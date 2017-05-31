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31 мая 2017
15:11  31 мая 2017 1

Мертвого мэра сделали докладчиком на заседании градсовета. ФОТО

Умершего экс-мэра позвали на заседаниеФото: dmizo-admkrsk.ru

В Красноярске погибшего вице-мэра сделали докладчиком на заседании градсовета.

Как сообщает Life, на 7 июля в местной мэрии запланировано очередное заседание. Одним из докладчиков назван покойный экс-мэр города Юрий Парыгин, который несколько дней назад выпал из окна 17-го этажа.

По всей видимости, в мэрии не учли этого обстоятельства.

Причины гибели Парыгина устанавливаются.

Данил Бардин
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