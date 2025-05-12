ВС РФ уничтожили танк ВСУ, а также взяли в плен военных. Видео

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Российские бойцы взяли опорный пункт ВСУ
Российские бойцы взяли опорный пункт ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы уничтожили танк ВСУ и захватили его экипаж в плен вместе с десятком украинских солдат в ДНР. ОБ этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделения специального назначения „Южной“ группировки войск взяли в плен экипаж танка, а также не менее десяти солдат ВСУ», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что во ходе боевой работы штурмовики ВС РФ уничтожили бронетранспортер М113 и танк.

Операция включала разведку и использование самодельных взрывных устройств перед штурмом. Бойцы вошли в опорный пункт, где обнаружили, что противник, хотя и был активен в начале, позже сдался из-за безвыходного положения.. Видео

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Российские силы уничтожили танк ВСУ и захватили его экипаж в плен вместе с десятком украинских солдат в ДНР. ОБ этом рассказали в Минобороны РФ. «Подразделения специального назначения „Южной“ группировки войск взяли в плен экипаж танка, а также не менее десяти солдат ВСУ», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что во ходе боевой работы штурмовики ВС РФ уничтожили бронетранспортер М113 и танк. Операция включала разведку и использование самодельных взрывных устройств перед штурмом. Бойцы вошли в опорный пункт, где обнаружили, что противник, хотя и был активен в начале, позже сдался из-за безвыходного положения.. Видео
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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