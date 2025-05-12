Российские силы уничтожили танк ВСУ и захватили его экипаж в плен вместе с десятком украинских солдат в ДНР. ОБ этом рассказали в Минобороны РФ.
«Подразделения специального назначения „Южной“ группировки войск взяли в плен экипаж танка, а также не менее десяти солдат ВСУ», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что во ходе боевой работы штурмовики ВС РФ уничтожили бронетранспортер М113 и танк.
Операция включала разведку и использование самодельных взрывных устройств перед штурмом. Бойцы вошли в опорный пункт, где обнаружили, что противник, хотя и был активен в начале, позже сдался из-за безвыходного положения.. Видео
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