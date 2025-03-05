Life: легенда «Полицейского с Рублевки» Бурунов задолжал ФНС круглую сумму

Российский актер Сергей Бурунов, звезда таких сериалов, как «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест» и фильма «Последний богатырь», имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Ведомство предупредило актера о риске блокировки его счетов из-за неоплаченных налогов.
«К настоящему моменту задолженность Бурунова составляет 10 млн 824 тысячи рублей», — сообщает Life. По их информации, Бурунов ведет свою деятельность через индивидуальное предпринимательство (ИП), через которое получает гонорары за участие в кино и телевизионных проектах.
«В собственности Бурунова есть BMW X5, на котором сейчас висит 9 неоплаченных штрафов за март», — пишет Life. По словам издания, большинство из них за превышение скорости, общая сумма которых составляет 9 тысяч рублей.
Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, помимо блокировки счетов, Бурунову может грозить запрет на выезд за границу. Это создает дополнительные препятствия для его профессиональной деятельности, особенно в случае участия в международных проектах.
Ранее Сергей Бурунов выложил видео, на котором он поет, сидя рядом с дочерью пермского бизнесмена Семена Леви — Екатериной. Видео появилось в сети после слухов о расставании пары. Бурунова с новой возлюбленной впервые заметили в конце июля на фестивале Dream Fest 2024 в Баку. Тогда никто не знал, кто стал избранницей актера.
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