избитого толпой россиянина обвинили в убийстве

Алексея Макеева обвиняют в предумышленном убийстве мексиканцаФото: YouTube/Alextime Video

Россиянина Алексея Макеева, которого в Мексике жестоко избила толпа, обвинили в предумышленном убийстве. Накануне мужчину выписали из больницы и сразу поместили под стражу.

Как рассказал консул России в Мехико Дмитрий Болбот, избитого мексиканцами Алексея Макеева поместили под стражу в центр социальной реабилитации. Накануне он выписался из больницы, куда попал с многочисленными травмами после того, как на его дом в мексиканском Канкуне напала разъяренная толпа местных жителей, пишет информагентство Nation News.

Перед тем как мужчину доставили под стражей в социальный центр, его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве. В течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, добавляет «Федеральное агентство новостей».

По словам российского дипломата, Макеев отказывается от помощи сотрудников ведомства. Он нанял себе для защиты местного юриста. Несмотря на это, сотрудники российского посольства собираются следить за судьбой соотечественника.

19 мая несколько сотен человек окружили дом Макеева в Канкуне и стали его избивать. Поводом стали ролики в Сети, в которых он угрожал мексиканцам. Местные жители решили объяснить задиристому блогеру, что не стоит оскорблять народ страны, в которой живешь.

Нина Калинина
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